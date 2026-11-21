Tres generadores eléctricos privados fueron incautados en Beirut durante un control conjunto del municipio y el Ministerio de Economía y Comercio, anunció el 20 de noviembre. En Saqiet al-Janzir se comprobó un cuarto generador, lo que dio lugar a un informe sin un ataque anunciado.
Las incautaciones se refieren a Mar Elias, la zona del cuartel de Al-Helu y Zarif, según el informe municipal de la Asociación Municipal de Acción. Los Inspectores señalaron que se habían infringido las normas de seguridad, el incumplimiento del arancel oficial y la falta de metros entre los suscriptores. Funcionarios de seguridad del Estado, bomberos y guardias municipales apoyaron la operación.
El municipio responsable de la custodia del equipo
Por decisión de la fiscalía competente, el municipio fue nombrado tutor judicial de las tres instalaciones incautadas. El anuncio no especifica cuántos suscriptores están involucrados o quién debe proporcionar alimentación casera durante el procedimiento. No hace posible concluir que se han detenido los generadores ni que la ciudad vuelva a operar.
En Saqiet al-Janzir, los oficiales encontraron infracciones similares en otro equipo. Se preparó un informe y se exigió a su operador que cumpliera, incluida la instalación de metros y la aplicación de precios oficiales. El registro no menciona una cuarta incautación o arresto en esa dirección.
Medidores y aranceles: qué control de la administración
El Ministerio de Energía y Agua publica los precios de los generadores privados; el Ministerio de Economía y Comercio vigila la aplicación y recuerda que los operadores tienen que instalar metros en los suscriptores. Por lo tanto, un tour de control no establece un nuevo precio. Los suscriptores que deseen informar sobre una facturación controvertida o la ausencia de un medidor pueden ponerse en contacto con la Dirección de Protección del Consumidor a través de la aplicación 1739 o MoET Digital Services.
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