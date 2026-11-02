Karaté: Líbano prepara dos nombramientos en noviembre

La Federación Libanesa de Karate está preparando un mes de noviembre marcado por dos concursos. Se espera que una delegación de once atletas participe en el Campeonato de Asia Occidental, celebrado en Ammán del 11 al 14 de noviembre de 2026. Las pruebas abarcan tres categorías de edad, niños y niñas. En el Líbano, el campeonato nacional tendrá lugar los días 15 y 29 de noviembre en el Club Mont La Salle de Ain Saadé. Los preparativos técnicos y organizativos comenzaron durante estos dos días separados.

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El karate libanés prepara dos citas en noviembre de 2026. La selección nacional competirá en el Campeonato de Asia Occidental en Ammán del 11 al 14 de noviembre. El campeonato del Líbano tendrá lugar los días 15 y 29 de noviembre en el Monte La Salle en Ain Saade.

Karate libanés representado en Ammán

The regional competition concerns the under-21s, the under-14s and the under-12s, boys and girls. Doce países deben participar: Líbano, Jordania, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait. Bahrein, Omán, Iraq, Palestina, Siria y Yemen completan la lista.

La Federación Libanesa de Karate, presidida por Moussa Fattouche, formó una delegación de once atletas. Elie Aoun, un árbitro asiático, lo guiará. El entrenador incluye el entrenador nacional Rami Choucair, el entrenador de kata Yara Kain y el árbitro asiático Sami Alayli.

Siete niños están incluidos en la selección: Omar Ghazouli, Gabriel Zakhia, Khaled Habbal, Hassan Daouk, Karim Halawi, Charbel Hanna y Salim Chamli. Las cuatro chicas son Louloua Choucair, Aya Choucair, Lynn Kain y Luna Daouk.

El campeonato nacional los días 15 y 29 de noviembre

En el Líbano, las competiciones tendrán lugar en dos días separados, los domingos 15 y 29 de noviembre, en el Club Mont La Salle. La Federación ha iniciado los preparativos técnicos y de organización de este evento nacional.

Los atletas jugarán allí los títulos locales. Estas reuniones también permitirán que funcionarios federales sigan a nuevas generaciones de profesionales.

Fuente: Comunicado de la Federación de Karate del Líbano emitido el 2 de noviembre de 2026.

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