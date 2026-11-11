Líbano: Más de un millón de personas en crisis alimentaria · Global Voices

El Ministerio de Agricultura, la FAO y el PMA informan el 11 de noviembre: 1,05 millones de personas se encuentran en crisis alimentaria o peor en el Líbano.

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Más de un millón de personas en el Líbano enfrentan inseguridad alimentaria aguda en el nivel « crisis » o superior. En una declaración emitida el miércoles 11 de noviembre, el Ministerio de Agricultura, la FAO y el Programa Mundial de Alimentos piden que se siga prestando asistencia humanitaria y apoyo a los medios de subsistencia. Su alerta se basa en un análisis realizado en septiembre, cuyos resultados fueron publicados el 5 de noviembre por el IPC.

1.05 millones de personas afectadas

Para el período de septiembre de 2026 a febrero de 2027Marco integrado de clasificación de la seguridad alimentariaestima 1.05 millones de personas en fase 3 o más. Esto representa el 21% de la población analizada. De ellos, 52.000 están en la fase 4, conocida como emergencia.

Estas cifras abarcan diferentes grupos de población que viven en el Líbano, no sólo ciudadanos libaneses. En el análisis se observa una vulnerabilidad particularmente elevada entre los refugiados y los recién desplazados libaneses.

El empeoramiento proyectado en la primavera 2027

Entre marzo y julio de 2027, el IPC proyectaba un aumento a 1,15 millones de personas en fase 3 o más, o sea el 24% de la población analizada. El número de personas en situación de emergencia podría llegar a 97.000. Esta es una proyección, distinta de la estimación que abarca el período actual.

Los autores recomiendan mantener la asistencia alimentaria hasta julio y obtener financiación para junio y julio. También abogan por la protección de los medios de producción y la adaptación de la ayuda a los movimientos y retornos del hogar.

Una disminución relativa que no significa recuperación

En suscomunicado de prensa del 11 de noviembreLas instituciones advierten contra la lectura excesivamente optimista del descenso en comparación con el 24% proyectado en la actualización de abril de 2026. La evolución del desplazamiento y las condiciones de conflicto explica esta diferencia, sin demostrar una mejora duradera en la situación de las familias.

El PMA describe los presupuestos para alimentos y combustible, deuda y ahorro. Algunas familias mantienen su consumo mediante asistencia y arbitrajes cada vez más difíciles. En el sur, Akkar y Baalbek-Hermel, las dificultades agrícolas y las restricciones del acceso a la tierra también debilitan los ingresos. Los organismos abogan por vincular la emergencia alimentaria con la recuperación agrícola y económica.

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