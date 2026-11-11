PIB del Líbano 2024: Por qué las estimaciones difieren

El PIB libanés en 2024 se estima en 30.500 millones de dólares en las cuentas de la Oficina Central de Estadística, con una disminución del volumen del 5,2%. Sin embargo, el examen macroeconómico del Banco del Líbano en diciembre de 2025 retuvo 27,7 millones de dólares y una contracción del 6,4% para el mismo año. Estas cifras pertenecen a diferentes ejercicios estadísticos. Compararlos requiere comprobar su origen, método y versión de años anteriores. La brecha también se refiere a archivos. El 6 de agosto de 2025, Libnanews informó una estimación de $32,8 mil millones, acompañado de una disminución real del 7%. La carpeta CAS ahora disponible no incluye estos valores. También revisa el período 2020-2023. Para leer la trayectoria económica, por lo tanto, se necesita una serie coherente, más que juxtapose las cifras de publicaciones sucesivas.

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El PIB libanés en 2024 se estima en 30.500 millones de dólares en las cuentas de la Oficina Central de Estadística, con una disminución del volumen del 5,2%. Sin embargo, el examen macroeconómico del Banco del Líbano en diciembre de 2025 retuvo 27,7 millones de dólares y una contracción del 6,4% para el mismo año. Estas cifras pertenecen a diferentes ejercicios estadísticos. Compararlos requiere comprobar su origen, método y versión de años anteriores.

La brecha también se refiere a archivos. El 6 de agosto de 2025, Libnanews informó una estimación de $32,8 mil millones, acompañado de una disminución real del 7%. La carpeta CAS ahora disponible no incluye estos valores. También revisa el período 2020-2023. Para leer la trayectoria económica, por lo tanto, se necesita una serie coherente, más que juxtapose las cifras de publicaciones sucesivas.

PIB del Líbano en 2024: tres estimaciones que deben distinguirse

En su cuadro principal, el CAS estima que el producto interno bruto es de 2.728.402 millones de libras en 2024. La suma alcanzó los 2.257.806 millones de dólares en 2023. Esto representa un aumento nominal del 20,8%, calculado en la misma unidad monetaria. Este aumento no refleja un aumento equivalente en la producción. El deflador del PIB aumentó un 27,4%, mientras que el volumen se contrajo un 5,2%.

El Banco del Líbano presenta otro conjunto en su examen de diciembre de 2025. Su tabla de comparación para 2024 muestra un PIB nominal de 27,7 millones de dólares y un crecimiento real del 6,4%. Se distinguen explícitamente sus estimaciones de las de CAS, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La caja CAS para 2024 sigue marcada como indisponible.

Publicación y situación PIB nominal 2024 Cambio real 2024 Estimado por Libnanews el 6 de agosto de 2025 32,8 millones de dólares -7.0% BDL estimate, December 2025 review 27,7 millones de dólares -6,4% CAS Accounts 2024, series revisadas consultadas 10 de noviembre de 2026 30.500 millones de dólares -5,2%

La tabla devuelve valores publicados en diferentes momentos. No mide un crecimiento entre estas publicaciones, ni mide un suplemento de riqueza que apareció después de su circulación. Los 2.800 millones de dólares entre las dos últimas evaluaciones corresponden al mismo año económico. Los documentos consultados no proporcionan un cuadro de transición para asignar cada dólar de esta diferencia a una corrección específica.

Cuentas revisadas, no una simple conversión monetaria

El CAS afirma que las revisiones 2020–2023 son el resultado de nuevos datos proporcionados por varias instituciones. También menciona importantes mejoras metodológicas, en particular para la actividad inmobiliaria. Por lo tanto, una revisión cambia los niveles y a veces las tasas de crecimiento de años anteriores. Cambia la base sobre la que se compara el año siguiente.

Los bienes raíces ilustran este desarrollo. El método anterior implicaba un aumento anual fijo del 0,5% en la vivienda. La nueva metodología utiliza encuestas de hogares, distingue entre viviendas ocupadas por el propietario y alquiladas, y luego moviliza permisos de construcción para estimaciones anuales. Otro cambio se refiere al deflador de servicios de bienes raíces no residenciales.

Estos cambios se refieren a la medición de un servicio producido cada año. No consisten en añadir al PIB el valor de todos los apartamentos. En el informe principal, el CAS no aísla la contribución cuantitativa de cada mejora a la revisión total. La presentación de bienes raíces como única explicación de la brecha entre las instituciones iría más allá de lo que establecen los documentos.

El BDL presenta sus propios límites estadísticos

El prefacio del examen de diciembre de 2025 explica el uso de estimaciones internas. En el momento de la preparación del presente documento, los principales agregados de cuentas nacionales no se habían actualizado oficialmente más allá de 2023. El banco central utilizó su indicador de actividad compuesta y varios indicadores indirectos para evaluar la situación económica.

El CAS describe un enfoque basado en la producción de las cuentas nacionales. Mide el valor añadido de los productores residentes. El enfoque de gastos presenta entonces consumo, formación de capital y comercio exterior. Dos organizaciones pueden trabajar en la misma economía con diferentes informaciones, horarios y herramientas.

Sería erróneo transformar la fecha de referencia de un examen en una fecha determinada de todos sus datos. Del mismo modo, el directorio « 2024/10 » en la dirección del archivo CAS no prueba su fecha de publicación. El documento consultado presenta muchas cuentas para 2024 y revisiones anteriores. Su vía informática no nos permite decir que ya estaban disponibles en octubre de 2024.

Precio, dólares y volúmenes responden tres preguntas

El PIB en los libros actuales mide un valor a precios del año. La serie de volúmenes trata de neutralizar la evolución de los precios. La conversión del dólar agrega una tercera transacción: la aplicación de un tipo de cambio. Estas tres lecturas no son intercambiables, especialmente después de una crisis monetaria.

Para 2024, el CAS utiliza una tasa media ponderada de 89.474,5 libras por dólar. Para 2023, retuvo 87,043.2 libras. Su cuadro alcanzó los 30.500 millones de dólares en 2024, frente a los 25.900 millones de dólares en 2023, con sumas redondeadas en dólares. Así pues, el aumento nominal de las divisas coexiste con una disminución real de la actividad.

La comparación a largo plazo proporciona otro punto de referencia. Por volumen, el nivel 2024 representa alrededor del 69% del nivel 2019. El PIB nominal en dólares representa aproximadamente el 57% de los $53.3 billones publicados en 2019. En el primer informe se proporciona información sobre la producción ajustada a los precios. El segundo también depende de precios relativos y conversión monetaria.

Los ratios económicos deben seguir la misma versión

Una revisión del PIB afecta mecánicamente a los indicadores expresados como porcentaje de este total. La deuda, los ingresos gubernamentales, el crédito o el déficit externo pueden tener una relación diferente sin cambiar su cantidad. Retrieve a numerator of a publication and divide it by a GDP derived from another request, therefore a verification of the scope and period.

La misma precaución se aplica a las previsiones. Las cuentas 2024 CAS no proporcionan una medida de crecimiento de 2026. Proporcionan una base histórica revisada. La próxima comparación útil se centrará en las cuentas con definiciones compatibles y explicaciones detalladas que acompañarán cualquier otra revisión.

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