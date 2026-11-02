Inflación en Francia: 3,4%, mientras que el PIB disminuye

La inflación en Francia se estima en 3,4% año tras año en octubre, mientras que el PIB cayó en 0,1% en el tercer trimestre. La energía está impulsando precios, pero el consumo de hogares sigue aumentando. Las inversiones y las exportaciones afectan a la actividad. Estos indicadores abarcan diferentes períodos y no son suficientes para establecer una recesión técnica. El aumento del precio de referencia del gas en noviembre se refiere a ciertos contratos, sin aplicar automáticamente a ofertas fijas.

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La inflación en Francia se acelera a medida que la actividad disminuye ligeramente. Las primeras estimaciones publicadas el 30 de octubre sitúan el aumento del precio en 3,4% durante un año en octubre. El producto interno bruto disminuyó en un 0,1% en el tercer trimestre. Esta doble señal viene en un momento en que el Parlamento está considerando el presupuesto 2027.

Ambos indicadores no miden el mismo período o fenómeno. La inflación compara los precios en octubre con los de un año antes. El PIB mide aquí la evolución de la actividad entre dos trimestres, por volumen. Sin embargo, su acercamiento describe una dificultad concreta: el aumento del gasto diario no va acompañado de un aumento general de la producción.

Inflación en Francia: la energía se levanta

El aumento anual de los precios aumentó del 3,1% en septiembre al 3,4% en octubre. La energía creció un 24,1% en comparación con el 21,3% al mes anterior. Los servicios aumentan en un 2,7% al año. Por otro lado, la fuente de alimentación desaceleró ligeramente hasta 1,2% después del 1,4%.

Esta dieta promedio enmascara diferencias significativas. Los productos frescos siguen siendo un 8% más caros que hace un año. Otros productos alimenticios aumentan en 0,3%. Los bienes manufacturados todavía muestran una ligera disminución anual del 0,2%.

Indicador Última estimación Período comparativo Precios de consumo +3,4% Octubre 2026 más de un año Energy +24,1% Octubre 2026 más de un año Volumen del PIB -0,1% Tercer trimestre anterior

Estos datos no significan que cada hogar experimente un aumento idéntico. El peso de la calefacción, el movimiento y la alimentación varía entre los hogares. Muestran sobre todo el lugar de la energía en la nueva aceleración del precio.

La disminución de la actividad no procede de todos los sectores

El PIB se estanca en el segundo trimestre. Por lo tanto, su ligera disminución a la tercera no corresponde a dos disminuciones trimestrales consecutivas. Los datos más recientes no son suficientes para mantener este criterio habitual de recesión técnica.

El consumo de hogares aumentó en un 0,4%, después del 0,2%. Por otro lado, la inversión cayó un 0,6%, después de una disminución del 0,5%. El comercio exterior también penaliza la actividad: las exportaciones caen en 1,7%, mientras que las importaciones aumentan en 0,1%.

Los cambios en las existencias hacen una contribución positiva de 0,4 puntos porcentuales al crecimiento. El comercio exterior es negativo, a 0,6 puntos. Por consiguiente, la contracción general no debe equipararse con un colapso uniforme de la demanda interna.

Hogares más preocupados, empresas compartidas

La encuesta publicada el 27 de octubre arroja luz sobre los sentimientos de los franceses. El indicador de confianza en el hogar pierde cinco puntos y cae a 80. Ha alcanzado su nivel más bajo desde junio de 2013. Su promedio a largo plazo era de 100.

Este indicador refleja las respuestas a una encuesta, no una medida directa de los gastos. Por lo tanto, su deterioro puede coexistir con el consumo que sigue aumentando en el trimestre anterior. Los períodos observados también difieren: la moral en octubre viene después de las compras de julio a septiembre.

En el sector empresarial, la encuesta del 22 de octubre presenta una situación más contrastante. El clima empresarial gana aproximadamente un punto, mientras permanece por debajo de su promedio a largo plazo. La mejora afecta a la industria y, más ligeramente, a los servicios. El comercio minorista y la construcción se están deteriorando. El clima laboral pierde tres puntos.

El gas aumenta en la entrada en noviembre

El precio de referencia del gas aumentó un 6,6% TTC el 1 de noviembre. Alcanza 194.90 euros por hora megavatio. Este parámetro de referencia se aplica en particular a las ofertas indexadas; los proveedores no están obligados a aplicarlo a todos sus contratos. Por lo tanto, una oferta de precio fijo no se somete automáticamente a este cambio.

Este aumento ocurrió después del mes cubierto por la estimación de inflación de octubre. No debe incluirse retrospectivamente. Los resultados finales de los precios de octubre se esperan el 13 de noviembre. Pueden confirmar o revisar la primera estimación.

Fuentes

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