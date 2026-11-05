5 novembre 2026
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Una mujer muerta, el ejército anuncia investigación

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Una mujer siria murió después de recibir un disparo en el Jurd de Ersal el 4 de noviembre. Según las Fuerzas Armadas Libanesas, soldados en un punto de observación dispararon disparos de advertencia tras un intento del conductor de derrocarlos. El vehículo llevaba doce sirios. Otras tres personas resultaron heridas por metralla de vidrio. Se inició una investigación bajo la supervisión del poder judicial competente. El conductor es buscado. Las circunstancias siguen siendo establecidas independientemente de la narrativa militar.

Ersal : une femme tuée et une enquête annoncée par l’armée, sur une photographie d’archives clairement signalée.
Engin de chantier sur une piste, photographie d’archives de la photothèque Libnanews, publiée en mars 2025 pour illustrer la frontière libano-syrienne. Cette photo ne représente ni le véhicule ni les lieux précis de l’incident du 4 novembre 2026. © Archives Libnanews
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A Syrian national died after being shot in an incident in Ersal Jurd on 4 November. Otras tres personas resultaron heridas por metralla de vidrio, según el Ejército libanés, que anuncia el inicio de una investigación bajo la supervisión del sistema judicial competente.

El comando del ejército entregó su versión de los hechos el jueves 5 de noviembre, en un comunicado desde su dirección de orientación. The incident occurred in this mountainous area on the Lebanese-Syrian border, where a unit was conducting border control and smuggling operations.

Los informes del ejército intentan derrocar soldados

Según el comunicado de prensa, un vehículo sin placas de registro, equipado con ventanas de vidrio que le impedían ver dentro, llegó desde Siria a través de pasajes ilegales. He was said to have exceeded the soldiers at an observation point and then his driver tried to overthrow them.

El ejército afirma que sus hombres, enfrentados a un peligro inminente, dispararon disparos de advertencia para obligar al vehículo a detenerse. El conductor habría parado antes de huir a un destino desconocido. Él todavía era buscado en el momento de la liberación.

Estas circunstancias se basan en la historia de la institución militar. Esta narrativa no podría ser intersectada independientemente en esta etapa.

Doce pasajeros, una mujer disparó

Los soldados descubrieron a doce ciudadanos sirios a bordo. Según el ejército, el vehículo tenía que pasarlas de contrabando al Líbano. Una mujer había sido golpeada por un proyectil y otras tres heridas por metralla de vidrio. The four victims were transportd to the hospital, where the woman died.

La declaración no da su identidad, el nombre del hospital o la condición de los tres heridos. Tampoco especifica la trayectoria del disparo que golpeó a la mujer o la secuencia exacta de los disparos.

La investigación anunciada debe establecer las circunstancias del incidente. El Ejército informa que continúa su búsqueda para detener al conductor fugitivo.

Foto de cubierta: Libnanews Image Bank Archive, Marzo 2025. Esta ilustración no representa el vehículo ni los lugares específicos del incidente.

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