Los avisos de la OFAC de agosto y septiembre de 2026 y el informe de la CRS de 3 de noviembre permiten distinguir entre suspensión de licencias, excepciones humanitarias y condiciones para levantar sanciones. El permiso limitado no elimina todas las restricciones.

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Un anuncio diplomático, una nueva mayoría en el Congreso o una autorización comercial limitada no eliminan las sanciones estadounidenses contra Irán. Su funcionamiento se basa en varios textos y decisiones. Para entender lo que realmente puede cambiar, debemos distinguir entre la ley, las medidas adoptadas por el ejecutivo y los permisos otorgados para ciertas operaciones.

Los documentos publicados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, en agosto y septiembre de 2026 muestran esta diferencia. Se han suspendido algunas autorizaciones, mientras que los mecanismos humanitarios siguen figurando. Este desciframiento describe estas disposiciones fechadas y el marco presentado por el Servicio de Investigación del Congreso el 3 de noviembre. No anuncia ningún alivio o permiso general para el comercio.

Varias fundaciones para la misma restricción

El sistema de los Estados Unidos combina leyes aprobadas en el Congreso, decretos presidenciales y reglamentos administrativos. El SRC distingue las sanciones directamente contra ciertas personas o actividades de las sanciones secundarias, destinadas a evitar que terceros se ocupen de los objetivos principales.

Una persona o empresa puede tener varias bases legales. La eliminación de una designación no significa necesariamente que todas las demás restricciones desaparezcan. El efecto de un anuncio debe evaluarse sobre la base del texto modificado, los actores involucrados y las operaciones efectivamente autorizadas.

No todas las suspensión 2026 son idénticas

En su notificación actualizada el 8 de septiembre, OFAC detalla una primera serie de suspensiones que entraron en vigor el 24 de agosto. Abarca, en particular, ciertas actividades educativas, ciertas transferencias personales no comerciales, servicios de conferencias, así como intercambios deportivos y universitarios cubiertos por las licencias generales F y G.

Una licencia general permite, dentro de su ámbito, una actividad prohibida sin solicitar autorización individual. Su suspensión elimina esta posibilidad; No describe necesariamente todas las actividades del mismo sector.

La notificación distingue un segundo set, suspendido el 8 de septiembre: ciertas autorizaciones o políticas relativas a sobrevuelos, seguridad aérea, reabastecimiento y reparaciones de emergencia, así como la licencia J-1 para ciertas estancias temporales de aeronaves civiles. Los arreglos de transición BB y DD prevén un período de cesación ordenada hasta el 8 y el 23 de septiembre, respectivamente, con sujeción a las condiciones. Estos plazos no son autorizaciones permanentes.

La aplicación individual no es una garantía

The policy statement of 10 September establishes a presumption of refusal for applications for licences relating to operations prohibited by Iranian rules and other relevant authorities. The OFAC states that specific licences may only be issued when required by law or in exceptional and urgent circumstances, including when there is a risk to life, physical integrity or environmental safety.

El examen anunciado es individual, en consulta con el Departamento de Estado. Este procedimiento no debe confundirse con una apertura comercial: presentar una solicitud no constituye autorización.

Los arreglos humanitarios también tienen sus limitaciones

General Licence 8A, de fecha 26 de octubre de 2020, y todavía enumerado en la página del programa iraní consultada, se ocupa de ciertas transacciones humanitarias que involucran al banco central iraní, la empresa petrolera nacional o entidades que posean este último al menos 50%. Se refiere a disposiciones específicas relativas a transacciones y pagos autorizados.

El texto mantiene exclusiones y no permite transacciones prohibidas por otras normas aplicables. Por lo tanto, la etiqueta « humanitaria » no reemplaza la revisión de la propiedad, el pago y las partes interesadas. Esta distinción describe la ley citada; No mide el acceso real de las poblaciones a medicamentos o alimentos.

Qué Congreso puede cambiar

The CRS recalls that certain legislative provisions subject the lifting or derogation to presidential conditions and certifications. Su informe de 3 de noviembre indica también que la Ley P.L.119-111 prorrogó la expiración de la Ley de sanciones contra el Irán de 2026 a 2031.

Debe distinguirse un posible acuerdo nuclear de su ejecución legal. Según la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, la Ley del INARA prevé un período de examen parlamentario de treinta días durante el cual el Presidente no podrá conceder alivio de las sanciones legislativas previstas en este plan. Una negociación puede preparar cambios; no prueba que ya sean aplicables.

Para seguir un anuncio sobre Irán, son necesarias tres preguntas: ¿qué autoridad toma la decisión, qué texto cambia y cuándo? Es a este nivel que la relajación o el endurecimiento ocurre, en lugar de una sola señal política.

Ilustración institucional genérica: Capitolio americano en Washington en 1997. Arquitecto del Capitolio, un dominio público en Estados Unidos, a través de archivos Wikimedia Commons y Libnanews. Esta fotografía no es una decisión sobre las sanciones de 2026.

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