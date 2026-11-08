Japón: Un terremoto de magnitud 5.7 heridos

Un terremoto de magnitud 5.7 golpeó el centro de Japón el domingo 8 de noviembre, con un fuerte temblor en Chita, Prefectura de Aichi. Se denunciaron lesiones, ventanas rotas y disturbios ferroviarios. La Agencia Meteorológica Japonesa no reporta un riesgo de tsunami para este evento. Pide mayor vigilancia ante nuevos choques, caída de piedras y lluvias en terrenos frágiles. Las autoridades locales continúan evaluando los daños y los efectos humanos.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Un terremoto de magnitud 5.7 golpeó al oeste de la prefectura de Shizuoka, en el centro de Japón, domingo 8 de noviembre de 2026 a la hora local 0104. El shock causó lesiones y daños en varias ciudades. The Japanese Meteorological Agency calls on people in the most affected sectors to remain vigilant for a week.

Terremoto en Japón: un fuerte temblor en Chita

El JMA coloca la chimenea 41 kilómetros de profundidad, después de una estimación inicial de unos 40 kilómetros. Mantiene una magnitud provisional de 5.7. En Chita, cerca de Aichi, la intensidad alcanzó el nivel « upper 5 » de la escala japonesa. Esta cifra describe el temblor local, no la magnitud del terremoto.

El Organismo no ha identificado un riesgo de tsunami asociado a este evento. La vibración afectó a gran parte del centro del archipiélago. La prensa japonesa reporta quebrado escaparates y bienes cayendo de los estantes. Imágenes muestran libros dispersos en una librería.

Un equilibrio humano todavía provisional

Al menos 22 personas resultaron heridas, según informes de medios disponibles el domingo. Se produjeron varias lesiones durante las caídas, incluidas las evacuaciones. Este balance sigue siendo provisional y no constituye una declaración nacional definitiva de socorro.

El temblor también dio lugar a precauciones en el transporte. Los trenes de alta velocidad Shinkansen operaron a una velocidad reducida en los sectores interesados, según una agencia de noticias. El objetivo de esta medida es limitar los riesgos antes de garantizar la condición de pista.

In Aichi Prefecture, the authorities gathered their disaster management unit on Sunday at 10 a.m. Las comunidades vecinas también han publicado temas. Estas evaluaciones locales deben aclarar el alcance del daño más allá de las primeras imágenes transmitidas durante la noche.

Mayor vigilancia sobre las frágiles pendientes

Las autoridades meteorológicas reportan un mayor riesgo de caídas de roca y colapso de la pendiente. Recomenden especial atención a la nueva sacudida y lluvia. Los dos primeros a tres días constituyen un período de mayor vigilancia.

El JMA también anunció una reducción temporal de los umbrales que desencadenan ciertas alertas relacionadas con deslizamientos de tierra en las comunas de Aichi fuertemente agitadas. El suelo frágil puede ser peligroso con menos precipitación de lo normal.

La casa está en la zona planeada para un terremoto en la fosa de Nankai. Sin embargo, el Organismo considera que este evento no indica ningún cambio particular en el bloqueo entre las placas. Sigue vigilando la actividad sísmica y la deformación del suelo.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews