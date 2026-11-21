En el dibujo de la bandera firmada en noviembre de 1943, las dos bandas rojas y el cedro dejó espacio para los nombres de los diputados. El ejército libanés informa que siete parlamentarios aprobaron este modelo el 11 de noviembre, mientras que tropas francesas rodearon la Cámara. Será necesario esperar hasta el 7 de diciembre para que la Constitución determine la proporción de esas medidas.

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En el dibujo de la bandera firmada en noviembre de 1943, las dos bandas rojas y el cedro dejó espacio para los nombres de los diputados. El ejército libanés informa que siete parlamentarios aprobaron este modelo el 11 de noviembre, mientras que tropas francesas rodearon la Cámara. Será necesario esperar hasta el 7 de diciembre para que la Constitución determine la proporción de esas medidas.

El cedro ya estaba allí. Un libanés que había conocido la bandera oficial antes de la independencia reconoció el árbol en el centro del emblema. Lo que vio el cambio en noviembre de 1943 fue primero a disposición de los colores. Bajo el mandato, tres rayas verticales, azul, blanco y rojo, se apoderaron de la tricolor francesa. En el blanco estaba el cedro. El anterior artículo 5 de la Constitución describió explícitamente este dibujo.

Siete diputados llegan a la Sala

On 11 November, when the French authorities arrested President Béchara el-Khoury and the head of government Riad el-Solh, the President of the Chamber, Sabri Hamadé, summoned the deputies. El libro histórico publicado por las Fuerzas Armadas Libanesas establece que algunos de ellos deben pasar por ventanas para entrar en el edificio cerrado. Siete parlamentarios lograron reunirse. Mantienen su posición al final del término y están de acuerdo en un nuevo emblema.

La misma cuenta describe una hoja de un cuaderno escolar. En el fondo y alrededor del dibujo están las firmas de Sabri Hamadé, Said al-Mounla, Henri Faraón, Saeb Salam, Rachid Beydoun, Mohammad al-Fadel y Maroun Kanaan. La reproducción de esta hoja permite ver tanto la decisión como las que no lo hacen. Atribuir la bandera a la única mano de un dibujante haría desaparecer lo que el documento establece mejor: el acuerdo de siete representantes elegidos en medio de una crisis política.

Blanco ocupa la mitad de la bandera

El dibujo circula antes de que sus proporciones sean incluidas en la ley. Cuando los líderes encarcelados en Rachaya recuperan la libertad, el 22 de noviembre, ya existe la nueva bandera. El texto constitucional que lo describe lleva otra fecha, la del 7 de diciembre de 1943. Esta sucesión explica por qué hay dos fechas sobre el mismo emblema, a veces incluso en las historias de vacaciones nacionales.

El artículo 5 da instrucciones que son lo suficientemente precisas para permitir que una costurera rastree las tiras. Para una bandera de un metro de altura, se reserva 25 centímetros de rojo desde arriba, 50 centímetros de blanco y 25 centímetros de rojo desde abajo. El cedro es verde. Ocupa un tercio de la anchura de la franja blanca y la toca de lado a lado en la dirección de la altura: su parte superior alcanza la raya roja superior, su base la franja inferior.

Entre la hoja firmada y el texto de diciembre, la función del documento cambió. El primero todavía identifica a los hombres que se arriesgaron a aprobar el dibujo ese día. El segundo permite a una escuela, municipio o familia hacer la misma bandera sin ver nunca la hoja de 1943.

Archivo de 22 Noviembre 2026.Siga el directo desde el Día de la Independencia.

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