Represión otomana en Líbano: juicio y exilio

El sufrimiento civil de la Primera Guerra Mundial en el Líbano no se limita al hambre. Las ejecuciones de 1915 y 1916 acompañaron una represión que también afectaba a las familias. Los arrestos, los juicios militares, las confiscaciones y las salidas forzadas están transformando su existencia. En Beirut, la presión también llega a las escuelas. Esta primera parte distingue entre los hechos establecidos, las alertas diplomáticas contemporáneas y los límites de las cifras disponibles, sin confundir al actual Líbano con toda la Siria otomana.

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Aerial view of Beirut taken by the Australian Flying Corps on November 10, 1918. Fotografía de fin de contexto de guerra, no representando una escena de represión o requisición. Australian War Memorial, B03543, dominio público.

La represión otomana en el Líbano es uno de los principales juicios civiles de la Primera Guerra Mundial. Las cortinas de 1915 y 1916 son la memoria más visible. Sin embargo, forman parte de una política más amplia. Los arrestos, los juicios militares, las confiscaciones y los exiliados golpean a los opositores y sus familias. En Beirut, la supervisión también llega a las instituciones educativas. Detrás de las figuras honradas como mártires, la guerra altera los hogares, priva a las familias de sus bienes e impone salidas forzadas.

Esta primera parte de una serie sobre el sufrimiento del pueblo del Líbano durante la Gran Guerra se centra en esa violencia política. El marco territorial requiere aclaración. El Estado libanés dentro de sus fronteras actuales aún no existe. Beirut y el Monte Líbano caen bajo grupos otomanos separados. La represión se desarrolla en un espacio sirio mucho mayor. Por consiguiente, los datos sobre este conjunto no pueden convertirse automáticamente en balances libaneses.

La represión otomana en el Líbano, más allá de la horca

Al frente del Cuarto Ejército, Djemal Pasha concentra amplios poderes militares y civiles. La guerra fortalece esa autoridad. En mayo de 1915, una ley provisional le concedió poderes excepcionales sobre las decisiones gubernamentales relativas a Siria. Esta concentración deja poco espacio para la mediación política ordinaria.

Las redes reformistas y descentralizadoras están dirigidas por el poder. Antes de la guerra, sus demandas no formaron un solo programa independiente. Algunos defienden una mayor autonomía administrativa. Otros quieren proteger mejor el idioma árabe. Los proyectos libaneses, sirios y árabes se cruzan sin confusión. Varios activistas siguen buscando la reforma del Imperio, en lugar de su desaparición.

La entrada en guerra transforma las relaciones con los poderes europeos en acusaciones. The authorities seize documents at the French consulates in Beirut and Damascus. Usan estas correspondencias contra personalidades locales. El contenido de los viejos intercambios se vuelve así nuevo en una situación de guerra y ruptura diplomática.

Aley, Beirut y Damasco: Justicia Militar

El tribunal militar de Aley se convierte en un lugar central para esta represión. Las acusaciones de traición colocan a políticos, periodistas y notables bajo la amenaza capital. Sin embargo, la cronología impide que la campaña se reduzca a una reacción espontánea después de una derrota militar. Las solicitudes de detención ya preceden al fracaso otomano frente al Canal de Suez en febrero de 1915.

El 21 de agosto de 1915, once hombres fueron ahorcados en Beirut. Una segunda oleada de ejecuciones golpeó Beirut y Damasco el 6 de mayo de 1916. Veintiuno convictos mueren en ambas ciudades. Este último número abarca los dos lugares. No designa a veintiún ejecutados solo en Beirut.

Las personas procesadas incluyen musulmanes y cristianos. Así que el poder no golpea a una sola comunidad. Los oficios y las trayectorias también difieren: antiguos funcionarios electos, funcionarios locales, carteros y periodistas están entre los condenados. La prueba deja huella en la historia política y de prensa.

Las ejecuciones públicas exponen al público a castigo. Sin embargo, afectan a círculos mucho más amplios que los condenados. Sus familiares sufren ausencia, amenaza y a veces desplazamiento. Para entender este sufrimiento, la lista de nombres ejecutados no es suficiente. También debemos seguir a las familias que desaparecen de hogares y barrios.

Familias desplazadas a Anatolia

Los desalojos internos acompañan la política de control. Las autoridades están trasladando familias a Anatolia, lejos de sus redes habituales. El objetivo político va más allá del castigo individual: también implica debilitar la influencia local de los opositores. Un notable individuo separado de sus relaciones pierde algunos de sus medios de acción.

Un estudio académico de exiliados compara sus recuerdos en árabe con documentos otomanos. Muestra diferentes caminos. Las reacciones de los gobiernos locales y la resistencia de los desplazados cambian las condiciones de instalación. Por lo tanto, sería engañoso describir a todos los exiliados como una ruta idéntica, con los mismos tratamientos y posibilidades de retorno.

Las cifras también requieren precaución. El trabajo histórico evoca a varias miles de familias a escala siria. Los documentos contemporáneos ofrecen estimaciones variables. No permiten establecer un total fiable de los habitantes del actual territorio libanés.

On 21 May 1916, an American diplomatic dispatch reported the deportation of families from Damascus and Lebanon. También menciona confiscaciones. En parte, el editor envía información recibida de un viajero. El documento demuestra así la existencia de alertas contemporáneas precisas, pero cada estimación que contiene no constituye un censo.

El mismo envío describe algunos viajes a expensas de las autoridades e informa de las promesas de asignación de tierras. Estas indicaciones no demuestran una indemnización general ni su aplicación efectiva. Muestran sobre todo por qué la documentación debe distinguir entre las medidas anunciadas, las situaciones observadas y la información indirecta.

Confiscación, preocupación y pérdida de vínculos

La salida forzada y la confiscación son dos formas diferentes de violencia que pueden combinarse. El primero aleja a los habitantes de su entorno. La segunda compromete los recursos retenidos en el sitio. En un país donde aumentan los precios y los suministros se deterioran, la pérdida del acceso a la propiedad aumenta la vulnerabilidad del hogar.

Las alertas también circulan en el extranjero. El 9 de mayo de 1916, Washington transmitió una nota francesa a su representación en Constantinopla. Contiene encarcelamiento, exilio y malos tratos en la región. El Departamento de Estado está solicitando controles discretos antes de que las autoridades otomanas adopten cualquier medida.

En la nota también se expresa el temor de que se extiendan las masacres. Esta preocupación pertenece al documento de la época. No puede transformarse en evidencia de que un escenario anunciado ha sido alcanzado en todas partes. El genocidio armenio y la represión de los opositores árabes son políticas y caminos que deben estudiarse sin confusión.

En una escuela de Beirut, un manual se convierte en un negocio

La coacción política afecta a lugares alejados del tribunal. En el Colegio protestante sirio, una futura institución académica estadounidense en Beirut, un manual de geografía causó una crisis. En diciembre de 1915, las autoridades desafiaron su uso y ciertos pasajes considerados hostiles al Imperio.

Exigen la retirada del libro y la salida del jefe de la sección preparatoria, William Hall. La dirección explica que los pasajes disputados no representan su enseñanza. Sin embargo, decidió retirar a Hall de su puesto y pedirle que abandonara el Imperio.

El Informe Anual 1915-16 mantiene la justificación de esta decisión. El establecimiento declara que no considera injusto a Hall. Presentó la medida como respuesta a los requisitos del Gobernador. El episodio documenta así una presión concreta sobre la enseñanza: el contenido escolar es suficiente para amenazar un trabajo y una presencia en el país.

Las cortinas del 6 de mayo entran en conmemoraciones nacionales. Otras huellas de los registros judiciales, la correspondencia diplomática y los registros escolares son las de los presos, los bienes incautados, las familias remotas y los maestros que se vieron obligados a abandonar.

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