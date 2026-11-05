Nahariya: una sala de oración maronita vandalizada

La sala de oración maronita de San Pedro y Pablo de Nahariya fue vandalizada el 1 de noviembre, el día de Todos los Santos. Los fieles descubrieron estatuas rotas y degradaron imágenes religiosas en estos locales municipales. La policía abrió una investigación y examinó todas las pistas. La archearquía maronita de Haifa exige justicia y protección, al tiempo que rechaza el odio. El sitio incluye familias del sur del Líbano. La identidad de los autores y sus motivos no están establecidos por la información verificada el 5 de noviembre.

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La sala de oración maronita de San Pedro y Pablo de Naharyah, en el norte de Israel, fue destrozada el domingo 1 de noviembre, el día de Todos los Santos. La gente fiel descubrió estatuas rotas y degradadas imágenes religiosas. La policía abrió una investigación. La arqueparquía maronita de Haifa pide que los responsables sean procesados y que se proteja el lugar.

El daño fue descubierto al final de la tarde, cuando un miembro de la comunidad llegó a prepararse para una celebración. La sala ocupa parte de un edificio municipal utilizado para oficinas y otras actividades. A su llegada, el sacerdote de la comunidad encontró que los objetos religiosos habían sido rotos y dejados en el suelo.

Sala de oración maronita vandalizada en Nahariya

El arzobispo maronita Moussa El-Hage condenó una violación del carácter sagrado del lugar y la libertad de culto. En una declaración hecha pública después de los hechos, la arqueparquía pide a las autoridades que identifiquen a los autores, los lleven ante la justicia y impidan un mayor deterioro.

Los fieles continuarán reuniéndose en esta habitación, dice. Combina su demanda de justicia con el rechazo del odio: perdonar no significa renunciar a los derechos de la comunidad. La arqueparquía pide la protección de los lugares de culto de todas las religiones.

Policía revisa todas las pistas

The Nahariya police station opened an investigation after a complaint was filed. In a response reported by the Israeli press on 2 November, the police indicated that several investigative steps were under way and that all leads remained open.

El padre Yosef Yaakov, portavoz de la comunidad maronita en Israel, también pidió esperar los resultados. Consideraba prematuro atribuir los hechos al odio religioso. Al 5 de noviembre, la información verificada no establece la identidad de los autores ni sus motivos.

Se encontró una disculpa en inglés en el altar, según los testimonios reportados en la prensa local. El municipio, la policía y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel se pusieron en contacto con la comunidad y ofrecieron su ayuda, dijo su sacerdote.

Familias del Líbano meridional

La sala incluye familias de antiguos miembros del Ejército del Líbano meridional, milicia aliada con Israel antes de la retirada israelí del Líbano meridional en 2000. Una parte de sus miembros y sus familiares se establecieron en Israel. Esta ruta explica la presencia de familias maronitas libanesas en Nahariya, cerca de la frontera. No proporciona información sobre las razones del vandalismo.

La arqueparquía griega griega-melkita católica de Haifa, Acre, Nazaret y toda Galilea también expresaron su solidaridad en un comunicado del 1 de noviembre. Su arzobispo, Youssef Matta, pidió una investigación urgente y medidas concretas para proteger los lugares de culto.

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