Medios: solicitudes abiertas, la ley sigue impugnada

Las solicitudes para el componente de medios de comunicación de la Autoridad Nacional de Medios de Comunicación están abiertas del 13 de noviembre al 8 de diciembre. Los sindicatos y editores de prensa participan en este procedimiento y solicitan una enmienda a la ley. El texto distingue a siete miembros elegidos y tres miembros propuestos por el Gobierno. Las condiciones de acceso, incompatibilidades, control de archivos y nombramiento final son pasos separados. Todavía no se ha pedido que se presente a la Autoridad como plenamente constituida.

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Desde el 13 de noviembre de 2026 se han abierto solicitudes para el componente mediático de la Autoridad Nacional de Medios de Comunicación. Los expedientes podrán presentarse hasta el 8 de diciembre, incluida la secretaría del decano de la Facultad de Información de la Universidad del Líbano en Tayoune, durante horas de servicio. Este paso viene en un momento en que las dos principales organizaciones de prensa profesional todavía están pidiendo una enmienda a la ley que establece el regulador.

El contraste no significa que el procedimiento esté suspendido. El 13 de noviembre, Aouni Kaaki, presidente del sindicato de prensa, y Joseph Kossaifi, presidente del sindicato editorial, explicaron su posición: impugnan el texto, pero participan en su aplicación desde que entró en vigor. Participaron, el día anterior, en una reunión convocada por Souheil Abboud, Presidente del Consejo Superior de la Judicatura.

Derecho aplicable y los cambios aún necesarios

Los dos dirigentes sindicales acogen con beneplácito la disposición expresada por Georges Adwan, presidente del Comité Parlamentario de Administración y Justicia, para examinar las enmiendas propuestas. Desean trabajar con esta comisión y el Ministro de Información, Paul Morcos, para corregir las disposiciones que consideran insuficientes. Sin embargo, esta apertura al diálogo no es un voto ni un cambio legal ya adquirido.

Por consiguiente, su participación en el establecimiento de la Autoridad no es válida para todas las normas. En particular, esperan fortalecer la representación de los medios de comunicación. En esta etapa, las solicitudes se organizan dentro del marco existente, no sobre la base de los cambios deseados por los sindicatos.

La Ley No 69 fue promulgada el 27 de agosto de 2026. Se publicó en el Diario Oficial el 3 de septiembre y prevé su entrada en vigor tan pronto como se publique. Ya no es sólo un proyecto parlamentario. Por otra parte, la existencia jurídica de la Autoridad y el nombramiento efectivo de sus miembros siguen siendo dos etapas diferentes.

National Media Authority: Who Selects Members?

La regla 74 prevé diez miembros. Siete deben ser elegidos directamente por los órganos designados en la ley. Los otros tres son seleccionados por el Consejo de Ministros de entre los candidatos propuestos. Por lo tanto, el gobierno no designa a todo el regulador, sino que mantiene un papel en su composición final.

Para el asiento reservado para un experto en medios, el colegio electoral incluye al decano y a los directores de las ramas de la facultad de información de la Universidad Libanesa, así como los sindicatos de medios establecidos por ley. La elección es por mayoría absoluta. Los mismos órganos también proponen dos candidatos para incorporarse al procedimiento que lleva a las tres designaciones gubernamentales.

Esta distinción es importante: ser propuesto al gobierno no significa haber sido elegido directamente a la Autoridad. Tampoco puede una lista de candidatos anunciar una composición final. El Consejo de Ministros debe examinar los expedientes que se le presentan, elegir tres miembros por mayoría de dos tercios, y luego un decreto debe reunir a los miembros elegidos y a los que ha designado. El decreto se publica en el Boletín Oficial.

Un registro profesional y garantías de elegibilidad

El aviso publicado por el Ministerio de Información pide una solicitud escrita y firmada. Debe incluir un curriculum vitae detallado, una identificación personal reciente o un extracto, un certificado médico oficial y un registro penal de menos de tres meses. Una declaración firmada debe atestiguar el cumplimiento de las condiciones de elegibilidad y la ausencia de incompatibilidades o conflictos de interés.

Los archivos se registran y reconocen. Después del cierre, los órganos competentes verificarán las condiciones y los documentos. Las entrevistas pueden organizarse si es necesario. La opinión prevé un anuncio ulterior de la fecha y las modalidades de la elección, teniendo debidamente en cuenta la transparencia y la igualdad entre los candidatos. No anuncia una elección ya realizada.

La ley establece varios criterios que van más allá de una carrera mediática. En particular, los candidatos deben poseer la nacionalidad libanesa durante más de 10 años y presentar los conocimientos y la experiencia necesarios. The age limit is 69 years at the time of election or appointment, with an exception raising the limit to 74 years for members of the judiciary.

La independencia no se limita al procedimiento de elección

Article 73 prohibits certain recent links with the economic policy and interests of the sector. Los candidatos no deben haber tenido una posición política o de liderazgo en un partido político o asociación durante los tres años anteriores a su candidatura. La ley también abarca intereses directos o indirectos en empresas de medios de comunicación o sus proveedores, con una extensión de ciertas restricciones a los familiares.

Una vez elegidos o nombrados, los miembros seguirán sujetos a las incompatibilidades del artículo 76. Quedan prohibidas otras actividades públicas o privadas, excepto la educación universitaria. El texto excluye, en particular, la acumulación con los órganos ministeriales, parlamentarios, partidistas o con la gestión de los órganos económicos interesados. Estas garantías deben aplicarse a lo largo del mandato, no sólo al presentar el expediente.

El artículo 72 otorga a la Autoridad personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera. Sus miembros no serán dirigidos por ninguna otra autoridad, incluidos los órganos que los eligieron o nombraron. El mandato es de seis años, no renovable. Un mecanismo especial para media renovación después de tres años se aplica a la primera universidad.

Estas reglas dan contenido específico a la noción de independencia. Sin embargo, su aplicación requiere comprobar archivos, incompatibilidades y decisiones sucesivas. El plazo inmediato para las solicitudes de este componente sigue siendo el 8 de diciembre. Quedan por venir los votos y las designaciones finales, mientras que los sindicatos siguen solicitando una revisión del texto.

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