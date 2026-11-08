Krakow: Investigación del terrorismo

La Fiscalía Nacional de Polonia anunció el domingo 8 de noviembre la apertura de una investigación sobre terrorismo tras el tiroteo de Cracovia. El mismo procedimiento abarca las seis muertes en el centro histórico y tres homicidios cometidos en Ostrowiec юwiętokrzyski. Las autoridades están mirando un camino de extrema derecha, sin conclusión final sobre el motivo. Polonia observó dos días de luto nacional. The investigators are continuing the findings in both cities, while the suspect, injured during his arrest, remains hospitalized.

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La Fiscalía Nacional de Polonia anunció el domingo 8 de noviembre de 2026 la apertura de una investigación sobre un acto « terrorista » después del tiroteo de Krakow. The proceedings concern the six people killed in the historical centre and attempted murders, including against police officers. También incluye tres homicidios cometidos en Ostrowiec юwiętokrzyski.

Esta decisión constituye un nuevo paso judicial después del ataque. El sábado por la noche, el Primer Ministro Donald Tusk ya había utilizado el término terrorismo. La Fiscalía mantiene esta calificación en la investigación. Las investigaciones todavía tienen que establecer las motivaciones específicas del sospechoso, su curso y las circunstancias de cada homicidio.

Krakow: una investigación terrorista de la fiscalía nacional

A prosecutor from the Krakow branch of the Department for Organized Crime and Corruption is conducting the proceedings. Los hechos examinados incluyen el tiroteo de seis personas el sábado 7 de noviembre. La Fiscalía también tiene como objetivo los intentos de asesinar a varias otras personas, incluyendo policías.

El domingo por la mañana, un portavoz había anunciado por primera vez la próxima apertura de esta investigación. Posteriormente se confirmó la fiscalía nacional. Por lo tanto, ya no se trata simplemente de una calificación propuesta o de una declaración política sobre la gravedad de los hechos.

En esta etapa, esta calificación sigue siendo la de las autoridades investigadoras. No es un juicio. The suspect was injured during the police intervention and then hospitalized. Su estado condiciona los actos de procedimiento que los magistrados puedan realizar con él.

Las tres muertes de Ostrowiec en el mismo procedimiento

La fiscalía también incluyó los asesinatos de tres personas en Ostrowiec юwiętokrzyski, una ciudad al noreste de Cracovia. According to the evidence released on Sunday, these victims were killed by firearms on 7 November. El fiscal nacional, Przemysław Nowak, dijo que las pruebas reunidas identificaron al mismo autor en ambas ciudades.

La policía identificó a las tres personas encontradas en el apartamento como padres y hermana del sospechoso. Los investigadores realizaron hallazgos en ambos sitios durante la noche. Estas operaciones continuaron el domingo.

Por lo tanto, los resultados deben permanecer separados: seis personas fueron asesinadas en el ataque contra el centro de Cracovia, y otras tres en Ostrowiec юwiętokrzyski. El procedimiento conjunto entraña un total de nueve muertes. Este acercamiento judicial no lleva el número de personas muertas en el mercado a nueve.

Una pista extrema derecha siempre examinada

El ministro del Interior de Polonia, Marcin Kierwiński, mencionó el sábado por la noche una fascinación del sospechoso por las ideologías extremas de derecha. Las autoridades están investigando esto en su investigación sobre el motivo del ataque.

La caracterización terrorista anunciada el domingo por sí sola no nos permite deducir la pertenencia del sospechoso a una organización. Los investigadores deben especificar sus motivaciones y posibles conexiones. El anuncio del Fiscal no da una conclusión definitiva sobre estos puntos.

The suspect is a Polish national aged 24 years. The police indicated that he was not known about his services and that he had an authorization to possess a weapon. La investigación tendrá que determinar cómo preparó los hechos y reconstruir sus movimientos entre las dos ciudades.

Quince heridos en el balance municipal

In its updated communication on 8 November, the municipality of Krakow reported six deaths and 15 injuries. Entre los muertos había cuatro mujeres y dos hombres. Two police officers were injured during the intervention.

El tiroteo comenzó el sábado, poco después de las 15.00 horas, en la zona de Sławkowska Street y Market Square. Los resultados iniciales describen disparos de un vehículo. Police arrested the suspect near the crossing of Dietla and Stradomska streets, after having shot him.

También se disparó un tranvía en la Línea 1 en la Place de Tous-les-Saints. El municipio informa que se rompió una ventana en la cabina del conductor. Ni el conductor ni los pasajeros de este tren resultaron heridos. Este hecho forma parte del camino que los investigadores buscan reconstruir.

Dos días de luto nacional, cuatro días en Cracovia

El presidente Karol Nawrocki declaró un duelo nacional durante los domingos 8 y lunes 9 de noviembre. Las banderas deben colocarse a media masa en edificios oficiales. En Cracovia, el alcalde Gibała anunció un luto municipal hasta el miércoles 11 de noviembre, incluyendo la cancelación de los eventos organizados por la ciudad.

Parte de la Plaza del Mercado y las calles vecinas permanecieron cerradas el domingo para fines de investigación. La policía pide a los testigos que informen a la unidad más cercana. Los magistrados continúan con los hallazgos de Krakow y Ostrowiec, Więtokrzyski.

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