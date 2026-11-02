Salario mínimo en el Líbano: $475 sin acuerdo

En el Líbano se examina un salario mínimo de 475 dólares, pero no se adopta ningún aumento en el expediente del 2 de noviembre. According to the Lebanese press, trade unions consider this amount without formal employer commitment. El desacuerdo va más allá de la remuneración: las prestaciones por terminación del servicio y los pagos de seguridad social también pesan en las negociaciones. El salario declarado determina parte de los derechos sociales, incluso para los empleados ya pagados por encima del mínimo previsto.

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El plazo de negociación ha terminado, pero el aumento del salario mínimo sigue pendiente. Según Al Akhbar, de 2 de noviembre de 2026, el mes concedido por el Ministro de Trabajo, Mohammad Haidar, a la comisión índice no permitió concluir. La suma de 475 dólares circula ahora entre los representantes de los empleadores y la Confederación General de Trabajadores Libaneses. Sin embargo, no constituye un acuerdo firmado ni un nuevo umbral legal. El diario describe las discusiones desaceleradas por las demandas de ambas partes. Todo el mundo también tiene dificultades para conseguir que sus miembros acepten compromisos.

La reunión prevista para el viernes anterior fue pospuesta a mediados de la semana. Debe permitir que se examine una propuesta conjunta antes de que sea examinada por el comité índice. La Comisión podría remitir el expediente al Consejo de Ministros. Queda por cumplir esta sucesión de medidas. Mientras tanto, la brecha entre las cantidades mencionadas para vivir y el nivel alrededor del cual los negociadores parecen dispuestos a discutir sigue siendo significativa.

Cantidad de 475 dólares todavía sujeta a negociación

Al Akhbar informa que los empleadores no han aprobado formalmente ninguna propuesta. However, their representatives would suggest that a minimum wage of $475 could be accepted. Por su parte, el centro sindical estaría dispuesto a retener esta cantidad. El periódico señala, sin embargo, que esta apertura no dio lugar a un compromiso de los empleadores. Por lo tanto, es necesario distinguir la suma que sirve como punto de debate de un compromiso adoptado en realidad.

El mínimo actual citado en el diario es de 28 millones de libras, o de unos 313 dólares. Un aumento de 475 dólares representaría un aumento adicional de 162 dólares y un aumento de cerca del 52%. Otra suma se había distribuido en una etapa anterior: 400 dólares. En este caso, el aumento se habría limitado a 87 dólares mensuales.

La ausencia de acuerdo no se refiere únicamente a esas sumas. La revista describe una negociación en la que elevar el mínimo se asocia con otras solicitudes. La cuestión de los pagos al Fondo Nacional de Seguridad Social, en particular para las prestaciones por terminación del servicio, es fundamental. El nivel de salarios y las condiciones para el arreglo de esas obligaciones se examinan en el mismo marco.

El costo de una familia no se confunde con un salario individual

Al Akhbar cita fuentes del centro sindical. Se refieren a estudios que establecen necesidades familiares mensuales entre 1.100 dólares y 1.200 dólares. Las cuentas diarias comparan estas estimaciones con la disponibilidad sindical para aceptar $475. La Comisión observa que esta suma representa aproximadamente el 43% de un presupuesto de 1.100 dólares. La comparación ilustra esta distancia, incluso si las necesidades de una familia no se confunden con un salario individual.

La crítica de Al Akhbar se centra en el método seguido. El periódico considera que se deben organizar debates sobre precios, inflación y datos de la Oficina Central de Estadística. Por el contrario, describe un equilibrio de fuerzas dominadas por influencias políticas. En esta lectura, los actores tratan de evitar la movilización social al tiempo que limitan el costo de compromiso. Esta evaluación pertenece al periódico. No es un hallazgo compartido por todos los negociadores.

Choucair invoca la capacidad de las empresas para pagar

When asked by Al Akhbar, Mohammad Choucair does not set a minimum amount or ceiling for the proposed increase. preside la Unión de Cámaras de Comercio e Industria de Beirut y el Monte Líbano. Según él, el aumento depende de lo que puedan manejar los sectores económicos. Por lo tanto, se centra en las limitaciones de las empresas, en lugar de en una cifra común aplicable inmediatamente.

Choucair también distingue territorios. Para Beirut y el Monte Líbano, afirma que nadie recibe menos de $400. Se opuso a esta situación a las dificultades que enfrentan las empresas de Akkar y el Sur, que consideraba menos capaz de asumir un aumento. También se refirió a la posibilidad de un nuevo conflicto e incertidumbre sobre la actividad.

Los desafíos diarios del uso de estos argumentos para retrasar el aumento. Señaló que los trabajadores de las regiones más vulnerables también tenían que pagar sus viviendas, alimentos y electricidad. Por lo tanto, los riesgos económicos afectan tanto a las empresas como a sus empleados. Hay desacuerdo en cuanto a cómo deben distribuirse estas limitaciones, pero también en el lugar que se debe dar a las necesidades de los trabajadores para calcular el mínimo.

Beneficios por terminación del servicio en el centro de desacuerdo

El archivo social excede los ingresos pagados cada mes. Según Al Akhbar, una gran parte de los empleadores rechazan un ajuste sin una solución paralela del problema de las prestaciones por terminación del servicio. Sin embargo, las versiones difieren en el alcance exacto de las concesiones solicitadas. Este es uno de los puntos más oscuros de las negociaciones.

Mohammad Choucair admite al día que las organizaciones económicas quieren un estancamiento de las sumas adeudadas por las empresas para estas prestaciones. Por otra parte, niega otras exenciones de seguridad social. Fuentes del centro sindical presentan una versión diferente. Se refieren a un conjunto más amplio de concesiones, exenciones e instalaciones, que se solicitarían a cambio del acuerdo salarial.

El representante del empleador habló así de un ajuste de los pagos, mientras que las fuentes sindicales describieron solicitudes más extensas. No se anuncia la cancelación de cuotas ni la remisión de deudas tal como se adquiere.

El salario declarado también compromete los derechos sociales

Por último, Al Akhbar señala la discrepancia entre ciertas remuneraciones efectivamente pagadas y las sumas declaradas al Fondo Nacional de Seguridad Social. Los informes diarios que los empleados ya ganan más que el mínimo previsto. Sin embargo, su remuneración total no se declarará necesariamente. Esta práctica constituye un medio para reducir las contribuciones y las obligaciones por terminación del servicio. Por consiguiente, la remuneración declarada incurre en derechos sociales, incluso cuando el salario ya pagado supera el mínimo legal.

A la fecha de la publicación de Al Akhbar, no se adoptó ningún aumento. La reunión aplazada todavía debía especificar la cantidad propuesta y las condiciones que se adjuntaban a ella. El siguiente paso fue la posible transmisión de un compromiso a la comisión índice y luego al gobierno.

Fuentes

Al Akhbar, 2 de noviembre de 2026, página 5.

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