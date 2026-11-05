IRAN-UNITED STATES: WHO MADE THE TIME WAR?

Bernard Raymond Jabre analiza la guerra entre Irán y Estados Unidos con el tiempo, el petróleo y las elecciones estadounidenses. Él contrasta la superioridad militar de Washington con la resistencia de Teherán, al tiempo que destaca los costos económicos, humanos y políticos que ambos países siguen soportando hoy.

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El poder americano podría golpear a Irán. Podría debilitar, aislar, estrangular su economía. ¿Pero podría esperar más que él?

5 de noviembre 2026

Hay una dimensión en todas las guerras que el personal no mide: el tiempo.

Hay aviones, misiles, barcos, reservas financieras, capacidades industriales. Los presupuestos militares se comparan con la tecnología. Pero a veces olvidamos lo esencial: ¿cuánto tiempo puede cada oponente continuar?

Quizás aquí es donde está ahora la verdadera clave de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

En papel, la comparación era absurda. Los Estados Unidos tenían una enorme superioridad militar, tecnológica y financiera. Irán no podría esperar razonablemente ganar una guerra convencional contra ellos.

Pero Teherán no necesitaba ganar esta guerra.

No tenía que perderlo lo suficientemente rápido.

Y esa diferencia cambia todo.

Dos relojes

Desde el comienzo del conflicto, comenzaron dos relojes.

El primero fue iraní.

¿Cuánto tiempo podría resistir la economía las huelgas, el bloqueo, el colapso de los ingresos petroleros, las sanciones financieras, la caída del rial y una inflación que se volvió extremadamente pesada para la población?

Washington ha apretado considerablemente la escalera. En septiembre, la inflación anual de Irán fue del 73,6%. El rial había perdido aproximadamente el 35% desde julio y las exportaciones de petróleo crudo habían sido prácticamente interrumpidas durante algunos períodos. (Reuters)

Son números terribles.

Pero todavía no significan colapso político.

Porque había un segundo reloj: el reloj americano.

¿Cuánto tiempo aceptarían los Estados Unidos una guerra cuya victoria militar no produjo una solución política?

Y sobre todo: ¿cuánto tiempo aceptaría el votante americano pagar el precio indirectamente?

Es este segundo reloj que acaba de sonar.

El arma iraní no era sólo el misil

Irán entendía algo fundamental: su principal medio de presión no era necesariamente destruir las fuerzas estadounidenses.

Podría pasar el costo de la guerra a la economía mundial.

El Estrecho Ormuz se ha convertido en el instrumento de esta estrategia.

Antes de la guerra, alrededor de una quinta parte del suministro de petróleo del mundo pasaba por este pasaje. Por lo tanto, su perturbación ha transformado un enfrentamiento militar regional en un problema económico internacional. (Reuters)

El mecanismo es simple:

Ormuz → petróleo → transporte → inflación → poder de compra → opinión pública → elecciones.

Esta es probablemente la cadena estratégica más importante de esta guerra.

El aceite no sólo alimenta los motores. Pasó la guerra a la cartera del electorado estadounidense.

Since the beginning of the conflict, nearly one billion barrels have reportedly been drawn from global oil stocks. Las existencias de diesel se han vuelto extremadamente tensas en varias regiones y los costos logísticos han explotado. (Reuters)

El campo de batalla se había movido.

Ya no estaba solo en Teherán o en el Golfo.

También estaba en la bomba de gas estadounidense.

Y luego llegaron las elecciones

Las elecciones de mitad de período de Estados Unidos son probablemente el primer veredicto verdadero de esta guerra del tiempo.

Los republicanos sufrieron una fuerte derrota y perdieron el control del Congreso. Donald Trump mismo reconoció que la guerra había contribuido al resultado. El Vicepresidente JD Vance siguió asignando explícitamente una parte importante de la derrota al conflicto iraní. (Reuters)

Según datos electorales reportados por la Associated Press, alrededor del 60% de los votantes entrevistados consideraron como un error la acción militar contra Irán. (AP News)

Este es el momento en que la estrategia de Irán tiene sentido.

Irán no venció militarmente a los Estados Unidos.

No podía pagarlo.

Pero después de ocho meses de guerra, Washington no obtuvo la rendición política de Teherán. Continúan las negociaciones indirectas y ambas partes siguen estando profundamente distantes de los términos de un acuerdo. (Reuters)

Mientras tanto, el costo político de la guerra ha cruzado el Atlántico y ha llegado a las urnas americanas.

Entonces, ¿quién ganó?

Tienes que ser preciso.

Decir que Irán « gana la guerra » sería falso.

Su economía está profundamente conmocionada. Su infraestructura militar fue golpeada. Sus ingresos del comercio exterior y del petróleo han sido objeto de considerable presión. Su población enfrenta inflación y escasez cuyo costo humano nunca debe desaparecer detrás del razonamiento geopolítico.

Pero si la pregunta es diferente, ¿quién ha ganado hasta ahora la guerra del tiempo? — la respuesta se vuelve más inquietante.

Provisionalmente, Irán.

No porque se haya vuelto más poderoso que Estados Unidos.

Pero porque todavía está de pie en un momento en que el tiempo está empezando a ser mucho más políticamente caro para Washington.

Esa es la diferencia entre poder y resistencia.

Los Estados Unidos todavía pueden infligir una destrucción considerable contra Irán. Pueden endurecer el bloqueo, fortalecer las sanciones o reanudar operaciones militares a gran escala.

Pero cada una de estas opciones ahora tiene un precio.

La escalada puede causar más petróleo e inflación.

Mantener el status quo prolonga indefinidamente una guerra costosa sin garantizar ningún resultado político.

Negociar significa aceptar que ocho meses de superioridad militar no produjeron la rendición iraní.

Este es el dilema americano.

La Paradoja del Poder

La historia militar contiene una lección que los grandes poderes regularmente redescubren: la superioridad hace posible elegir el comienzo de una guerra mucho más fácil de lo que permite elegir el fin.

Un poder dominante generalmente busca una decisión.

Un poder más débil a veces sólo busca prevenir esta decisión.

Irán parece haber razonado así.

No era necesario destruir el poder estadounidense. Su uso tenía que ser progresivamente más caro.

Convertir semanas en meses.

Meses en inflación.

Inflación en descontento.

Y el descontento como una limitación política.

Es por eso que las elecciones americanas del 3 de noviembre pueden ser un punto de inflexión más importante que algunas batallas.

Por primera vez, el tiempo militar y el tiempo democrático se han reunido.

Pero el reloj iraní también sigue girando

Sin embargo, sería un grave error que Teherán considerara el resultado americano como una victoria definitiva.

Porque su reloj nunca se detuvo.

La economía iraní sigue bajo inmensa presión. Las reservas financieras no son infinitas. La inflación superior al 70%, el debilitamiento de la moneda, las dificultades de importación y la contracción del comercio producen necesariamente tensiones sociales y políticas. (Reuters)

Por lo tanto, Washington todavía puede hacer la apuesta inversa:

espera a su vez.

Es por eso que la guerra del tiempo probablemente no ha terminado.

Acaba de cambiar la fase.

Al comienzo del conflicto, la cuestión era:

¿Cuánto tiempo puede soportar Irán el poder americano?

Después de ocho meses de guerra y las elecciones americanas, surge una segunda pregunta:

¿Cuánto quiere pagar Estados Unidos para averiguar la respuesta?

Tal vez eso es, en esencia, la verdadera guerra del tiempo.

No es el dueño de los misiles más.

Pero sabe qué reloj parará el primero.

Bernard Raymond Jabre

Especialista en Analista Financiero y Ciclos

Aleph Asset Management Ltd

bjabre@aleph.bz

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