Los peregrinos de Abu Mina trajeron agua o aceite en pequeñas terracotas. Uno de ellos muestra a Santa Menas entre dos camellos. Al acercarse a su fiesta copta, regresa a estos objetos, a los restos del santuario egipcio y a las obras que aún protegen el sitio.

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Hasta diez centímetros de altura, una botella de terracota conservada en el Metropolitan Museum of Art lleva la imagen de Saint Menas entre dos camellos. Peregrinos reportados en estos gourdes agua o aceite del santuario egipcio de Abu Mina. A medida que se acerca la fiesta copta del 24 de noviembre, este objeto dice cómo un lugar de peregrinación distribuyó la imagen del santo más allá de su tumba.

En el pasto, agua o aceite del santuario

El Met data del siglo IV al VII y probablemente está hecho en Abu Mina, al suroeste de Alejandría. La terracota no está acristalada. Un collar corto supera una raya plana y dos mangos marco. El relieve combina el carácter central con dos camellos. El aviso del museo no presenta el objeto como prueba de un viaje específico: explica el uso de este tipo de bombillas, que permitieron traer agua casera o aceite del lugar santo. La copia x.197 no se muestra, según el museo.

El Louvre conserva varios objetos de la misma familia. En uno de ellos, hecho de terracota con un molde de dos partes, Menas también está asociado con un dromedario. Otra puerta al frente de Menas entre dos dromedarios mentirosos y, en la parte posterior, una decoración que el museo atribuye a Saint Thecle. Estas diferencias nos recuerdan que no todos los gourdes capturan exactamente la misma imagen. Podemos leer prácticas y figuras devocionales, sin presumir su contenido en el momento en que cada objeto entró en una colección.

Lo que los dos camellos representan

El sinaxario, la colección litúrgica que cuenta la vida de los santos, conmemora el martirio de Mari Mina, dice el Thaumaturge, el 15 Hathor. Esta fecha corresponde este año al martes 24 de noviembre. En el relato transmitido por la tradición copta, Menas es un soldado cristiano mártir; los camellos están vinculados al regreso de sus restos a Egipto. La terracota atestigua que esta escena estaba representada en objetos devocionales. No permite, por su cuenta, verificar los episodios de la historia.

Abu Mina, de la tumba a la ciudad de peregrinación

Los restos dan una idea del alcance de la reunión en ese momento. Alrededor de la tumba atribuida al mártir, la ciudad de Abu Mina reunió iglesias, un Baptisterio, calles, casas y talleres. El Ministerio de Turismo y Antigüedades egipcio también describe un lugar para los peregrinos. Estos son los restos de este antiguo centro cristiano, inscrito como Patrimonio de la Humanidad en 1979, y no como el monasterio copto, que la UNESCO designa como Abu Mina.

El monasterio moderno de San Mina se une al lugar. En mayo de 2025, el Papa copto Tawadros II visitó los restos antes de ir al monasterio, donde visitó la catedral y el santuario del Papa Kyrillos VI. El relato de la Iglesia distingue las dos etapas. El 9 de abril de 2026, el patriarcado también documentó una liturgia del Jueves Santo en este monasterio. Esta oficina demuestra que el lugar es siempre un lugar de culto; No dice si los fieles hoy llevan las mismas gourdes que en tiempos antiguos. La UNESCO también presenta a la comunidad monástica como uno de los socios en el trabajo de conservación, sin confundirla con el sitio arqueológico.

De la lista en riesgo, el sitio sigue siendo supervisado

El aumento de la mesa de agua, particularmente vinculada al riego, ha debilitado los restos. Tras la labor de drenaje y control del agua, el Comité del Patrimonio Mundial retiró a Abu Mina de la Lista del Patrimonio Mundial en Riesgo en 2025. El sitio sigue siendo Patrimonio de la Humanidad.

En 2026, el Comité acogió con beneplácito la vigilancia constante del nivel de los cuadros y la estabilización de las estructuras. Alentó el mantenimiento de un sistema de rescate de control de agua y pidió a Egipto que informara de nuevo antes del 1 de diciembre de 2027. La liberación de la lista en riesgo marca así una mejora en la conservación, no el fin del mantenimiento: las ruinas siempre dan testimonio de la ciudad que los peregrinos dejaron con sus pequeñas gourdes.

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