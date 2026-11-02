Judo: Aquilina Chayeb séptima en Abu Dhabi

Aquilina Chayeb ocupó el séptimo lugar en el Grand Slam de Abu Dhabi, en la categoría de menos de 78 kg. La clasificación oficial confirma este resultado, obtenido el 31 de octubre de 2026. El judokate libanés ganó dos peleas antes de inclinarse en el cuarto de final después de una extensión. Esta participación extiende una temporada marcada por varios podios internacionales. También entró en el período de calificación para los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028, sin garantizar un boleto olímpico.

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Aquilina Chayeb terminó séptimo en el Grand Slam de Abu Dhabi, en la categoría de menos de 78 kg. Este resultado aparece en la clasificación final del evento celebrado el 31 de octubre de 2026. El judokate libanés continúa su temporada en el circuito internacional.

Aquilina Chayeb gana dos peleas

Los libaneses tienen dos victorias, contra un oponente belga y luego un australiano. Luego perdió en el cuarto de final a un británico, después de una extensión.

Emma Reid, representante británica en esta categoría, ganó una de dos medallas de bronce. La victoria regresó a Yelyzaveta Lytvynenko, de los Emiratos Árabes Unidos, por delante de la portugués Patricia Sampaio.

François Saadé Junior, director de la Federación Libanesa de Judo y disciplinas asociadas, acompañó la participación libanesa en Abu Dhabi.

Una temporada marcada por varios podios

En 2026 Chayeb ganó oro en el Abierto Europeo de Estonia y bronce en el Abierto de Praga. También ganó una medalla de bronce en los Juegos Asiáticos en Nagoya, Japón.

El Gran Slam de Abu Dhabi entró en el período de clasificación olímpico para Los Ángeles 2028, abierto en junio de 2026. Los puntos obtenidos en el circuito contribuyen a esta carrera, sin constituir una calificación sólo para los Juegos.

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