Líbano: Documento de daños ambientales

El Líbano está preparando un expediente internacional sobre los daños ambientales causados por los ataques israelíes. In an appeal released on 6 November, Environment Minister Tamara el-Zein presented the destruction recorded between October 2023 and September 2026 and requested support for their reparation. El enfoque tiene por objeto transformar la documentación del daño en una demanda de responsabilidad y financiación. El archivo sigue en preparación. El anuncio no significa que un tribunal ya haya establecido obligaciones o que se haya concedido indemnización. Sin embargo, da un perímetro concreto a un sujeto que no se detiene con el fin de los bombardeos: el estado de la tierra, el agua y los ecosistemas de los que dependen los habitantes.

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El Líbano está preparando un expediente internacional sobre los daños ambientales causados por los ataques israelíes. In an appeal released on 6 November, Environment Minister Tamara el-Zein presented the destruction recorded between October 2023 and September 2026 and requested support for their reparation. El enfoque tiene por objeto transformar la documentación del daño en una demanda de responsabilidad y financiación.

El archivo sigue en preparación. El anuncio no significa que un tribunal ya haya establecido obligaciones o que se haya concedido indemnización. Sin embargo, da un perímetro concreto a un sujeto que no se detiene con el fin de los bombardeos: el estado de la tierra, el agua y los ecosistemas de los que dependen los habitantes.

Daño ambiental: Figuras departamentales

Tamara el-Zein notificó más de 16.000 hectáreas de tierras agrícolas y forestales quemadas durante el período que abarca el informe. Atribuye estos incendios a los bombardeos israelíes, incluidas las municiones de fósforo y otros proyectiles. Estas cifras son las del examen ministerial presentado en su apelación.

El Ministro también menciona más de 550 hectáreas afectadas dentro del perímetro de la Reserva de la Biosfera de Jabal Rihane. It cites several other protected or natural areas, including Ramiyé, Beit Lif, Wadi Hujair, Debel, Abbassiyé, Tyre, Kafra and Nmeiriyé.

Las superficies indicadas no se añadirán como categorías necesariamente independientes. El balance público no proporciona una asignación detallada de sus posibles superposiciones. En él se describen los daños causados a la tierra agrícola, las zonas forestales y las zonas protegidas, sin permitir que se evalúe una superficie total adicional únicamente a partir de esos números.

Necesidades de análisis de glifosatos y suelos

The Ministry claims that more than 2,000 hectáreas were damaged by spraying of glyphosate over southern villages. Esta asignación figura en la declaración ministerial. Los resultados completos de las muestras, su ubicación y el método utilizado para definir las superficies no se adjuntan a los elementos consultados.

Para la recuperación agrícola, estos detalles cuentan tanto como la extensión anunciada del daño. Un área afectada por sí sola no proporciona información sobre la concentración de un producto en el suelo, su evolución o sus consecuencias para un cultivo particular. Debemos evitar convertir un equilibrio espacial en un diagnóstico uniforme de todos los productos de la región.

El Ministro pide que se supervisen los contaminantes y los restos de municiones en suelo y agua. Vincula este monitoreo con la seguridad de la producción y el regreso a los campos. La necesidad de control no significa que se hubiera establecido un peligro idéntico en cada paquete.

Explosiones a estudiar, sin anunciar un terremoto

También se invoca un informe preliminar del Ministerio, basado en datos del Centro Geofísico Nacional, sobre las explosiones en el Sur. Tamara el-Zein cita a Majdal Zoun, las afueras del castillo de Beaufort y la colina de Ali Taher. Describe señales similares, en las mediciones reportadas, a temblores de diferentes magnitudes.

La propia Ministra solicita estudios especializados antes de concluir un efecto sobre las fallas o la actividad sísmica posterior. Por lo tanto, la detección de vibraciones causadas por una explosión no establece que se ha desencadenado un terremoto tectónico. Este punto debe permanecer separado de la evaluación de daños a edificios, terrenos o entornos naturales.

Las conclusiones científicas requieren conjuntos de medición, incertidumbres y conocimientos especializados adecuados. La proximidad geográfica de una falla, mencionada en la llamada, no reemplaza esta demostración. La evaluación ambiental debe mantener esta reserva en lugar de convertir los datos preliminares en un escenario de desastre.

Un caso ante los órganos internacionales

Tamara el-Zein informó de que los daños se habían documentado con el Consejo Nacional de Investigación Científica. Los informes se presentaron al Consejo de Ministros y se proporcionaron datos a una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También mencionó la coordinación con la Comisión Nacional de Derecho Internacional Humanitario.

La preparación de una denuncia es la etapa anunciada. The material made public does not yet specify in sufficient detail the final procedure, its timetable and all the documents to be filed. Una reclamación internacional por reparación no se confunde con el comienzo confirmado de un juicio.

El Ministro también tiene la intención de aumentar los costos ambientales y climáticos de las guerras en los debates de la COP31. La documentación local y la negociación internacional son funciones complementarias aquí: establecer daños por un lado, buscar mecanismos de apoyo por otro.

Para los habitantes, el resultado esperado excede el reconocimiento de una figura. Se refiere a la posibilidad de regresar al cultivo, utilizar el agua y restaurar un entorno seguro. Las próximas medidas deberán especificar los conocimientos especializados, las necesidades de rehabilitación y la financiación disponibles, sin asumir la indemnización ya adquirida.

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