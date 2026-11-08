Route du Rhum : Laperche gana y gana el disco

Tom Laperche ganó la Ruta del Rhum 2026 en Ultim a bordo de SVR-Lazartigue, de su primera participación. La organización anuncia un tiempo de 6 días, 13 horas, 27 minutos y 40 segundos, mejor que la referencia de Charles Caudrelier en 2022. Una depresión tropical y una desviación para ayudar a Armel Le Cléac El domingo por la mañana, Thomas Coville y Louis Burton continuaron su enfoque hacia Pointe-à-Pitre, mientras que el ranking final permaneció sujeto a decisiones de jurado.

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Tom Laperche ganó la Ruta del Rhum 2026 en la clase Ultim, desde su primera participación. El navegante francés de 29 años cruzó la línea en Pointe-à-Pitre, Guadalupe, a bordo de SVR-Lazartigue. La organización anuncia un tiempo de 6 días, 13 horas, 27 minutos y 40 segundos, inferior al récord establecido por Charles Caudrelier en 2022.

La llegada tuvo lugar el sábado 7 de noviembre a las 22:31:40 en Guadalupe. Fue domingo 8 de noviembre, a las 0231:40 UTC, es decir 0331 en París y 0431 en Beirut. Esta discrepancia explica que la misma victoria está fechada el sábado en las Indias Occidentales y el domingo en Europa.

Laperche logró el ganador del 2022 en una disputa transatlántica en solitario entre Saint-Malo y Pointe-à-Pitre. Esta 13a edición fue de Bretaña el 1 de noviembre. Su llegada no terminó la carrera para toda la flota: los otros Ultims continuaron su carrera, al igual que los competidores de las otras categorías.

Route du Rhum: una referencia bajada por más de seis horas

El tiempo anunciado por el organizador mejora la marca de Charles Caudrelier en 6 horas, 19 minutos y 45 segundos. Para 2022, el patrón de Maxi Edmond de Rothschild había terminado en 6 días, 19 horas, 47 minutos y 25 segundos. Este rendimiento había instalado una referencia durante la semana en la ruta entre Bretaña y Guadalupe.

Sin embargo, debe hacerse una distinción entre el momento del cruce de la línea, el tiempo de la carrera comunicada y la clasificación después de las decisiones del jurado. El boletín de llegada de Laperche conserva una reserva de jurado. Un bono también se refiere a su desviación para llevar asistencia a Armel Le Cléac. El momento aquí es el publicado por la organización; No se aplicará ninguna corrección adicional.

La ruta del Rhum representa alrededor de 3,543 millas náuticas sobre su distancia teórica. Las trayectorias en realidad seguidas son más largas. Ellos dependen en particular del viento, los sistemas meteorológicos y las opciones de carretera. El registro compara así los tiempos en el mismo evento, sin significar que los ganadores cumplieron las mismas condiciones.

Depresión tropical en la última parte de la ruta

El final de la carrera no consistía en un final tranquilo en los vientos comerciales. En unas vacaciones publicadas por la organización el 6 de noviembre, Laperche describió una depresión tropical que se negociará antes de las Indias Occidentales. Grandes nubes y pasajes ventosos complicaron su progresión.

El patrón informó de la ausencia inusual de vientos comerciales en esta área. Él estaba planeando un final por supuesto con viento desde el suroeste, cerca, y transferencias a bordo. En esta configuración, el buque debe ascender al viento en lugar de disfrutar de un flujo regular desde la parte trasera.

Esta transición también requería una cuidadosa gestión del descanso. Laperche explicó buscar oportunidades para dormir a pesar de cambios frecuentes en las condiciones. Su avance le permitió reducir los riesgos, pero no quitó las maniobras ni la vigilancia. La preservación del barco y la lucidez seguía siendo necesaria hasta Pointe-à-Pitre.

A diversion to assist Armel Le Cléac

El cruce también estaba marcado por la capsificación de Armel Le Cléac El patrón de Banque Populaire XI, que estaba entre los opositores de Laperche, desencadenó su baliza de angustia. Un buque de carga recuperado en buena salud, según la información reportada sobre la operación de rescate.

Laperche le desvió temporalmente. Se anunció un aumento de una hora y dos minutos para esta asistencia. Este episodio debe permanecer distinto de la comparación de rendimiento: el tiempo dedicado al rescate no es una opción táctica para ganar la carrera.

Los rankings de Ultim consultados el domingo por la mañana mencionaron tres abandonos: Charles Caudrelier en Maxi Edmond de Rothschild, Anthony Marchand en Actual Ultim 4 y Armel Le Cléac en Maxi Banque Populaire XI. Estos retiros alteraron profundamente la competencia durante el cruce.

De Figaro a trimarán SVR-Lazartigue

Esta victoria prolonga una progresión ya documentada en varios medios. Laperche ganó el Solitaire du Figaro en 2022. Se unió a MerConcept en 2021 como copiloto de François Gabart en SVR-Lazartigue.

Su formación en ingeniería acompaña a este aprendizaje técnico. El trimarán, lanzado en 2021, es una máquina que ha conocido desde sus primeros años. Su viaje no se limita a tomar el control de un barco para este transatlántico. Fue construido con el equipo que lo operaba, junto a Gabart y luego Franck Cammas.

Los resultados de 2025 ya habían confirmado este aumento del poder, con victorias sobre la Rolex Fastnet Race y el Transat Café L.Or. El éxito único en Pointe-à-Pitre ahora añade la ruta du Rhum a esta lista.

Coville y Burton continúan su enfoque

El 8 de noviembre a las 11 de la mañana, Thomas Coville fue segundo en Sodebo Ultim 3. Su última posición, a las 1045, lo situó a las 87.2 millas del final. Louis Burton, sobre Armand Thiery, siguió en tercera posición, a 146.9 millas de la meta.

Guirec Soldée, on LIAMM, and Alexia Barrier, on IDEC Sport – CIC, were then listed. Estas posiciones describen una puntuación en el mar, no un podio adquirido. Los lugares detrás de Laperche seguían siendo confirmados por los cruces aéreos de Pointe-à-Pitre.

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