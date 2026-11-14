Líbano: Ejército anuncia 74 detenciones

El ejército libanés anuncia 74 detenciones en varias regiones, en un comunicado de fecha 14 de noviembre de 2026. El balance contiene casos separados relacionados con altercaciones, posesión de armas o estupefacientes, negativa a cumplir y condiciones de entrada o residencia. Este componente abarca a 60 personas. Los archivos restantes se detallan por separado, sin que se anuncie una condena. The investigation continues under the supervision of the judiciary, according to the direction of the Army Orientation.

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El sábado 14 de noviembre de 2026, el ejército libanés anunció la detención de 74 personas, incluidas 10 libanesas y 64 sirias, durante operaciones de seguridad en varias partes del país. Su comunicado contiene casos separados: altercaciones, posesión de armas o estupefacientes, denegación de cumplimiento y delitos relacionados con la entrada o permanencia en el territorio.

La dirección de la Orientación indica que las unidades realizaron búsquedas e instalaron presas temporales en Beirut, Monte Líbano, Bekaa, Norte y Sur. El documento está fechado el 14 de noviembre, pero no especifica el tiempo ni la fecha de cada una de estas detenciones.

Interpelaciones relacionadas con dos altercaciones

Six Lebanese are accused by the army of their alleged involvement in an altercation in Choueifat, Baabda district, on 12 November. Dos pistolas militares fueron incautadas en este archivo, según el comunicado de prensa.

In Qab Elias, Zahlé district, another Lebanese was arrested for his alleged involvement in an altercation with fire, also dated 12 November. En Bir Hassan, un hombre libanés fue arrestado por poseer un arma militar. Another was arrested at the Sfeir Dam for failing to comply with military orders.

Astounding and Administrative Situations: Different Reasons

En la zona de Bechara al-Khoury de Beirut, el ejército anuncia la detención de un libanés y dos sirios en posesión de tabletas cautivas y resina de cannabis. En la presa Sabtiyeh de Metn, dos sirios fueron detenidos por posesión de estupefacientes y circulación sin documentos legales. No se especifica cantidad de drogas.

El grupo más grande está integrado por 60 sirios arrestados por entrada irregular en el Líbano y circulación sin documentos legales, según el ejército. El comunicado de prensa coloca estas intervenciones en las presas Shadra de Akkar y Zaghla en el distrito de Hasbaya, así como en Zuk Mosbeh, Macharii al-Qa`a, Ersal y Bani Sakhr.

Por lo tanto, este grupo de 60 personas no debe confundirse con los 64 nacionales sirios mencionados en el balance: otras cuatro se encuentran en los dos casos de drogas descritos por separado por el ejército.

Las incautaciones fueron entregadas a las autoridades competentes y se abrió una investigación bajo la supervisión del poder judicial, según el comunicado. Los cargos siguen siendo los motivos expuestos por el ejército en esta etapa: el texto no anuncia ninguna condena o expulsión.

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