El oro del Líbano no debe salvar a los banqueros

El oro del Líbano no debe compensar las pérdidas bancarias preservando a sus propietarios. Este archivo examina la protección jurídica, el valor de las reservas, los riesgos de venta y garantías, los derechos de los depositantes y las obligaciones de los accionistas y gerentes antes de cualquier nueva movilización de los activos financieros colectivos.

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Archivo fotográfico: Banca del Líbano, 5 de junio de 2011. No muestra reservas de oro. Foto: Karan Jain / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Titulación y redimensión; transmisión de adaptación bajo la misma licencia: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ .

El Líbano no debe vender su oro para permitir que los propietarios de bancos escapen de la crisis que han ayudado a construir. Esta negativa no es un culto del ingot ni una indiferencia al destino de los depositantes. Se basa en una norma económica: la riqueza colectiva no debe sustituir la absorción de las pérdidas por aquellos cuyo capital fue cometido, cuyas decisiones han expuesto ahorros y cuya gestión debe ser examinada. Antes de preguntar qué puede traer el oro, es necesario determinar qué deben perder los accionistas y qué deben asumir los directores.

El argumento opuesto es atractivo porque comienza por el sufrimiento real. Los inversores todavía no disponen libremente de su dinero, mientras que los activos considerables aparecen en el balance del Banco del Líbano. ¿Por qué mantener el metal mientras las familias esperan? La pregunta merece una respuesta específica. Debido a que un pago financiado por un activo público puede proteger a un depositario mientras dispensa un banco, sus propietarios u otros deudores para soportar una pérdida. Todo depende de la asamblea, el tiempo, la contraparte y los derechos de los responsables.

No hay una venta acordada de oro en los artículos verificados para este archivo que podría ser presentado como un fait accompli. El debate es sobre la posible movilización. Por lo tanto, es necesario juzgar los mecanismos previstos, no atribuir una operación no comprobada a una persona. El reto es prevenir la promesa de devolver los depósitos como justificación para una nueva socialización de las pérdidas.

Un activo de 36.80 mil millones, no un cheque disponible

La valoración de oro del BDL alcanzó $36.80 mil millones a finales de octubre de 2026, según su balance oficial al 31 de octubre, convertido a la tasa de libro de £89.500 por un dólar. Los activos de reserva de divisas se presentaron por separado a 11,47 millones de dólares. La lectura publicada el 4 de noviembre por la unidad de investigación económica de Crédit Libanais muestra una disminución de 1,56 mil millones en el valor del oro en la segunda mitad de octubre. Estas cantidades están fechadas: no son un precio garantizado para una venta futura ni una estimación en tiempo real.

Añadiendo estas partidas, hay alrededor de 48,27 mil millones de dólares de activos en las dos categorías mencionadas. Pero este total no representa efectivo gratuito, totalmente disponible para los depósitos de pago. No hace caso omiso de los compromisos, requisitos de reserva, limitaciones legales y la diferencia de naturaleza entre una moneda móvil y un metal que puede necesitar ser vendido o comprometido.

La misma precaución se aplica a las reducciones de valoración. Si la cantidad sigue siendo la misma y el precio disminuye, el valor del libro disminuye sin que se venda un enigma. La sospecha de una venta no puede basarse únicamente en el movimiento de una línea expresada en dólares. Se necesitaría una transacción, un cambio en el stock físico, o alguna otra evidencia. Defender el oro no exime de leer las cuentas correctamente.

La protección jurídica requiere una decisión pública explícita

La Ley No 42, de 24 de septiembre de 1986, prohíbe la disposición de los bienes dorados del Banco del Líbano, directa o indirectamente, excepto por la legislación aprobada por el Parlamento. Por lo tanto, la reserva no es un activo que el ejecutivo, el gobernador o una negociación bancaria puedan decidir libremente sobre la asignación. La protección se extiende más allá de la palabra « venta ».

Esta norma no hace legalmente imposible ninguna decisión legislativa futura. Establece una barrera e impone responsabilidad política identificable. Si los funcionarios desean cruzarla, deben presentar el plan, su cantidad, su propósito, sus beneficiarios y sus riesgos. El debate no puede reducirse a una operación técnica cuyas consecuencias descubriría el público.

Tampoco establece la existencia de un procedimiento legal la pertinencia económica de una operación. Una venta autorizada podría seguir siendo una mala decisión si financia una transferencia injustificada, protege a los accionistas a expensas de la comunidad o deja intacto el mecanismo que produjo las pérdidas. El voto no sustituye la evaluación ni la transparencia.

El alcance de las palabras « directamente o indirectamente » debe conducir a la sustancia de las asambleas que se examinan. Un préstamo garantizado en oro, una asignación temporal con una compra o un instrumento que da un derecho en el metal no son necesariamente idénticos. Sin embargo, pueden mostrar el patrimonio sin llevar la etiqueta de una venta definitiva. Su calificación exacta requiere análisis del contrato y la ley aplicable; bautizarlos como « valoración » o « optimización » no los hace neutrales.

El oro de BDL no es la capital de los bancos

La separación de los balances debe permanecer visible. Los bancos comerciales poseen activos y deben dinero a sus clientes. They also hold claims on BDL. El banco central posee sus propios activos, incluido el oro, y tiene sus propias obligaciones. El hecho de que estas instituciones estén vinculadas no borra sus distintas responsabilidades.

El BDL es una institución pública con personalidad jurídica. El término « reserva nacional » no significa que cada ciudadano tenga un ingot pagadero individual o que el Tesoro pueda utilizarlo como una cuenta corriente. Esto significa que su movilización afecta a un recurso institucional a largo plazo, cuyo destino excede los intereses de los propietarios de bancos. El uso de un activo BDL no equivale automáticamente a un gasto presupuestario o un nuevo impuesto; su costo colectivo depende de sus efectos en el balance del banco central y en las finanzas públicas.

Un banco que sostiene una reclamación sobre el BDL no puede deducir, por simple razonamiento económico, que una fracción del oro ya es propia. Debe examinarse la naturaleza, el rango, las normas de liquidación y las protecciones de activos. Una reclamación contra un deudor no equivale automáticamente a un derecho a apoderarse o recibir cualquiera de sus bienes particulares.

Este punto es central tanto para el contribuyente como para el solicitante. Si el oro está involucrado en la reestructuración, es necesario poder rastrear la transferencia de valor a través de todos los balances. El pago a un banco puede beneficiar a sus clientes, restaurar sus propios fondos, mejorar la posición de otros acreedores o combinar estos efectos. Simplemente afirmando que el dinero « es los depositantes » no describe suficientemente quién gana y quién deja de perder.

El beneficiario real no es siempre el que recibe el pago

El pago directo a un solicitante puede ser conveniente. Pero la identidad del beneficiario inmediato no es suficiente para determinar el efecto económico final. Si una institución pública cumple una obligación que un banco debe haber cumplido, también puede liberar al banco de la deuda. Según las contrapartes, se hace cargo de un cargo sin recibir un activo del mismo valor.

Tomemos un ejemplo hipotético. Un banco debe 100 a sus depositantes. Sus activos recuperables valen 60 y su capital económico ya está absorbido por pérdidas. Una contribución pública de sólo 40 llena el déficit: no recrea ningún capital positivo. Si la contribución gratuita llega a 45, sin honorarios recibidos a cambio, 5 permanecen después del pago de los depositantes. Dejar este valor a los antiguos propietarios les da una ventaja de propiedad, sin garantizar que el banco tiene suficiente capital para reanudar su negocio. Por lo tanto, el pago a los depositantes puede ocultar una ventaja distinta a los accionistas.

El resultado sería diferente si las viejas acciones fueran absorbidas por pérdidas, si los responsables fueran reemplazados cuando fuera necesario y si el financiador recibió derechos correspondientes a su contribución. Incluso en este caso, el costo público todavía tendría que estar justificado. El ejemplo muestra que la pregunta no es sólo « son depositarios pagados? », sino también « ¿quién fue exento de pagar y qué obtuvo la comunidad a cambio? ».

Este análisis debe preceder a cualquier movilización de oro. De lo contrario, el debate se opone artificialmente a la protección de un patrimonio y a la protección de las familias lesionadas. La buena comparación abarca varios planes de resolución completos, con su costo, beneficiarios y tratamiento de accionistas. La transferencia de varios miles de millones de personas no puede juzgarse únicamente por su título humanitario.

Los propietarios deben absorber el riesgo de su negocio

El capital bancario existe para soportar las pérdidas. The dividend pays a risk position, not a right to be protected by the State when that risk occurs. Exigir a los accionistas que absorban pérdidas antes de que los depositantes no sean hostiles a la empresa privada. Es la aplicación de su lógica.

El FMI reiteró este principio para el Líbano en su comunicado de 18 de septiembre de 2026: la jerarquía debe ser respetada y los depositantes no deben soportar pérdidas ante accionistas y acreedores subordinados. También requiere un mecanismo compatible con la viabilidad de los bancos y la sostenibilidad de las finanzas públicas. El propósito del recuerdo es precisamente evitar que la reconstrucción del sector se base en una promesa imposible o en un orden de absorción inversa.

Por lo tanto, no es suficiente que una institución siga mostrando la equidad en sus cuentas. Estos deben recalcularse después de una valoración creíble de sus activos. Un crédito que no se recupera plenamente no puede seguir protegiendo artificialmente el valor de las acciones en detrimento de los depositantes. Del mismo modo, los beneficios futuros previstos no sustituyen las contribuciones reales.

Los propietarios que deseen mantener un banco viable deben demostrar su capacidad de recapitalizarlo en las condiciones requeridas. Si no pueden, la reestructuración debe ser capaz de cambiar la propiedad o transferir funciones útiles. La continuidad de los pagos, el empleo y el crédito merecen una política de protección. Mantener a cada propietario en su lugar no es una obligación económica nacional.

Los líderes deben rendir cuentas de sus decisiones

Absorber el capital no equilibra la cuestión de la gestión. Los funcionarios y directores son responsables de los riesgos que han aceptado, la información disponible, las transacciones aprobadas y la remuneración distribuida. Esta responsabilidad no puede sustituirse por una fórmula general según la cual todo habría sido impuesto por el Estado.

La exposición del sector bancario al estado y al BDL ascendió al 68,5% de sus activos en el informe del FMI de julio de 2019. La cifra no dice que todos los establecimientos fueran idénticos. Muestra que el riesgo público se había convertido en una característica dominante del sistema, mensurable antes del colapso. Las instituciones profesionales que escogieron esta concentración no pueden tratar a los solicitantes como si hubieran participado en estas decisiones.

El examen debe individualizarse. Deben conciliarse los minutos, las opiniones de los comités, las corrientes financieras, las distribuciones y las transacciones con las partes conexas. Una decisión equivocada no es automáticamente un crimen. Pero puede justificar un desafío a la gestión, responsabilidad civil u otras consecuencias dependiendo de los hechos y la legislación. Esperar una condena penal final para encontrar mala gestión confundiría diferentes niveles de análisis.

La venta de un activo público no debe convertirse en una forma de cerrar estos archivos. Toda ayuda posible debe preservar los recursos legalmente justificados y las posibilidades de recuperación. Un acuerdo que elimina las responsabilidades a cambio de un pago financiado por el patrimonio colectivo costaría a la comunidad dos veces: en dinero y en renuncia para establecer hechos.

Vender no crea una nueva riqueza

Una transferencia de oro convierte un activo en una moneda. En el momento de la transacción, antes de las tasas y los cambios de precio, no crea riqueza neta: una propiedad es reemplazada por otra. La verdadera decisión viene en el uso del producto. Si las monedas se pagan sin tener en cuenta el mismo valor, los activos del financiador disminuyen. El reembolso de la propia deuda de BDL reduce simultáneamente un activo y una responsabilidad. No debe tratarse automáticamente como una subvención a los bancos. El análisis debe identificar la deuda extinguida y comprobar si se transfiere una pérdida bancaria al banco central.

Esta evidencia a menudo está oscurecida por el lenguaje de la « liberación » de la riqueza. El metal puede ser poco práctico para pagar una factura inmediatamente, pero sigue siendo un activo. Convertirlo en efectivo hace posible gastar ; Esto no hace libre este gasto. El mismo razonamiento se aplica a la venta de terrenos públicos o la participación: ahora aparece el efectivo, el recurso transferido ya no estará disponible mañana.

Para el Líbano, el costo de las oportunidades es particularmente importante. Un país sin acceso normal a las finanzas y sujeto a las necesidades de reconstrucción tiene menos alternativas que un Estado con mercados profundos e instituciones financieramente sólidas. El agotamiento de una reserva para resolver una responsabilidad sin restaurar los mecanismos de financiación puede dejar sin protección el próximo choque.

Esto no significa que el uso de una reserva siempre esté prohibido por la lógica económica. Esto requiere una comparación explícita de los usos y sus contrapartes. En este caso, la preservación de los propietarios de bancos no es una razón suficiente para renunciar a un patrimonio nacional. Corresponde a los proponentes de transferencia demostrar por qué las primeras soluciones para soportar las pérdidas serían insuficientes.

La falta de interés no significa falta de utilidad

El oro físico no derrama cupones. No genera ingresos periódicos de una obligación o préstamo. Este costo de oportunidad es real, al igual que los costos de conservación y las variaciones del mercado. No debe ser defendido alegando que estaría a salvo o que necesariamente iría a todas las crisis.

El propio Consejo Mundial del Oro recuerda la falta de corriente regular de efectivo y volatilidad metálica. Una nota del FMI 2026 sobre gestión de reservas señala también que sus beneficios de diversificación son condicionales y que no es apropiado para la banda de liquidez para necesidades inmediatas. Estos son límites importantes, no argumentos para ocultar.

Por otro lado, el metal mantenido directamente no es la deuda de un emisor que promete pagar. No depende de la solvencia crediticia de un gobierno o banco como un bono o depósito. En un sistema devastado por la acumulación de créditos sobre deudores frágiles, esta diferencia tiene un valor particular. La volatilidad de precios no es la misma que el riesgo predeterminado de una contraparte.

Por lo tanto, la elección pertinente es gestionar una reserva con diferentes funciones: liquidez actual, diversificación y protección del patrimonio. No implica exigir el mismo retorno inmediato de cada activo. Un activo sin cupón puede ser útil en una cartera pública; una inversión pagada puede ser peligrosa si su ingreso aparente paga un riesgo subestimado. La crisis libanesa debería haber hecho que esta distinción fuera imposible de ignorar.

Un aumento del precio no repara la gobernanza

Cuando el oro aumenta, el valor de balance mejora. Esto puede cambiar algunas proporciones y aumentar el valor teórico de la recuperación de activos. Pero el aumento no borra las decisiones que crearon las pérdidas y no produce automáticamente las monedas necesarias para los reembolsos. No reemplaza la reestructuración bancaria ni una política de ingresos públicos.

Una nota de investigación de Colin Weiss, publicada en el sitio de la Reserva Federal de Estados Unidos el 1 de agosto de 2025, examina el uso de ganancias de revalorización en varios países, incluido el Líbano. En particular, señala que la proporción de la deuda libanesa siguió aumentando después de utilizar esos beneficios para reducir ciertas deudas. Por consiguiente, este precedente no permite considerar la reevaluación como una solución suficiente a los desequilibrios estructurales.

También debe evitarse el doble recuento. Si el oro ya se valora a un precio de mercado en el balance utilizado para estimar las pérdidas, entonces no es posible añadir el valor completo como un nuevo activo para cubrir las mismas pérdidas. El mismo recurso no se puede contar dos veces, primero como activo disponible y luego como producto adicional de su venta.

Por lo tanto, los planes deben mostrar sus convenciones. ¿Cuándo se valora el metal? ¿A qué costo? ¿Qué compromisos se tienen en cuenta? ¿Qué parte de la ganancia ya está incluida en las cuentas de capital o revalorización? Sin estas respuestas, un debate sobre miles de millones puede basarse en comparaciones entre diferentes bases en lugar de en recursos realmente adicionales.

Poner oro como garantía puede mover el riesgo en lugar de eliminarlo

El argumento de que pedir prestado contra el oro sería suficiente para evitar venderlo requiere un examen minucioso. Un préstamo trae dinero, pero crea una deuda. Una garantía otorga al prestamista un derecho contractual que puede ser decisivo en caso de impago. La preservación de la propiedad formal durante la duración normal del préstamo no significa preservar los activos en todos los escenarios.

Un ejemplo hipotético ayuda a aclarar el problema. Una institución compromete un activo por valor de $10 mil millones para obtener un préstamo de $7 mil millones. Si el precio del bien cae marcadamente, el prestamista puede, según el contrato, solicitar más garantía o reembolso parcial. Si los fondos prestados ya se han distribuido y no se han creado nuevos ingresos, el prestatario debe encontrar este recurso en otro lugar. Por lo tanto, la asamblea puede convertir la presión política actual en una futura limitación financiera.

Garantizar cortes de pelo, interés, maturidades, cláusulas de revalorización y derechos del prestamista deben publicarse antes de tomar cualquier decisión. También debe especificarse el tribunal competente y las condiciones para el cumplimiento de la garantía. Estos elementos no son específicos para los especialistas: definen las situaciones en que el país puede perder el control del activo.

Los súbitos y las operaciones temporales deben evaluarse utilizando el mismo método. La etiqueta « temporal » no garantiza la devolución ni su costo. Si la restitución depende de dólares que no estén seguros, la promesa de recuperar el metal reproduce una dependencia de la financiación futura. La protección del oro debe cubrir el riesgo económico real, no sólo la forma del contrato original.

Los solicitantes no deben convertirse en la coartada de una transferencia

La protección del oro sólo se aplica si se acompaña de una política seria para los depositantes. Pedirles que esperen indefinidamente en nombre del patrimonio sería otra manera de hacerles soportar la crisis. Por lo tanto, es necesario articular dos requisitos: no sacrificar la reserva para preservar los intereses privados y no permitir la ausencia de una solución para seguir destruyendo el valor de sus deudas.

Las necesidades no son las mismas. Un pequeño ahorrador que financia la atención, un pensionista dependiente de su cuenta y una empresa que tiene que pagar a sus empleados tienen limitaciones de liquidez diferentes a las de un titular diversificado de activos. La protección dirigida puede defenderse sin reconocer todas las reclamaciones, independientemente de su tamaño y origen, un derecho idéntico a la movilización inmediata de recursos públicos.

Pero el objetivo debe ser transparente y verificable. Debe evitarse que un límite de cuenta por cuenta pueda multiplicar artificialmente las protecciones, que las partes atadas se beneficien de reglas preferenciales o que las categorías se definan después del hecho de proteger ciertos intereses. Las cuotas deben establecerse sobre la base de datos fiables con recursos.

Figuras más que una cantidad mágica

La cantidad anunciada para una venta no indica qué parte del problema resolvería. Para evaluar esto, es necesario conocer los compromisos contraídos, otros recursos, tiempo y beneficiarios. Una figura de producto bruto puede parecer inmensa mientras cubre sólo una parte de una necesidad extendida durante varios años.

Consideremos tres escenarios deliberadamente abstractos sin presentarlos como proyectos libaneses adoptados. Una movilización de 5.000 millones equivale a alrededor del 13,6% de un activo valorado en 36.80 mil millones. Una movilización de 10.000 millones representa el 27,2%. Quince millones son 40,8%. Estos informes son cálculos sobre valoración a finales de octubre de 2026; no determinan la cantidad que podría venderse ni el precio real de una transacción.

Sin embargo, muestran la riqueza de las opciones. Calificar una operación « partial » no es suficiente para hacerlo limitado. El consumo de más de una cuarta parte de una reserva para una transferencia financiera es una decisión importante. Sería importante saber qué mejoras sostenibles se han logrado, qué compromisos están desapareciendo realmente y qué recursos quedan para satisfacer las demás necesidades del país.

La variación de precios añade incertidumbre. Una disminución hipotética del 20% aumentaría la valoración de 36.80 mil millones a 29.44 mil millones; un aumento del 20% aumentaría a $44.16 mil millones. Estas cifras no predicen el mercado. Ellos demuestran que un plan basado en un valor fijo de oro debe especificar quién apoya la diferencia si el precio cambia. Sin esta cláusula, una promesa de reembolso puede ocultar una nueva garantía pública implícita.

La reserva debe ser controlada, no sólo defendida

Proteger el oro requiere más que una declaración política. Se requiere inventario, información sobre los derechos de propiedad y custodia, certificación apropiada y reconciliación con las cuentas. El público debe ser capaz de distinguir entre la existencia del metal, su valor, su disponibilidad legal y cualquier compromiso que se le asigne.

La conservación en el extranjero no es en sí misma una venta. Los bancos centrales utilizan depositarios por razones de seguridad y acceso a los mercados. El Banco de Inglaterra explica así que un almacenamiento asignado mantiene al cliente la propiedad de barras precisas; el activo mantenido para otros no entra en su propio balance. Este ejemplo describe una distinción jurídica y operacional, no las pruebas de la custodia de cada uno de los linajes libaneses.

Es preciso evitar sustituir una práctica internacional por un inventario nacional verificado. Los documentos libaneses establecerán los lugares de conservación, cantidades, certificaciones y cualesquiera restricciones pertinentes, en la medida en que sean compatibles con la seguridad. Una fotografía de ingots o una visita oficial no reemplaza estos controles.

La transparencia también debe abarcar los pasivos y los contratos de hoja de equilibrio que puedan afectar la disponibilidad de activos. Esos compromisos no se pueden cumplir sin pruebas. Pero su control es parte de una auditoría seria. Una reserva pública debe estar protegida contra una asignación manifiesta en contra de una exposición contractual que los ciudadanos descubran sólo en el momento de una controversia.

Lo que la inspección 2023 dice en realidad

Un comunicado BDL del 24 de agosto de 2023, acompañado por una carta de ALS Inspection UK, proporciona un elemento material. La misión, encargada por KPMG en 2022 en relación con el FMI, se centró en el oro almacenado en los pechos BDL. La carta describe el pesaje y la prueba no destructiva de los ingots, así como el control de las partes. Afirma que se han manejado más de 13.000 ingots y 600.000 partes y confirma la compatibilidad del contenido de onza troy con las cantidades reportadas.

El documento anuncia el sellado de los controles seguros y anuales. Solo no prueba que se hayan realizado todos los cheques posteriores. Tampoco proporciona una certificación actual de todos los activos en nombre de BDL en el extranjero. Por lo tanto, su perímetro debe permanecer unido a su resultado.

La población libanesa se calcula históricamente en aproximadamente 286,8 toneladas en los cuadros del Consejo Mundial del Oro; La guía de inversión en oro del Banco Mundial publicada en 2024 toma este volumen de datos anteriores. Esta no es una nueva medida física fechada el 31 de octubre de 2026. El valor del balance reciente y el tonelaje histórico no deben presentarse como dos observaciones hechas simultáneamente.

Esta diferencia crea una obligación concreta para las autoridades: publicar una serie reconciliando sucesivos inventarios, valoración, posibles movimientos y certificados pertinentes. Esa información permitiría evaluar las opciones de manera común. Protegería el patrimonio de decisiones opacas, pero también de rumores que convierten cada caída del precio en una carga de desaparición de metal.

El contribuyente sin cuenta bancaria también tiene derechos

El debate se formula a menudo como una cara a cara entre bancos y depositantes. La movilización de un patrimonio público también se refiere a los ciudadanos que no tienen un gran depósito, los que nunca se han beneficiado de los beneficios financieros y las generaciones que heredarán instituciones. Su interés no puede borrarse porque no están representados en la negociación de reclamaciones.

Un hogar sin ahorro bancario puede haber perdido el poder adquisitivo, deteriorado los servicios públicos y pagado más por electricidad o cuidado. Indirectamente pidiéndole que financie la preservación del valor de un establecimiento o el pago total de grandes deudas debe justificarse de otra manera que por una invocación general de confianza.

Esta dimensión distributiva no debe elevar a los pobres contra los depositantes. Muchos solicitantes fueron empobrecidos. Nos obliga a diseñar una reparación que proteja las necesidades básicas sin transformar el patrimonio común en una garantía ilimitada de todas las posiciones financieras. The size of the losses does not automatically give those holding the largest claims the right to determine all public priorities.

El Banco Mundial observó, en su encuesta sobre la pobreza publicada en 2024, un marcado deterioro de las esferas examinadas y diferencias significativas en el acceso a los ingresos en dólares. Esta observación recuerda que la justicia de un plan no sólo se mide por el porcentaje de depósitos reembolsados. También depende de los costos incurridos por quienes financiarán este reembolso y de los costos colectivos que podría sustituir.

Las alternativas comienzan con balances de las instituciones

La primera alternativa a la venta no es otra reserva oculta. Es un método de resolución que comienza identificando activos recuperables, reconociendo pérdidas y determinando el capital realmente disponible. Debemos separar bancos viables de aquellos que no son y no suponen que todos los bancos deben mantener la misma estructura.

Las nuevas contribuciones privadas son un recurso diferente de una transferencia pública. Pueden provenir de accionistas o nuevos inversores existentes, pero su realidad debe ser verificada. La recapitalización basada en deudas ya depreciadas, promesas condicionales o valoración artificial no proporciona la misma protección que una contribución disponible. El plan debe especificar qué puede realmente financiar pagos y apoyar el crédito.

La reestructuración de las deudas y la aplicación ordenada de los activos pueden entonces mejorar la capacidad de pago. La venta expedita de activos bancarios de calidad puede destruir el valor; mantenerlos sin perspectiva también puede prolongar las pérdidas. El arbitraje debe basarse en evaluaciones, costos de gestión y calendarios, no en el deseo de proteger una marca o un grupo de accionistas.

Por último, se deben presentar apelaciones contra operaciones irregulares y recuperaciones legalmente posibles. No deben ser abandonados en nombre de un acuerdo general o registrados como dinero ya recibido. La diferencia entre una reclamación jurídica y un recurso disponible debe seguir siendo explícita. Los depositantes necesitan un cronograma creíble, no un total agregando hipótesis de recuperación optimista.

Reconstruir la función bancaria en lugar de preservar a los propietarios

En el Líbano se necesita un sistema bancario sólido. Esta necesidad no hace indispensable la supervivencia de cada establecimiento en su forma actual. Los pagos, los nuevos depósitos, la financiación empresarial y los servicios domésticos pueden conservarse en estructuras reestructuradas, recapitalizadas o transferidas según el marco legal.

La Junta de Estabilidad Financiera distingue específicamente estas funciones esenciales de la identidad de los accionistas. Sus principios de resolución tratan de evitar grandes perturbaciones al tiempo que absorben pérdidas en el orden prescrito. No se basan en la idea de que un banco estaría protegido de las consecuencias de su gestión porque proporciona servicios útiles.

Esta distinción es decisiva para el oro. Si empezamos diciendo que todas las instituciones deben permanecer intactas, la necesidad de financiación se vuelve inmensa y el patrimonio público parece ser la única salida. Si empezamos con las funciones que se deben guardar, los costos se pueden examinar de manera diferente: qué activos, qué equipos, qué sistemas de pago y qué capital son realmente necesarios?

Por lo tanto, el debate debe centrarse en el sistema a reconstruir, no en la reparación de balances a ningún precio. Un banco restaurado a través de una inyección pública sin un cambio en la gobernanza puede recuperar una apariencia de solvencia al tiempo que conserva los incentivos que llevaron al desastre. Una reserva nacional sacrificada para lograr este resultado no sería una inversión en confianza, sino la financiación de un riesgo de repetición.

La negativa a vender debe ir acompañada de compromisos verificables

La oposición a la venta sería insuficiente si se limitara a preservar el metal mientras dejaba los registros bancarios. Debe dar lugar a obligaciones específicas: tiempo de valoración bancaria, publicación de criterios de resolución, reconocimiento de pérdidas, control de contribuciones e información individual de depositantes. La conservación del oro no puede convertirse en el pretexto de una nueva expectativa sin plazo.

El BDL también debe explicar claramente su posición. En septiembre de 2026, Karim Souaid generalmente se opuso a una venta, al tiempo que se refiere a una posible reflexión en caso de una obligación imposible de honrar y necesidad urgente de pagar a los depositantes. Se distinguió esta hipótesis de financiación o pago de proyectos estatales en lugar de bancos. Esta distinción debe reflejarse en mecanismos, no sólo en declaraciones.

Por lo tanto, cualquier proyecto debe publicar un escenario sin movilización de oro. Demostraría qué activos bancarios, nuevos capitales y otros recursos pueden financiar. El público podría entonces comparar los efectos de cualquier intervención en lugar de presentar un plan ya dependiente de una futura decisión parlamentaria.

El requisito final es una obligación de responsabilidad. Antes de cualquier otra solicitud de la comunidad, los accionistas deben haber sufrido sus pérdidas, los administradores deben haber informado sobre su gestión y deben preservarse los recursos. El país no sólo es corto de liquidez; Falta una regulación que deje de proteger a los encargados de adoptar decisiones de las consecuencias de sus decisiones. No debe ser la manera de evitarles este reglamento.

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