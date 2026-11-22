La ventana nacional abrió el 21 de noviembre para las pequeñas empresas dañadas al margen de las manifestaciones del 17 de octubre al 19 de noviembre. La subvención varía de 1.000 euros a 10.000 euros, por decisión de una comisión regional. Las solicitudes se presentan en línea hasta el 31 de diciembre, a las 11:59 p.m.

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Los comercios y otras pequeñas empresas dañadas durante disturbios al margen de las manifestaciones del 17 de octubre al 19 de noviembre de 2026 pueden solicitar ayuda estatal. La ventana nacional abrió el 21 de noviembre. Dependiendo del caso, la Comisión Regional puede conceder entre 1.000 euros y 10.000 euros. El formulario está abierto hasta el 31 de diciembre a las 11:59 p.m. hora de París.

Disminución de la facturación por lo menos 25%

El Decreto de 19 de noviembre, publicado en el Boletín Oficial del 20 de noviembre, entró en vigor el 21. El Ministerio de Economía anunció la apertura de la ventana el mismo día. El plan se refiere a empresas con menos de 50 empleados, incluidos empresarios individuales, cuya actividad principal se refleja en el Decreto de 19 de noviembre. La facturación mensual de referencia debe ser inferior a 833 333 euros. Los umbrales de rotación y personal se valoran a nivel de grupo para las empresas que forman parte de ella.

Para los daños los días 17 y 18 de octubre, la facturación de octubre debe haber caído al menos un 25%. Para los afectados del 19 de octubre al 19 de noviembre, la disminución puede verse en octubre o noviembre. El punto de comparación es el promedio mensual de la facturación para el año terminado en 2025 o, en ausencia del año terminado ese año, la facturación del 2026 de septiembre. In particular, the undertaking must have started its business and have been registered in the national business register by 31 August 2026, and be up to date with its tax reporting obligations.

Un archivo por instalación dañada

En el Portal Oficial Digital Approach, el formulario está numerado 161645. En caso de daños en varios establecimientos, se debe presentar un formulario por establecimiento. En particular, la plataforma solicita la presentación de una denuncia, el SIREN de la empresa, sus datos bancarios, la facturación relevante y, cuando proceda, las pruebas del asegurador o experto.

La subvención no es automática y no equivale a una devolución completa de los daños. La Comisión Regional toma una decisión sobre la base de pérdidas operacionales, la naturaleza y el alcance de los daños y elegibilidad para otra ayuda pública. Podrá solicitar documentos adicionales; La empresa tiene 15 días después de recibir la solicitud para responder. The Legal and Administrative Information Directorate states that beneficiaries must keep their proof of eligibility for five years.

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