La ventana Dawlati proporciona información sobre el proceso y permite a algunos completarse en línea. La reforma estatal 2030 promete ampliar estos servicios, pero su principal préstamo digital permanece ante el Parlamento.

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El Ministro de Reforma Administrativa, Fadi Makki, presentó al Presidente Joseph Aoun el martes 24 de noviembre con su plan gubernamental de 2030. Para el usuario, la primera medida visible ya está en uso: el portal Dawlati. Pero un procedimiento enumerado en el sitio no es necesariamente un procedimiento que se puede completar en línea.

Tres tipos de procedimientos detrás de la misma dirección

Lanzado en julio, Dawlati realiza tres funciones distintas. Para ciertos procedimientos, el usuario puede presentar su solicitud, supervisar el progreso y, cuando está previsto, pagar la cuota en línea. Para otros, el portal se refiere al sitio de administración competente. Por último, cuando el procedimiento permanece en papel, sirve como guía: indica los documentos que se han de reunir, los honorarios y el servicio que se ha de atender.

El Ministerio ha anunciado doce servicios de lanzamiento digital, ofrecidos por los Ministerios de Agricultura y Turismo, la Autoridad de Desarrollo de las Inversiones y el Consejo Sur. El inventario proporciona información sobre más de 2.700 servicios públicos, según el departamento. Estas cifras no miden lo mismo. El 24 de noviembre, Fadi Makki anunció la adición de servicios para finales de año sin incluirlos en esta etapa.

A Charter and Timelines to Measure

El plan coloca una de las primeras medidas previstas para finales de 2027 una carta ciudadana y un indicador anual de confianza y satisfacción con los servicios públicos. También incluye funciones de control interno y transformación digital en departamentos. Aún no se han debatido las reformas de 2028 y 2029; las más complejas se posponen a 2030.

Para los usuarios, el progreso se medirá por el número de casos que en realidad pueden completarse sin desplazamiento, pero también en el momento anterior a la decisión y el número de solicitudes que no se han recibido. Publicar la lista de las partes necesarias ya reduce el riesgo de retorno innecesario. Sin embargo, la presentación del archivo no aborda la cuestión del procesamiento si el servicio de recepción continúa operando en papel.

El préstamo digital permanece ante el Parlamento

El Ministro indicó que el acuerdo de préstamo de 150 millones de dólares con el Banco Mundial se había firmado en agosto y que su comité directivo se había establecido en octubre. Las actas de la sesión parlamentaria celebrada el 12 de noviembre confirman que el proyecto de autorización del acuerdo se ha remitido al comité. Por consiguiente, la firma y el establecimiento del comité no es una aprobación parlamentaria ni un desembolso. El departamento también debe buscar financiación adicional para los componentes no autónomos del plan.

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