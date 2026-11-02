Delegación libanesa en Damasco: los expedientes previstos

El 2 de noviembre se anunció una delegación libanesa en Damasco, encabezada por Tarek Mitri. The discussions announced concern borders, the situation of Syrians in Lebanon and detainees. Cuatro ministros participan en el movimiento para abordar los componentes de seguridad, sociales, educativos y profesionales. Según los periódicos diarios, el regreso voluntario de los refugiados también requiere vivienda y servicios. Las reuniones previstas aún no constituyen un acuerdo o una evaluación de esta nueva visita diplomática.

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El lunes 2 de noviembre se espera en Damasco una delegación libanesa dirigida por el Viceprimer Ministro Tarek Mitri. Debe abordar las cuestiones sirias en el Líbano, el control fronterizo y la cooperación entre ambos Estados. En Al Liwaa, de 2 de noviembre de 2026, Mitri afirma que los debates se centrarán en las diferentes dimensiones de la situación de los sirios en el Líbano. El programa combina así la seguridad, el empleo, la educación y los asuntos sociales.

Cuatro ministros deberán acompañar al Viceprimer Ministro: Ahmad Al Hajjar for Interior and Municipalities, Mohammad Haidar for Labour, Rima Karami for Education y Haneen Sayed for Social Affairs. Según Ad Diyar, se prevé celebrar reuniones bilaterales con sus homólogos sirios, así como una sesión ampliada sobre el regreso de los refugiados. Se prevé celebrar una reunión entre Mitri y el Presidente sirio Ahmad Al Charaa.

Mover carpetas

La visita debe ampliar contactos anteriores y preparar nuevas etapas de cooperación. Ad Diyar hace referencia, sobre la base de fuentes políticas informadas, a una visita de Nawaf Salam a Damasco a finales de mes. Los debates también deberían ayudar a preparar una reunión del Comité Principal Conjunto y a relanzar los acuerdos entre ambos países.

Esta dimensión institucional atraviesa los expedientes anunciados. La gestión de los pasajes, la situación de los reclusos y el reasentamiento de las familias requieren intercambios interadministracionales. La presencia de varios ministros debe permitir que estas cuestiones se aborden por separado, al tiempo que las reúnen en el mismo enfoque político.

Al Liwaa insiste en este enfoque global a través de las palabras de Mitri. La situación de los sirios en el Líbano no se limita al control fronterizo. También abarca las condiciones de trabajo, la educación de los niños y las necesidades sociales, que explican la composición de la delegación.

El regreso de los refugiados, principal proyecto social

Según las fuentes citadas por Ad Diyar, el retorno debe ser discutido según una lógica voluntaria y progresiva. El periódico describe un proceso desacelerado, entre otras cosas, por la falta de financiación internacional para la reconstrucción en las regiones de retorno. También recordó la demanda de voluntariado defendida por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Haneen Sayed debe trabajar en nuevas listas, en coordinación con el ACNUR, así como en arreglos logísticos y de seguridad. Rima Karami, por su parte, debe examinar las capacidades de las escuelas sirias para dar cabida a los estudiantes que regresan. Por consiguiente, la cuestión del regreso se suma a la de los servicios disponibles en las localidades interesadas.

Ad Diyar se refirió a un próximo convoy voluntario en el segundo semestre de noviembre, tras el desarrollo de un mecanismo actualizado por la delegación. Esta es una perspectiva condicional. El horario sigue dependiendo del trabajo anunciado durante esta visita.

Las fuentes diarias presentan viviendas, hospitales y escuelas como elementos centrales de la preparación. Describen una voluntad siria de facilitar el regreso, al tiempo que vinculan la rehabilitación del equipo con la cooperación internacional. Por lo tanto, el anuncio de una salida no es suficiente para regular las condiciones de recepción.

Control de pasajes y compartir información

The border section is mainly the responsibility of Interior Minister Ahmad Al Hajjar. Ad Diyar informa que el comercio debe centrarse en combatir el contrabando, incluidas las drogas, y fortalecer el control de los puntos de cruce.

Estos incluyen la coordinación entre los servicios de inteligencia y el intercambio de información. El periódico también menciona un protocolo que vincula el seguimiento de los viajes a los cruces terrestres y aéreos. Estas medidas figuran entre los temas de debate; Su presentación no vale la pena anunciar una aplicación ya terminada.

Este caso requiere cooperación entre los servicios de los dos Estados. El objetivo de la visita es examinar los procedimientos y responsabilidades de cada persona, más allá de la visualización de un objetivo común contra el tráfico.

Detainees, un archivo separado de retornos familiares

Las autoridades también deben examinar la situación de los sirios detenidos en el Líbano. Según Ad Diyar, unas 264 personas ya han sido entregadas a Siria en dos olas. El número restante se estima en el periódico entre 1.770 y 2.000.

El día a día se refiere al acuerdo de cooperación judicial firmado el 6 de febrero y al anuncio de la liberación de 57 personas comprendidas en la Ley de amnistía No 70. Estas liberaciones están separadas de las remisiones ya realizadas. Los dos números no describen necesariamente el mismo procedimiento.

Los debates anunciados deben examinar las situaciones restantes y sus aspectos jurídicos. Este aspecto no puede confundirse con la organización de convoyes voluntarios de refugiados. Se refiere a la tramitación de causas judiciales y mecanismos de cooperación entre Beirut y Damasco.

Así pues, la delegación llegó a varios calendarios que debían articularse: los intercambios ministeriales del día, la preparación de operaciones de retorno y las próximas reuniones institucionales.

Fuentes

Ad Diyar, 2 de noviembre de 2026, página 3; Al Liwaa, 2 de noviembre de 2026, página 1.

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