Banco Mundial: una asociación quinquenal para preparar

El Banco Mundial está preparando un marco de asociación quinquenal con el Líbano. Después de su reunión con Yassine Jaber, Anna Bjerde evoca una posible extensión de LEAP y presiona la reforma bancaria. Una visita al Sur se anuncia el martes, sin nuevas cifras de financiación en este momento.

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El Grupo del Banco Mundial está preparando una nueva estrategia de cooperación con el Líbano para los próximos cinco años. Anna Bjerde, su Directora General de Operaciones, indicó el lunes 16 de noviembre tras una reunión con el Ministro de Finanzas Yassine Jaber. También mencionó una posible ampliación del proyecto de ayuda de emergencia LEAP, al tiempo que pidió que se acelerara el tratamiento de la crisis bancaria.

El marco de asociación en preparación debería definir esferas de cooperación con el Gobierno y el sector privado. Según Anna Bjerde, este enfoque de mediano plazo debe continuar en paralelo con la respuesta a las necesidades urgentes de rehabilitación y reconstrucción. Por lo tanto, no es un acuerdo ya concluido o el anuncio de un nuevo sobre que abarca cinco años.

LEAP: An extension envisaged, not yet a financing acquired

En cuanto a la reconstrucción, Anna Bjerde mencionó la posibilidad de ampliar la LEAP, ya sea mediante su financiación o su alcance de intervención, para satisfacer las necesidades de las poblaciones afectadas por el conflicto y la fragilidad. Asoció esta perspectiva con la necesidad de asegurar que el proyecto se ejecutara adecuadamente.

Las declaraciones formuladas después de la reunión no especificaron ninguna cantidad o calendario adicionales para su aprobación. La distinción es importante: considerar una prórroga no significa que se hayan aprobado o desembolsado fondos adicionales. El debate en esta etapa se centra en las posibilidades de ampliar la respuesta y las condiciones para su aplicación.

Yassine Jaber anunció que la delegación visitaría el Sur el martes 17 de noviembre, como parte del seguimiento de la reconstrucción y el LEAP. Este movimiento se presenta como una visita futura, no como una misión ya cumplida.

Devolución del crédito al servicio de actividad

Anna Bjerde destacó la aceleración de la labor realizada para hacer frente a las consecuencias de la crisis bancaria y avanzar hacia una correcta implementación. Ha vinculado este objetivo al acceso de las empresas privadas al crédito, que considera esencial para financiar la actividad económica y apoyar a los sectores público y privado.

She was encouraged by the recent reforms, while emphasis their effective implementation. Su punto distingue así el progreso agradable de la labor que queda por hacer: la existencia de un sector bancario sólido sigue siendo un objetivo a alcanzar, no un resultado presentado como alcanzado.

Agricultura, energía y vínculos regionales

Estas prioridades incluyen inversiones que pueden apoyar el crecimiento, el empleo y la participación del sector privado. Anna Bjerde citó la agricultura, con la ejecución del proyecto GATE a nivel nacional, así como programas de energía e infraestructura.

En cuanto a la electricidad, destacó que la inversión en redes de transmisión de energía es tan importante como aumentar la capacidad de producción. También pidió fortalecer las conexiones del Líbano con los países vecinos en las áreas de transporte, energía y comercio. Se espera que en breve se publique un estudio del Banco Mundial sobre esas oportunidades y su aplicación, según sus declaraciones.

El Ministro de Finanzas, por su parte, pidió una mayor cooperación y apoyo financiero. Recordó las intervenciones que abarcaban en particular la agricultura, la reconstrucción en el Sur, la electricidad, el agua, la protección social a través del programa Aman y la transformación digital.

Así pues, la reunión abrió dos proyectos separados: la preparación de las directrices de asociación para los próximos cinco años y el examen de las formas de adaptar los proyectos a las necesidades inmediatas. Quedan por especificar las sumas, las decisiones de aprobación y los términos de una posible prórroga del LEAP.

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