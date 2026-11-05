Maxime Chaya: 19 de noviembre de la noche va a las 18:00

El jueves 19 de noviembre de 2026 a las 18.00 horas, en lugar de las 17.00 horas, se celebrará en el Centro de Conferencias de Formación del MEA. Los Círculos completos anuncian el patrocinio de Nawaf Salam y especifica que el retraso debe permitir a los ministros asistir, sin confirmar su presencia. Este nuevo anuncio complementa el publicado por Libnanews el 2 de noviembre. La confirmación previa con la organización sigue siendo necesaria para acceder al sitio.

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El jueves 19 de noviembre de 2026 comenzará a las 18.00 horas en lugar de las 17.00 horas. El nombramiento sigue en el Centro de Conferencias de Capacitación del MEA. Los Círculos Plenos, que transmiten el anuncio, también informaron sobre el patrocinio del Presidente del Consejo de Ministros, Nawaf Salam.

Maxime Chaya: un nuevo calendario para recordar

En un mensaje firmado por su Director Gerente, Myrna Abu Mrad el Khoury, la agencia informa que Maxime Chaya visitó Nawaf Salam. Según este mensaje, el Primer Ministro convino en conceder su patrocinio al evento y pidió que cambiara el comienzo de una hora para permitir que los ministros asistieran.

Sin embargo, el mensaje no confirma ninguna presencia ministerial.

Libnanews presentó la reunión en su sección del Programa el 2 de noviembre, con un comienzo anunciado a las 17.00 horas. Los participantes deben celebrar ahora las 18.00 horas, hora del Líbano. La fecha y la ubicación no cambian.

Veinte años después del Everest

La noche vuelve a los veinte años del ascenso del Everest por Maxime Chaya, hecho el 15 de mayo de 2006. La invitación inicial anunció la proyección del documental « Max Chaya Special », la presentación y firma del cuarto y último volumen de « Max Max », titulado « Chomolungma: Top of the World! », así como proyectos para la juventud libanesa.

También pidió confirmación previa de la asistencia, con los nombres de los participantes que se comunicarían a la seguridad del aeropuerto. El contacto de la organización sigue siendo +961 3 393 353. El nuevo mensaje es sobre horario y patrocinio; no detalla ningún otro cambio en el programa.

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