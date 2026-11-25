El miércoles las Islas Canarias activaron su plan regional de protección civil en El Hierro. Después de más de 2.000 llegadas el martes en la isla, el plan tiene como objetivo fortalecer la atención y la recepción temporal. El Presidente del archipiélago pide una reunión urgente en Bruselas.

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El Gobierno de las Islas Canarias declaró el miércoles 25 de noviembre el nivel de emergencia 2 en El Hierro, a partir de las 15.00 horas hora local. La decisión viene después de la llegada por mar de más de 2.000 personas en esta isla en un solo día el martes, según el ejecutivo regional. El plan fortalecerá la atención y la recepción a medida que se determinen las necesidades.

La región puede movilizar recursos adicionales

El decreto concierne a El Hierro, no a todo el archipiélago. Está activo en el plan territorial de protección civil de las Islas Canarias. La región puede movilizar sus recursos sanitarios, sociales y logísticos y coordinarlos con el Cabildo, la autoridad insular, los municipios y otras autoridades competentes. El texto prevé la posibilidad de abrir espacios temporales de recepción. No especifica cuántos lugares se crearán o cuándo.

El apoyo a la salud ya había comenzado a decidirse antes del miércoles. El 17 de noviembre, el presidente regional Fernando Clavijo anunció el establecimiento de un hospital de campo en El Hierro. La activación del plan el miércoles se refiere a la coordinación y movilización de recursos adicionales, más allá de este único dispositivo médico.

La figura de El Hierro no mide todas las llegadas del archipiélago

La cifra de más de 2.000 personas avanzadas por el gobierno regional se refiere al martes 24 de noviembre en El Hierro. En su carta a Bruselas, el Ejecutivo ha colocado más de 16.000 llegadas a todas las islas desde principios de noviembre. Este segundo total abarca un alcance y un período diferentes.

El Ministerio del Interior había registrado 24.364 llegadas al archipiélago desde el 1o de enero en su evaluación provisional, que concluyó el 15 de noviembre. Esta encuesta se detiene antes de los aterrizajes de esta semana: no da el total anual al 25 de noviembre.

Fernando Clavijo solicita una reunión en Bruselas

El Presidente del Canadá escribió el miércoles a Ursula von der Leyen pidiendo una reunión urgente y medios europeos. España y el archipiélago ya habían discutido refuerzos sanitarios, alivio en el mar y traslados a otras instalaciones de recepción. La solicitud a la Comisión Europea no es una decisión de financiación. El plan regional entró en vigor el miércoles y debe mantenerse activo mientras la situación requiera recursos extraordinarios.

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