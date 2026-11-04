AP anuncia la victoria de Christina Bohannan en Iowa-1 contra Mariannette Miller-Meeks. La mayoría de la Sala sigue sin firmarse al 0516 UTC.

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Consultado el 4 de noviembre de 2026 a las 0516 UTC, a las 0716 horas en Beirut.

Christina Bohannan gana el primer distrito de Iowa en la Cámara de Representantes, según la Associated Press. El demócrata vence a Mariannette Miller-Meeks. AP anunció su victoria a 0008 hora de América del Este, es decir0508 UTC y 0708 en Beirut.

Por lo tanto, este asiento está cambiando lados. Bohannan, profesor de derecho y ex estado elegido, perdió el mismo duelo de 799 votos en 2024. Esta cifra se refiere a las elecciones anteriores, no a la diferencia de esa noche.

Ganancia de la plaza, no asignación de la Sala

En el momento de nuestra auditoría,AP no asigne la mayoría de la CasaEste resultado local no es suficiente para anunciar. Elmayoría democrática en el Senadoya había sido anunciado por la agencia.

Los poderes de PA son distintos de la certificación oficial. Organismoexplica que nombra una ganadora cuando considera que sus oponentes ya no tienen una manera de ganarLa cuenta todavía puede continuar.

Fuente de resultados: associated Press dispatch on Iowa-1publicado el 4 de noviembre de 2026 a las 0508 UTC, y directamente de la Agencia consultada en 0516 UTC.

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