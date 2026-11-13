Las Furias abrirán Cinemamed en Bruselas el 26 de noviembre

Furies, por Rami Kodeih, abrirá Cinemamed en Bruselas el 26 de noviembre de 2026, a las 8 pm en el Palacio de cine. Proyectado en árabe con subtítulos franceses, esta historia de robo contra un trasfondo de crisis bancaria acompaña un enfoque libanés. El período extraordinario de sesiones cuesta 12 euros, sin acceso a los pases habituales.

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Mobiliario, la primera película de Rami Kodeih, abrirá Cinemamed en Bruselas el jueves 26 de noviembre de 2026. La proyección comenzará a las 8:00 p.m. en el Palace Cinema, Anspach Boulevard. El evento lanzará una edición especial en Líbano con el programa « Noticias del Líbano ».

El evento es particularmente interesante para la audiencia libanesa en Bélgica: la película se presentará en árabe, con subtítulos franceses. El festival anuncia una vista previa, precedida por la ceremonia de apertura. La invitación a la prensa el 13 de noviembre también prevé la presencia de cineastas. La programación pública confirma el lugar y calendario del período de sesiones.

Furies at Cinemamed: Two Sisters Facing Bank Blockage

La historia tiene lugar en Beirut durante el colapso económico. Una joven no puede retirar los ahorros necesarios para la cirugía de su hermana, sufriendo de cáncer. Las dos mujeres buscan recuperar su dinero a través de un robo. Los acompaña un camionero y un ex miliciano.

Es una ficción, no un documental sobre una toma particular de rehenes. La crisis bancaria proporciona el marco para el escenario. La película combina esta situación social con una historia de acción centrada en los vínculos entre las dos hermanas.

Rym Mroue y Maria Nakouzi aparecen en el casting, junto con Hasan Akil y d-Issam Bou Khaled. Rami Kodeih firma la realización y la asamblea. Comparte el guión escribiendo con Nora Mariana Salim. Tony Kopec proporciona fotografía y Arthur Joly proporciona música. Características RT y Nausika Films llevan la producción; Vedette Film aparece como socio de distribución para esta presentación.

El largometraje, cuyo título original esGhadabdura 133 minutos. Su circulación internacional ya ha comenzado: se presentó en la sección de Venecia Spotlight de la Mostra. Por lo tanto, la etapa de Bruselas es una nueva presentación al público, no un estreno mundial.

Un enfoque libanés más allá de la noche de apertura

La 26a edición de Cinemamed tendrá lugar del 26 de noviembre al 4 de diciembre de 2026. El festival anuncia un programa conjunto con el BAFF, Festival de Cine de Arte de Bruselas, bajo el título « Noticias del Líbano ». Este enfoque reúne varias formas de cine, de documental a cortometraje y ficción.

La selección incluiráLos gatos, el mar y todo entre, de Karel Malkoun, en el concurso ReVolution.Hoy el ojo no, de Rakan Mayasi, está en la competencia oficial.Sólo rebeldes, por Danielle Arbid, se anuncia en Panorama.

El programa también incluye el documentalTiempo de liberación sonado, por Heiny Srour, y el cortometrajeFalsa JoyeríaDe Jessy Moussallem. Por lo tanto, esta selección no se limita a la película de apertura. Los horarios y las habitaciones deben ser revisados para cada trabajo: la sesión del 26 de noviembre en el Palacio no es válida para otras proyecciones.

Información práctica para el 26 de noviembre

Lugar: cine Palacio, boulevard Anspach 85, 1000 Bruselas.

cine Palacio, boulevard Anspach 85, 1000 Bruselas. Fecha y hora: jueves 26 de noviembre de 2026 a las 20:00 horas, hora local de Bruselas.

jueves 26 de noviembre de 2026 a las 20:00 horas, hora local de Bruselas. Cine: Mobiliario, Rami Kodeih, 2:13 am, versión original árabe con subtítulos franceses.

Mobiliario, Rami Kodeih, 2:13 am, versión original árabe con subtítulos franceses. Tariff anunció: 12 euros para la noche de apertura.

12 euros para la noche de apertura. Entradas:en el mostrador del Palacio o en su taquilla online.

Los pases Cineville, Cinemamed y Palace, así como el artículo 27, no son aceptados para esta sesión especial. El festival ofrece una bebida en el Palace Atrium después de la proyección. Los asientos siguen sujetos a la disponibilidad de la taquilla.

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