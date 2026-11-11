ISO 20022: BDL moderniza los pagos

El Banco del Líbano informa de que completó la migración de sus sistemas de asentamiento y compensación a la ISO 20022 en 2025. Esta norma estructura información intercambiada entre las instituciones financieras. Debe distinguirse de los servicios ofrecidos a los clientes. El informe anual también presenta pagos instantáneos, servicios móviles y desmaterialización de cheques y obras de construcción. Los usos administrativos y las condiciones prácticas también deben revisarse por separado. La modernización técnica no garantiza automáticamente una transferencia gratuita o inmediatamente disponible.

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El Banco del Líbano informa de que completó la mejora de sus sistemas de liquidación y compensación a la ISO 20022 en 2025. Esta norma organiza la información que acompaña las transacciones financieras. Prepara intercambios más estructurados entre instituciones. No significa que todos los libaneses ya tengan transferencias instantáneas o servicios bancarios gratuitos.

El informe anual 2025 del BDL, mencionado en noviembre de 2026 en su catálogo, distingue una transformación realizada y varios proyectos aún por desarrollarse. La migración se refiere a BdL-RTGS, un sistema de asentamiento bruto en tiempo real y BdL-CLEAR, un sistema de pago y compensación al por menor. Los pagos instantáneos, la banca móvil y la desmaterialización del procesamiento de cheques siguen siendo proyectos estratégicos.

Esta distinción proporciona el punto de partida para un examen concreto de la modernización. Una infraestructura puede adoptar un lenguaje común sin el hecho de que cada servicio destinado al público ya está abierto. Los plazos, las tarifas y las condiciones de acceso están sujetos a otras opciones técnicas, comerciales y reglamentarias.

Datos de pago de la estructura ISO 20022

ISO 20022 es una familia de estándares internacionales para el intercambio electrónico de datos financieros. Define conceptos comunes y cómo organizar mensajes entre bancos, sistemas de pago y otras instituciones. Su campo es más que sólo transferencias: incluye valores, tarjetas y transacciones de divisas.

El cambio se refiere a la información transmitida con la transacción. Una estructura compartida facilita la identificación y el procesamiento de elementos útiles por diferentes sistemas. El objetivo es reducir las ambigüedades y las intervenciones manuales, mejorando al mismo tiempo la calidad de los datos. Sin embargo, estos beneficios dependen de cómo cada participante utiliza la norma.

El BDL describe su migración como la transición de mensajes SWIFT MT a mensajes MX. En el informe se pone de relieve un lenguaje financiero unificado, un flujo más preciso de información y mejores capacidades de control. No publica ninguna medida para cuantificar una reducción efectiva en el tiempo medio o el costo de una transferencia al Líbano.

Dos sistemas centrales, varias funciones

BdL-RTGS y BdL-CLEAR tienen diferentes posiciones en la organización de pagos. La primera se refiere al asentamiento bruto en tiempo real; la segunda se ocupa de los pagos al por menor y la limpieza. Su modernización se refiere a los intercambios entre los participantes y la infraestructura central. No se confunde con la interfaz de una aplicación utilizada por un individuo.

Elemento Estado descrito en el informe BDL 2025 Lo que esto hace posible BdL-RTGS y BdL-CLEAR Actualización a ISO 20022 completado Migración de infraestructura y mensajes Sistema de pago instantáneo Estudio y desarrollo Un proyecto, no una disponibilidad general demostrada Banca móvil Construcción estratégica Un eje de desarrollo Procesamiento de Cheque electrónico Proyecto de desmaterialización Una evolución aún por distinguirse del servicio operacional Pagos gubernamentales Coordinación y puesta en marcha en preparación Un dispositivo cuyo despliegue debe verificarse por separado

En el cuadro se describe la declaración presentada en el informe anual. No sustituye un calendario de aplicación actualizado. Un anuncio posterior podría cambiar algunos proyectos; luego debe ser examinado por su alcance, participantes y fecha de aplicación.

Para el público, la diferencia es importante. Un mensaje mejor estructurado puede facilitar el procesamiento de una operación sin eliminar los controles necesarios. La disponibilidad de una transferencia depende también del funcionamiento de las instituciones interesadas, las horas de servicio, la liquidación y las condiciones de la cuenta.

El pago instantáneo sigue siendo un proyecto separado

Un sistema de pago instantáneo no se define únicamente por formato de mensaje. Se trata de una organización que permite que el servicio anunciado funcione con las características esperadas. La migración ISO 20022 es un elemento técnico útil; No es suficiente probar que este sistema ya está disponible para todos los usuarios.

El informe BDL utiliza específicamente el registro de estudio y desarrollo para pagos instantáneos. La presentación de esta frase como anuncio de un lanzamiento nacional eliminaría una diferencia esencial entre objetivo y logro. El documento no proporciona, en esta sección, una sola fecha para abrirse al público o una lista completa de instituciones participantes.

La misma precaución debe aplicarse a los servicios móviles y cheques. Una operación iniciada en un teléfono no necesariamente toma un circuito instantáneo. The dematerialization of a document also does not establish that its settlement becomes immediate. Cada servicio debe ser evaluado según sus propias reglas.

Las administraciones son otra parte del proyecto

El BDL describe la coordinación con las administraciones e instituciones públicas para modernizar la gestión de sus cuentas. El informe se refiere a un sistema de pago del gobierno y un mayor uso de tarjetas para recaudar impuestos y tasas. Menciona terminales en los centros y locales del Ministerio de Finanzas, con una extensión prevista a las otras administraciones.

Estas directrices se refieren tanto a la administración pública como a la experiencia de los usuarios. La vigilancia de los ingresos, los gastos y los saldos podría facilitarse mediante mejores datos organizados. Sin embargo, el informe no permite una lista actualizada de todas las ventanas donde se acepta una tarjeta, ni permite pagar todos los impuestos de esta manera.

Por consiguiente, el despliegue debe verificarse por administración. Para un contribuyente, los elementos decisivos siguen siendo el servicio realmente disponible, los medios aceptados de pago y las condiciones aplicables. Una modernización central no reemplaza esta información práctica.

Un estándar común también debe ser utilizado consistentemente

En su actualización del 26 de febrero de 2026, el Comité de Pagos e Infraestructuras de Mercado destaca la importancia de una aplicación armonizada de ISO 20022. Las instituciones pueden adoptar el mismo estándar mientras lo utilizan de manera diferente, limitando los beneficios esperados. El Comité y los profesionales interesados proponen requisitos comunes para los pagos transfronterizos, con un período de adopción hasta finales de 2027.

Estas recomendaciones internacionales no constituyen, por sí solas, una nueva obligación impuesta a cada cliente libanés. Muestran por qué la migración técnica debe ir acompañada de trabajos sobre calidad y consistencia de datos. El siguiente indicador útil será la traducción de esta infraestructura en servicios documentados: alcance de los participantes, disponibilidad, plazos medidos y condiciones de uso publicadas.

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