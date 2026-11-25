El Ministerio de Economía está suspendiendo la venta de Akkaoui tipo checo y el hallumi de un taller de Kfardinis en el distrito de Rachaya.

8

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El Ministro de Economía y Comercio del Líbano, Amer Bsat, ordenó la suspensión de la venta de dos quesos producidos en un taller de Kfardinis en el distrito de Rachaya. La decisión hecha pública el miércoles 25 de noviembre está dirigida a Akkaoui de tipo checo y Hallumi fabricados por el establecimiento Youssef Abu Fares. No se refiere a estas dos variedades en otros fabricantes.

Lo que los análisis han hecho

Según el Ministerio, una muestra checa de akkaoui contenía almidón y no cumplía los criterios microbiológicos. Una muestra de Halloumi del mismo taller también mostró incumplimiento microbiológico. El registro público no denomina el microorganismo en cuestión, no da números de lote y no menciona ningún caso de envenenamiento.

Eliminar productos de los estantes antes de la destrucción

El Ministerio pide al fabricante que retire los productos interesados del mercado libanés y que elabore, dentro de los tres días siguientes a la entrada en vigor de la decisión, una declaración de las cantidades retiradas. Este registro debe ser enviado al departamento antes de la destrucción. Se ordena la retirada; Su aplicación y las cantidades realmente recuperadas aún no se han anunciado.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews