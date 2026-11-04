Israel: La justicia exige pruebas de fraude

En Israel, Gali Baharav-Miara pide al Shin Bet pruebas de posibles interrogatorios en la investigación del presunto fraude electoral. Likud lo acusa de obstruir las investigaciones, mientras que los partidos árabes rechazan las acusaciones. La Comisión Electoral Central mantiene el calendario para la publicación de los resultados de las elecciones del 27 de octubre. La entrega al Presidente Isaac Herzog sigue anunciada para el 4 de noviembre. Las consultas deben especificar entonces el posible apoyo a un gobierno, sin un acuerdo de coalición en esta etapa.

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En Israel, las acusaciones de fraude electoral se oponen abiertamente al Fiscal General a Likud y Shin Bet. El martes 3 de noviembre, Gali Baharav-Miara pidió pruebas que justificaran posibles interrogatorios árabes. El partido de Benjamin Netanyahu lo acusó de obstaculizar la investigación. Las partes interesadas rechazan estas acusaciones. Los resultados de las elecciones del 27 de octubre siguen siendo anunciados para el miércoles 4 de noviembre.

Fraude electoral: Evidencia requerida antes de escuchar

El Fiscal General responde a información sobre una solicitud del director de Shin Bet David Zini. Le gustaría entrevistar a varios políticos árabes, según la prensa israelí. En su declaración, Gali Baharav-Miara recuerda que las audiencias deben basarse en elementos que los justifiquen.

También culpa al Servicio de Seguridad Interna por no haber remitido documentos al Equipo Conjunto de Investigación. Según su declaración, esta falta de transmisión ha durado dos días. It believes that this lack of cooperation hinders investigations.

La distinción es importante: solicitar la divulgación de pruebas no equivale a establecer la inocencia o la culpabilidad de las personas afectadas. The public information consulted does not lead to a finding of fraud. Documentan un desacuerdo sobre las condiciones en que debería proceder la investigación.

Likud acusa al fiscal de obstrucción

El Likud presenta una lectura opuesta. El partido del Primer Ministro acusa a Gali Baharav-Miara de bloquear las investigaciones y cubrir una manipulación del voto. En particular, pide la posible intervención de actores extranjeros. Estas acusaciones siguen siendo las de la parte; no son conclusiones judiciales.

Las formaciones árabes las rechazan. Gadi Eisenkot, figura central en la oposición, acusa a Netanyahu y a su partido de poner en peligro las instituciones. El intercambio tiene lugar cuando ningún campamento tiene una mayoría parlamentaria sola.

Calendario de resultados mantenido

El Presidente de la Comisión Electoral Central, Noam Sohlberg, desestimó nuevamente el martes un aplazamiento de la publicación de los resultados. Según su respuesta de la prensa israelí, la Comisión no tiene la facultad de suspender este plazo. He refers any disputes to the courts.

Representantes del bloque Netanyahu habían pedido que se examinaran las sospechas antes de la comisión. Sohlberg distingue esta discusión de la publicación oficial. Por lo tanto, una investigación en curso por sí sola no significa que se establezca el calendario electoral.

En el momento de esta publicación, la presentación de los resultados al Presidente Isaac Herzog sigue siendo una cita anunciada. No debe confundirse con un evento ya realizado.

Las negociaciones de la coalición siguen abiertas

El equilibrio de fuerzas resultante del recuento explica la importancia política de este enfrentamiento. El bloque Netanyahu tiene 53 escaños, en comparación con 48 para Eisenkot y 19 para formaciones árabes. El Knesset tiene 120 diputados.

Así pues, los partidos árabes pueden influir en una mayoría alternativa. Pero una recomendación al Presidente, el apoyo externo y la participación del Gobierno son compromisos diferentes. Ninguna de estas opciones resulta automáticamente del número de asientos.

Las consultas presidenciales deben especificar el apoyo disponible a los candidatos para la formación de un gobierno. Al mismo tiempo, queda por seguir la transmisión del material solicitado por el fiscal y las decisiones de investigación.

Fuentes y referencias

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