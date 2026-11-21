Una encuesta de trabajadores y empleadores lácteos realizada en 2024–25 arroja luz sobre los límites de los contratos y la cobertura de la seguridad social en cuatro provincias libanesas. Estos datos localizados no describen todo el país. Muestran por qué apoyar una granja y proteger a sus empleados siguen siendo dos enfoques distintos. Los programas agrícolas pueden fortalecer el equipo sin documentar los derechos laborales. Su supervisión también debe examinar las condiciones reales de empleo.

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Detrás de leche, labina y queso, los trabajadores de la leche en el Líbano siguen siendo poco visibles. Una encuesta realizada en 2024–25 en cuatro provincias arroja luz sobre sus contratos, horarios y cobertura de seguridad social. Pide una distinción entre dos ambiciones: apoyar la producción y proteger a quienes la proporcionan.

Milk workers in Lebanon: an investigation

El informe del Observatorio de los Derechos de los Trabajadores Libaneses, elaborado en el marco del programa SAFE con WeWorld y Mada, abarca Akkar, el Norte, Bekaa y Baalbek-Hermel. Contiene 107 cuestionarios de trabajadores, 136 empleadores y 18 entrevistas con otros actores. These 261 interlocutors are therefore not 261 employees.

De los trabajadores encuestados, el 33% notificó un contrato escrito y el 64% no se registró con el Fondo Nacional de Seguridad Social. En términos de horas, el 42% dice que trabajan nueve horas o más al día. La tabla no es uniformemente negativa: 90% reporta recibir sus salarios a tiempo.

Estos resultados describen a los encuestados, no a toda la agricultura libanesa. Los investigadores informan, entre otras cosas, del miedo a las reacciones del empleador y las dificultades para acceder a ciertos interesados. Este diagnóstico datado no mide la situación de noviembre de 2026.

Tres obstáculos diferentes detrás de la falta de protección

Un trabajador no descubierto no está necesariamente en la misma situación que su vecino. Los talleres organizados en abril de 2024 por la Red de organizaciones no gubernamentales de desarrollo árabe con la Organización Internacional del Trabajo detectaron tres problemas. Algunas personas tienen seguro, pero hay lagunas en la protección que reciben. Otros deben ser registrados por su empleador y no lo son. Finally, categories of non-permanent or self-employed workers remain outside compulsory insurance.

Esta distinción cambia la respuesta a hacer. El cumplimiento de una obligación de registro no aborda el caso de una persona excluida del dispositivo. Por el contrario, anunciar una prórroga no exime la aplicación de las obligaciones existentes. Esto incluyó debates sobre el cumplimiento del empleador, la cobertura de transición y la ampliación del sistema. Éstos eran vías de reforma, no nuevos derechos ya abiertos.

Un análisis de la OIT publicado en septiembre de 2024 puso este debate en la estrategia nacional de protección social adoptada en noviembre de 2023. Subrayó la diferencia entre la elegibilidad de determinadas categorías de trabajadores agrícolas o agroalimentarios y su cobertura real. Por lo tanto, el estado ocupacional debe permanecer en el centro del diagnóstico, en lugar de desaparecer detrás de la única etiqueta de « trabajo agrícola ».

Financiación de una operación no sustituye un contrato

El apoyo económico para el sector toma otro canal. El 26 de junio de 2025, la FAO y el Ministerio de Agricultura presentaron un proyecto financiado por un subsidio de 4,5 millones de dólares de los PROSPECTOS a través del Banco Mundial. Apuntó a unos 3.175 productores de leche y alimentos.

El programa incluyó la ayuda para la inversión, la asistencia técnica, el equipo eficiente de la energía y el fortalecimiento de los servicios veterinarios. Las clínicas móviles, los laboratorios y la digitalización de los servicios corporativos también figuran entre las medidas anunciadas. Estos elementos describen un marco y sus objetivos, no un registro de logros.

En particular, el número de tenencias no debe convertirse en una serie de trabajos creados. Una granja asistida puede emplear a varias personas, trabajar con la familia o mantener una actividad existente. El anuncio por sí solo no permite conocer los contratos firmados, los registros sociales realizados o la evolución de los plazos. Medir la fuerza económica de una granja y medir la calidad de los trabajos que ofrece responde a dos preguntas diferentes.

Trabajos de vigilancia tanto como equipo

El programa SAFE, programado para enero de 2024 a diciembre de 2026, busca precisamente conciliar los medios de vida y el trabajo decente. En las cuatro gobernaciones interesadas se imparte capacitación, capacitación y apoyo para actividades generadoras de ingresos. Incluye empresas y cooperativas dirigidas por mujeres, así como la prevención del trabajo infantil. Una vez más, la existencia de estos objetivos no demuestra su logro.

Para evaluar una mejora concreta, los balances futuros se beneficiarían de acercar las dos partes. Debe proporcionarse información sobre los contratos, la afiliación social y las condiciones de trabajo para instalar equipo y capacitación. Un indicador de inversión puede progresar sin informar sobre estos derechos. En esta brecha reside la participación social del sector lácteo.

Foto de ilustración: drenaje doméstico de labina en Seattle, 2010. Este no es un taller libanés. FotoLeslie Seaton / Wikimedia Commons,CC BY 2.0. Fotografía original sin tocar.

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