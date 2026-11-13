Premio Mahmoud Kahil se une a CairoComix

El Premio Mahmoud Kahil, administrado por un centro de la Universidad Americana de Beirut, está incluido en el programa CairoComix del 13 al 15 de noviembre de 2026. El festival acoge al público de forma gratuita en el Centro Mahmoud Mokhtar en El Cairo. Exposición de obras participantes, talleres diarios, reuniones, firmas y mercado de editores conforman esta 11a edición. La celebración del premio había sido pospuesta por la guerra. Los visitantes también encontrarán un espacio dedicado a diseñadores independientes, cerca de Opera Metro.

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El Premio Mahmoud Kahil, administrado en Beirut por la Universidad Americana de Beirut (AUB), se une a CairoComix este año. El festival acoge su 11a edición del 13 al 15 de noviembre de 2026 en el Centro Cultural Mahmoud Mokhtar en el distrito de Gezira de El Cairo. En el programa se incluye una exposición de las obras participantes y una entrega de premios.

Para los lectores en Egipto, el acceso al festival es gratuito. La estación de metro de Opera sirve al lugar. Durante tres días, la reunión reúne a autores, editores y amantes de los cómics árabes e internacionales.

Premio Mahmoud Kahil en El Cairo

El Rada y Mutaz Sawaf Center for Studies on AUB’s Arab Comics organizan este premio anual. Se distinguen varias formas de creación: dibujos animados, dibujos de prensa, ilustración e ilustración de libros infantiles. Su perímetro supera así el único álbum de cómics.

A principios del 18 de agosto, AUB anunció que los ganadores de la 11a edición se celebrarían en CairoComix en noviembre. La universidad afirmó que este nombramiento, normalmente programado para abril, se había aplazado debido a la guerra. La presencia del premio en El Cairo es por lo tanto parte de un calendario reorganizado, no en la creación de una nueva distinción.

Talleres, editores y autores independientes

El programa anunciado incluye tres talleres diarios, reuniones y firmas. Comic Souk reúne a editores, mientras que un espacio dedicado, India Square, alberga la creación independiente. La exposición principal presenta la obra de los participantes del Premio Mahmoud Kahil.

Creado en 2015, CairoComix dedica su reunión anual a diversas prácticas cómicas en Egipto y la región. La novena organización Art lleva esta edición. El mercado del festival también incluye librerías y creadores que publican fuera de los canales editoriales tradicionales.

El centro de AUB está entre los partidarios anunciados, junto con Tosh Fesh, Pro Helvetia, el Instituto Francés de El Cairo y la Embajada Alemana en Egipto. El Centro Mahmoud Mokhtar y el sector de las artes plásticas del Ministerio de Cultura egipcio son socios.

Un trabajo editorial igualmente distinguido

El premio está acompañado por una producción editorial. En agosto, AUB anunció cuatro premios internacionales para el libro y carteles de su décima edición. Tarek Atrissi había diseñado los gráficos; Lina Ghaibeh había escrito y editado. Estas distinciones incluyeron el dibujo tipográfico, la letra y el diseño de libros.

En El Cairo, el público podrá descubrir las obras asociadas con la próxima edición. El festival continúa hasta el domingo 15 de noviembre en el centro de Mahmoud Mokhtar, con entrada gratuita.

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