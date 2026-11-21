El Fondo de las Naciones Unidas para la Educación No Puede Esperar anuncia 13 millones de dólares durante tres años para apoyar la educación de 59.000 niños en el Líbano. El programa prevé el apoyo al transporte, cursos de captación y alojamiento en 50 escuelas públicas. Se puede movilizar una reserva en caso de crisis.

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El 20 de noviembre, el Cannot Wait de Educación de las Naciones Unidas anunció un programa de tres años para los niños afectados por la crisis en el Líbano. Los 13 millones de dólares deben apoyar la matriculación, la reparación y la accesibilidad de 50 escuelas públicas. Esto no es un balance de pagos o trabajo hecho.

Para un niño que ha perdido varios meses de clase, encontrar un lugar en la escuela no siempre es suficiente. Sin embargo, es necesario poder llegar allí, tener el equipo y reanudar el aprendizaje a nivel adecuado. El programa anunciado por Education Cannot Wait reúne estas tres formas de asistencia. El fondo tiene previsto llegar directamente a unos 59.000 niños, ya estén fuera de la escuela o en riesgo de abandonarse. La cifra es un objetivo de tres años, no el número de alumnos ya registrados.

De la escuela a la captura

La hoja informativa libanesa proporciona material educativo y asistencia para el transporte a fin de facilitar el registro y la asistencia. Los cursos de recuperación deben adaptarse al nivel de cada niño. El programa también incluye apoyo psicosocial, espacios para adolescentes y planes educativos individualizados y asistencia técnica para niños con discapacidad.

En 50 escuelas públicas, el plan prevé aulas más seguras y un mejor acceso al agua, el saneamiento y la higiene. Esta cifra se refiere al componente de desarrollo; No corresponde al número total de escuelas cubiertas por todas las acciones ni a la reapertura de 50 escuelas. El fondo cita ocho gobernaciones, del sur y Nabatiyah a Akkar, a través de Bekaa, Baalbek-Hermel, el norte, Beirut y el monte Líbano. Está prevista una campaña nacional de retorno escolar. El fondo no especifica qué instituciones se beneficiarán de estas instalaciones ni cómo las familias podrán registrarse.

Una reserva activa en caso de una nueva crisis

La Asociación Libanesa Ana Aqra y el Comité Internacional de Rescate codirigieron el programa, en el que participan la Asociación de Primeros Pasos y la Fundación Imam Sadr. El plan trabaja con el Ministerio de Educación y Educación Superior del Líbano. Las organizaciones nacionales deben gestionar el 74,4% de la financiación. El nuevo programa se basa en un plan plurianual apoyado por el mismo fondo de 2022 a 2024. Entre los niños cubiertos, la tarjeta incluye al menos la mitad de las niñas y al menos el 10% de los niños con discapacidad. También indica el 28% de los refugiados y el 14% de los niños desplazados internos.

De los 13 millones de dólares anunciados, 1,3 millones de dólares se destinarán a una respuesta rápida si se cumplen los umbrales de alerta acordados. El fondo no anuncia que ha utilizado esta reserva o ha publicado un calendario de pago. El mismo día, los 52 millones de personas se distribuyeron en tres países: el Líbano, Myanmar y Sudán del Sur. No constituyen un sobre reservado para el Líbano.

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