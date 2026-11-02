Hezbollah: La ayuda para los desplazados internos comienza en Nabatieh

Hezbollah anuncia el comienzo de sus pagos de asistencia a la vivienda en la región de Nabatiyah. El programa, presentado el 13 de octubre, ofrece un límite máximo de 14.000 dólares durante un año, dividido en cuatro tramos. Se dirige a los desplazados internos sin otras viviendas, cuyos hogares son destruidos, inhabitables o en las zonas ocupadas. The movement does not specify the number of beneficiaries or the source of funds, while its financial channels are subject to restrictions.

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On Monday, 2 November, Hizbullah announced the beginning of the payment of financial assistance to internally displaced persons in the Nabatiyah region of South Lebanon. The movement reported that it had committed the payment of a first instalment for households deprived of their housing by war with Israel. Presenta esta distribución como gesto de lealtad a los propietarios de casas destruidas.

Este primer pago refleja el plan anunciado el 13 de octubre. La asistencia en materia de vivienda puede alcanzar los 14.000 dólares anuales. Hezbollah proporcionó cuatro cuotas a lo largo de doce meses, sin especificar la cantidad de la primera serie distribuida a Nabatiah.

Asistencia a los desplazados internos: condiciones anunciadas

El programa apunta a personas cuya vivienda ha sido completamente destruida o no ha sido habitable. También se refiere a los habitantes de las zonas meridionales ocupadas por Israel. En ambos casos, los beneficiarios no deben tener otro lugar para vivir.

Por lo tanto, el techo anual no corresponde a una cantidad pagada inmediatamente a cada hogar. El monto efectivamente asignado y el número de hogares afectados por esta primera distribución no fueron detallados en el anuncio. Hezbollah tampoco indicó el origen de los fondos movilizados.

Pagos bajo presión financiera

Esta asistencia a los desplazados internos viene como Irán, el principal apoyo de Hezbollah, sigue sujeto a sanciones económicas estadounidenses. Las autoridades libanesas también refuerzan los controles sobre los canales por los que el movimiento obtiene dinero y armas como parte de su política de desarme declarada.

El anuncio del programa en octubre fue el primero de su tipo desde la entrada de Hizbullah en la guerra en apoyo de Irán el 2 de marzo. Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero. The aid announced concerns the housing needs of internally displaced persons, not a costed programme for the reconstruction of destroyed homes.

Según cifras provisionales de las autoridades libanesas, más de 290.000 viviendas han sido dañadas o destruidas desde 2023. Este balance cubre varias secuencias de guerra, no sólo las más recientes.

La violencia en el Sur ha disminuido desde junio, tras un memorando entre Washington y Teherán y un acuerdo marco entre el Líbano e Israel. Este último incluye el desarme de Hezbolá.

Un acuerdo anterior fue anunciado en diciembre de 2024, después de la guerra contra Israel en apoyo de Hamas en Gaza. Hezbollah informó de 77 millones de dólares en ayuda a los desplazados internos, presentados como regalo del pueblo iraní y del movimiento. Para los pagos comprometidos con Nabatieh, no se especificaron el sobre total ni el calendario detallado de las próximas cuotas.

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