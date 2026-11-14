Caza ilegal: redes y melocotones a la vista

Las operaciones de caída contra la caza ilegal en el Líbano apuntan equipos de captura y atracción de aves. In Akkar, the Internal Security Forces announced the seizure of 165 nets in October. In Naameh, an intervention reported in early November concerned night hunting. Estos dossiers arrojan luz sobre la cooperación entre los agentes de policía y las organizaciones especializadas, así como sobre las prohibiciones previstas en la Ley de redes, proyectores y aparato de reproducción de aves.

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Redes desplegadas en tierras agrícolas, grabaciones de canciones de aves, proyectores para salidas nocturnas: operaciones contra la caza ilegal en Líbano este otoño apuntan tanto a equipos como a tiradores. Dos intervenciones documentadas en octubre y principios de noviembre de 2026 muestran cómo las Fuerzas de Seguridad Interna (ISF) cooperan con organizaciones especializadas para localizar estas instalaciones.

En Akkar, casi 25.000 metros cuadrados de redes

In a press release dated 20 October, ISPs announced the seizure of approximately 165 nets in several agricultural properties of the Akkar Plain. Su área acumulada era de casi 25.000 metros cuadrados. The information received by the Northern Investigation Detachment concerned catches for sale.

Los oficiales también incautaron cuatro dispositivos de captura, una batería, tres altavoces y cables eléctricos. La intervención movilizó la cooperación de la unidad antimarcadora APU, el centro MECSHAP y la organización internacional CABS. A continuación, los ISP aumentaron el total de redes removidas durante las operaciones en el norte y Bekaa a aproximadamente 63.000 metros cuadrados.

Estas áreas describen material incautado, no una serie de aves salvas. The ISPs indicate that they have handed over the objects to the competent unit on judicial instructions.

In Naameh, documented complaint triggers intervention

MECSHAP informó de otra operación en una publicación el 5 de noviembre. En la región de Naameh, la Dependencia de Investigación del Monte Líbano se ocupó de actividades de caza nocturna. Los cazadores duraderos habían presentado una denuncia documentada a la APU.

According to the centre, several people were arrested and vehicles stopped. Las incautaciones incluyeron rifles, proyectores, generadores eléctricos y dispositivos de extracción de aves para atraerlos. El registro no especifica el número de personas interrogadas.

Esta intervención asoció a los ISP con el equipo APU-CABS. El MECSHAP describe la coordinación con la Sala de Operaciones del Comando de Gendarmería y la División de Relaciones Públicas del ISP. The identification of practices on the ground thus precedes police intervention.

Caza ilegal: el permiso no permite todos los medios

La Ley 580, de 25 de febrero de 2004, prohíbe, entre otras cosas, redes, trampas, proyectores y dispositivos eléctricos utilizados para cazar. También prohíbe las grabaciones imitando los gritos de aves o animales. The ban concerns their use, but also their sale and exposure.

Estas restricciones sobre el equipo agregan al calendario y las reglas de las especies. El Ministro del Medio Ambiente determinará la temporada y los períodos autorizados. Las aves y animales salvajes no designados como animales de juego autorizados permanecen protegidos durante todo el año. Por consiguiente, la concesión de una licencia no permite el uso de un dispositivo prohibido.

El texto prevé la confiscación del arma utilizada y, cuando sea necesario, la destrucción de los medios prohibidos, además de las sanciones aplicables. Las incautaciones anunciadas esta caída son un paso en el proceso: solos no son válidos para las decisiones judiciales definitivas contra los detenidos.

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