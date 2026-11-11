Italia: Escuelas evacuadas tras alertas de bombas

Los correos electrónicos anónimos desencadenaron alertas de bomba en varias regiones italianas el 11 de noviembre de 2026. The authorities evacuated schools and undertaken inspections. En Ciampino, los establecimientos que reciben alertas permanecen cerrados durante el día. En Pomezia, el cierre se refiere a todas las escuelas del municipio. Las medidas son preventivas y no prueban la presencia de explosivos. Continúa la vigilancia, mientras que las autoridades locales adoptan decisiones sobre la reanudación de los cursos.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Las alertas de bombas llevaron a evacuaciones escolares en varias regiones italianas el miércoles 11 de noviembre de 2026. Los correos electrónicos anónimos a las instituciones dieron lugar a inspecciones y cierres preventivos. Las autoridades locales distinguen estas medidas de seguridad del descubrimiento real de un artefacto explosivo. Queda por establecer el origen de los mensajes.

Bomb Alerts Treated Establishment by Establishment

En Veneto, el gobierno regional confirma que decenas de escuelas han participado. Los alumnos, maestros y personal abandonaron los edificios como precaución. Las fuerzas de seguridad han iniciado controles.

El presidente de la región, Alberto Stefani, ha pedido que se identifique y castigue a los responsables. También pidió a las familias que se calmaran y respetaran las instrucciones oficiales. The region reported monitoring with relevant agencies and civil protection.

Estas confirmaciones locales establecen la realidad de las evacuaciones. Sólo ellos no hacen posible concluir que hay bombas en los establecimientos interesados. Las investigaciones deben determinar el origen y la credibilidad de las amenazas.

Ciampino cierra los sitios de interés para el día

En Ciampino, cerca de Roma, el municipio describió las decisiones adoptadas tras los informes recibidos por las autoridades escolares. Funcionarios de la escuela evacuaron a estudiantes y personal a zonas de asamblea externas.

The police and the local police have undertaken checks on the buildings and their surrounding. El alcalde firmó una orden de suspender los cursos y cerrar los sitios escolares que reciben el informe durante todo el día.

La medida no constituye una autorización para volver a los locales de negocios. El comunicado municipal prohíbe el acceso a los edificios y sus dependencias por cualquier persona no autorizada expresamente por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

El municipio también ha activado su centro operacional municipal. Esta estructura debe garantizar la coordinación con los departamentos pertinentes y supervisar los acontecimientos. El mecanismo prevé la posibilidad de adoptar nuevas decisiones si los controles así lo requieren.

Cierre local, sin balance nacional definitivo

En Pomezia, también en la región de Roma, el municipio anuncia el cierre de todas las escuelas en su territorio para este miércoles. Se basa en la Orden Municipal No 24, de 11 de noviembre, emitida por motivos de orden público.

En Lombardy también se informó de evacuaciones en las provincias de Milán, Varèse y Brescia. Según una agencia de noticias, las operaciones involucraron varios servicios policiales, bomberos y especialistas en remoción de minas. En Puglia, algunos estudiantes pudieron regresar a sus clases después de las inspecciones.

Por lo tanto, las situaciones difieren según las instituciones y decisiones locales. Las primeras cifras nacionales publicadas durante la mañana han evolucionado. No se confundirán con un número confirmado de dispositivos descubiertos.

La reanudación de los cursos dependerá de los controles e instrucciones de las autoridades competentes. En Ciampino, el orden anunciado se refiere a todo el día del 11 de noviembre. El municipio mantiene su centro operacional activo para supervisar los controles y adoptar nuevas medidas en caso necesario.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews