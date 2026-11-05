Cinco embajadas reafirman su apoyo al monopolio de armas del Estado en el Líbano y el poder exclusivo del Estado para decidir la guerra y la paz. En una declaración conjunta de fecha 5 de noviembre, los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, el Canadá y el Japón pidieron una participación pública de parlamentarios y partes. Con respecto a Dahr al-Baydar, alientan procedimientos judiciales rápidos, independientes y no políticos. El texto no requiere investigación internacional y no prejuzga responsabilidades individuales.

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Las embajadas de los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, el Canadá y el Japón reafirmaron su apoyo al monopolio estatal de armas en el Líbano el jueves 5 de noviembre. También piden a los parlamentarios y partidos que den un claro compromiso público con el poder exclusivo del Estado para decidir sobre la guerra y la paz.

En esta declaración conjunta titulada « Amigos del Líbano », las cinco representaciones apoyan los esfuerzos del gobierno libanés por restaurar su autoridad. Las embajadas estadounidenses y británicas distribuyeron el texto sobre sus cuentas oficiales.

El monopolio de las armas y la decisión de guerra

Los signatarios asocian el control de armas con decisiones militares. Exhortan a todos los parlamentarios y partidos políticos a que apoyen públicamente las posiciones expresadas sobre este punto por el Presidente Joseph Aoun y el Primer Ministro Nawaf Salam.

Su aplicación se refiere a la jurisdicción exclusiva del Estado. Las cinco embajadas también piden el pleno restablecimiento de una autoridad soberana libanesa eficaz en todo el país.

Dahr al-Baydar: procedimiento sin injerencia política

La declaración se refiere directamente al caso Dahr al-Baydar. Los signatarios toman nota de las medidas adoptadas por las autoridades libanesas. Alentan procedimientos judiciales rápidos e independientes, libres de injerencias políticas, que garanticen que los responsables rindan cuentas plenamente de sus actos.

El texto exige la independencia del proceso judicial en curso. No solicita la apertura de una nueva investigación ni la creación de una investigación internacional. Tampoco rige la culpabilidad del acusado.

Esta posición fue adoptada el día en que el primer juez de instrucción militar, Ghada Bou Alwan, emitió dos órdenes de detención en el caso del envío de explosivos incautados en Dahr al-Baydar. She interviewed Ali al-Kourdi and Haytham Amhaz, who were already detained, in the presence of their lawyer. Estas órdenes no son una condena.

The magistrate postponed the hearings of other accused persons who were not detained until 17 November. Su defensa plantea excepciones de procedimiento. The military prosecutor must give his opinion before the judge decides on these objections.

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