4 de noviembre de 1989: Aoun anuncia disolución

El 4 de noviembre de 1989, Michel Aoun anunció la disolución del Parlamento libanés y pidió nuevas elecciones. Tiene la intención de impedir que la Cámara continúe el proceso de Taif y designe un Presidente. El General invoca las facultades ejercidas durante la vacante presidencial, mientras sus oponentes impugnan su decisión. Los diputados se reunieron al día siguiente en Qleiat y eligieron a René Moawad. En un día de confrontación institucional, en un país todavía dividido por la guerra y dos gobiernos rivales.

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Este día en la historia del Líbano.El 4 de noviembre de 1989, Michel Aoun anunció la disolución del Parlamento libanés. El jefe del gobierno militar se propone evitar que los parlamentarios continúen el proceso de Taif y elijan a un presidente. Controvertida por sus oponentes, esta decisión no bloqueó las elecciones: René Moawad asumió el cargo al día siguiente.

La disolución del Parlamento libanés anunció al amanecer

A las cinco de la mañana, este sábado 4 de noviembre, el general entró en un escenario en su confrontación con la Casa. Anuncia su disolución y prevé nuevas elecciones parlamentarias del 7 de enero de 1990. La decisión viene cuando los Miembros preparan una reunión para reactivar las instituciones.

El calendario explica la urgencia del anuncio. Los parlamentarios deben traducir institucionalmente el compromiso negociado en Arabia Saudita. En particular, quieren poner fin a la vacante presidencial, que se abrió desde septiembre de 1988. Michel Aoun rechazó este enfoque y exigió que los Miembros vinieran a reunirse con él antes de la elección.

Sin embargo, el decreto no produce un acuerdo entre las instituciones. Para el general, priva a los funcionarios electos de su capacidad de actuar. Para los partidarios de las Reglas de Taif, la Sala conserva su legitimidad y puede continuar su labor. La disolución se convierte así en un nuevo objeto de conflicto, en lugar de una solución.

Dos gobiernos desde septiembre de 1988

Esta confrontación forma parte de una crisis que comenzó más de un año antes. Al final del mandato de Amine Gemayel, el Parlamento no eligió un sucesor. El 22 de septiembre de 1988, el presidente saliente nombró a Michel Aoun jefe de un gobierno militar de transición.

El general entonces dirigió el ejército libanés. Pero su nombramiento no reúne a las diversas fuerzas políticas. Selim Hoss mantiene un gobierno rival. El país cuenta ahora con dos autoridades ejecutivas competitivas, mientras que la presidencia sigue vacante. Esta división se suma a los territorios controlados por las milicias y a las presencias militares extranjeras.

Michel Aoun invoca las prerrogativas presidenciales ejercidas durante la vacante para justificar su decisión del 4 de noviembre. Sus oponentes impugnan esta lectura y su autoridad. Por lo tanto, el desacuerdo se refiere tanto a la persona facultada para decidir sobre el contenido de la solución propuesta para salir de la guerra.

Taef, en el centro de la prueba de fuerza

La mediación árabe llevó a los diputados libaneses a reunirse en Taif en otoño de 1989. Después de varias semanas de discusiones, acordaron un acuerdo nacional. Este texto propone una reorganización de poderes y un marco para restablecer la autoridad del Estado.

En particular, prevé una distribución equitativa de los escaños parlamentarios entre cristianos y musulmanes. Fortalece el papel del Consejo de Ministros en el ejercicio del poder ejecutivo. El documento también prevé la disolución de las milicias libanesas y no libanesas y la entrega de sus armas al Estado.

La presencia siria es un punto central de la negativa de Michel Aoun. El texto prevé que las fuerzas sirias presten asistencia para restablecer la autoridad libanesa y luego redistribuirla. Se refiere a un acuerdo entre los dos Gobiernos que definen la duración y las modalidades de su posterior presencia. Por lo tanto, no establece una fecha de retiro plena e inmediata.

El 14 de marzo de 1989, el General lanzó una guerra contra las fuerzas sirias, que se describió como una guerra de liberación. Su oposición a Taif prolonga esta confrontación. Considera que el compromiso no garantiza suficientemente la soberanía libanesa. Por el contrario, los defensores del acuerdo lo ven como una salida después de catorce años de guerra.

Una Sala elegida en 1972

La composición del Parlamento también fomenta el conflicto. Las últimas elecciones parlamentarias datan de 1972. La guerra impidió la renovación normal de la Casa, cuyo mandato se prorrogó. En noviembre de 1989, varios de los diputados elegidos 17 años antes murieron o abandonaron sus puestos.

Michel Aoun desafía la representatividad de una asamblea tan antigua para involucrar el futuro del país. Los miembros a favor de Taëf confían en la continuidad institucional para continuar la regulación. Tienen la intención de elegir un Presidente con la Cámara existente, sin esperar la organización de nuevas leyes.

El anuncio de elecciones en enero no se refiere solamente a los obstáculos materiales. El territorio sigue dividido y las autoridades competentes no controlan todo el país. La organización de una elección nacional requiere condiciones de seguridad y una administración que la disolución no puede restaurar por decreto.

4 de noviembre, la movilización gana Baabda

Durante el día, miles de partidarios de Michel Aoun se reúnen frente al Palacio de Baabda. Las banderas y retratos libaneses del general acompañan su apoyo a su oposición al compromiso. Esta movilización da una traducción popular a la batalla institucional.

Sin embargo, el campamento cristiano no tiene un frente común. Los líderes políticos y religiosos apoyan el proceso de Taif. Los parlamentarios cristianos desean continuar las elecciones presidenciales a pesar de la negativa del general. La confrontación va más allá de una simple oposición entre las comunidades: también divide a los actores de la misma comunidad.

El Presidente de la Sala, Hussein Husseini, está trabajando para reunir a los diputados. Algunos siguen en París, mientras que otros están en el norte del Líbano. La elección del lugar se vuelve decisiva: la sesión debe poder celebrarse fuera de la zona controlada por Michel Aoun.

Al día siguiente René Moawad fue elegido

El 5 de noviembre, los parlamentarios se reunieron en la base aérea de Qleiat, en el norte del país. Ellos ignoran la disolución anunciada el día anterior. La reunión culminó con la elección de René Moawad, diputado de Zghorta, Presidente de la República.

Esta elección no termina la confrontación. Michel Aoun se niega a reconocer el nuevo orden institucional resultante del proceso de Taif. René Moawad fue asesinado en Beirut el 22 de noviembre, 17 días después de su elección. El 24 de noviembre, los diputados se reunieron de nuevo y eligieron a Elias Hraoui para tener éxito.

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