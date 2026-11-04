Los demócratas ganan el Senado, según AP

La Associated Press atribuye el control del Senado a los Demócratas. Este artículo se comprobó el 4 de noviembre a las 0438 UTC distingue los anuncios de PA de la certificación oficial.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La Associated Press da el control de los demócratas del Senado de Estados Unidos. El anuncio aparece en suelecciones directasConsultado el 4 de noviembre de 2026 a las 0438 UTC, o 0638 horas en Beirut.

Iowa y Kansas Rock

En Iowa,AP da Josh Turek ganadorfrente a Ashley Hinson a las 0435 UTC. En Kansas,Adam Hamilton venció a Roger Marshall, según el anuncio de la UTC 0424. Estos dos escaños pasan de republicanos a demócratas.

La Sala sigue siendo separada

At the time of this audit, no majority allocation to the House of Representatives was noted in the direct PA consulted. Como resultado, el control del Senado no permite el anuncio de las dos cámaras del Congreso.

Insu presentación de las reglas de contabilidad, AP recuerda que el umbral de control de la casa es de 218 asientos. En el Senado, los demócratas deben tener 51, mientras que 50 son suficientes para los republicanos debido a la voz del vicepresidente JD Vance.

Los anuncios de PA son asignaciones periodísticas basadas en los resultados disponibles, no certificación oficial. No se da cuenta final de asientos o margen final en este breve.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews