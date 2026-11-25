La Comisión Europea presentó el miércoles en Estrasburgo un proyecto de reglamento sobre cuántico. Se prevé un fondo de inversión, equipo compartido y nuevas normas de seguridad para determinadas adquisiciones públicas. No hay presupuesto en esta etapa.

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La Comisión Europea presentó su proyecto de reglamento sobre tecnologías cuánticas en Estrasburgo el miércoles 25 de noviembre. El vicepresidente ejecutivo Henna Virkkunen defendió dos proyectos: ayudar a las empresas europeas a producir a mayor escala y preparar a las administraciones para un cambio en los riesgos de TI.

Equipo demasiado caro para duplicar en cualquier lugar

El proyecto tiene previsto acercar los programas nacionales y europeos en lugar de aumentar las infraestructuras concurrentes. Una red vincularía laboratorios y universidades. Una plataforma común ayudaría a los investigadores y empresas a acceder a simuladores y computadoras cuánticas, de acuerdo con las reglas de acceso de la infraestructura en cuestión.

Bruselas también propone que cada Estado Miembro tenga al menos un centro de competencia y aceleración. Un órgano existente podría desempeñar esta función y varios países podrían establecer un centro común. Para una empresa joven, el esquema se utilizaría, entre otras cosas, para encontrar un sitio de prueba, habilidades técnicas o un primer comprador público sin tener que financiar estos recursos solo.

Fondo público-privado para el capital

El proyecto permitiría a la Comisión preparar un fondo de capital para tecnologías soberanas. La Unión puede participar junto con los Estados Miembros y los inversores públicos o privados. El vehículo invertiría en la capital de empresas y proyectos industriales, en lugar de proporcionarles subvenciones. Quantum no sería su único dominio: semiconductores, inteligencia artificial y ciberseguridad también forman parte del alcance previsto.

La Comisión desea que el fondo funcione al comienzo del próximo marco financiero multianual, que abarca el período 2028-34. El texto presentado el miércoles no establece su asignación ni las contribuciones de sus futuros inversores. Estas sumas siguen separadas de las consignaciones europeas ya asignadas a la investigación y del presupuesto anual 2027 aprobado por el Parlamento el mismo día.

Normas específicas para la contratación pública

El proyecto limitaría el acceso a determinados contratos públicos para tecnologías cuánticas a las empresas bajo control europeo y a los proveedores que pudieran cumplir los compromisos o mecanismos de cooperación internacional. Este criterio se refiere al acceso al mercado y a la seguridad de la oferta: no está en el texto presentado para exigir que cada parte sea fabricada en Europa.

La propuesta también introduce nuevos requisitos criptográficos para ciertas compras del gobierno digital. Brussels proposes to apply them to proceedings initiated six months after the entry into force of the Regulation, depending on the sensitive of the data and systems. El objetivo es proporcionar protecciones que funcionen en computadoras convencionales sin imponer un reemplazo general del equipo existente. Si no se dispone de una solución adecuada en el momento de la compra, la administración debería poder documentar su migración.

El Parlamento Europeo y el Consejo aún no han examinado el texto. La cantidad de inversión y el alcance final de los bonos dependerán de estas decisiones.

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