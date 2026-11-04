Períodos intermedios: cambios en el Senado, asientos en dos gráficos

El control del Senado es asignado a los demócratas por la Associated Press. El medidor consultó el 4 de noviembre de 2026 a las 0447 UTC tenía 51 escaños para el bloque democrático, 39 escaños para los republicanos y 10 no asignados. En la Cámara de Representantes, la AP representa a 166 demócratas y 104 republicanos; 165 escaños permanecen abiertos.
Esta encuesta corresponde a6:47 a.m. en Beirut. Medios miembros presentan una instantánea delmesa electoral de la AutoridadNo se actualizan automáticamente.
Senado: 51 escaños para el bloque democrático
El bloque democrático incluye a los representantes elegidos democráticos y aldos independientes conexas. El total incluye asientos no renovados, al igual que AP. El Organismo tambiénanunció explícitamente la victoria democrática para el control del Senado.
De los 100 mandatos del Senado, 65 no fueron impugnados: 34 en el bloque democrático y 31 en los republicanos. Los resultados ya adjudicados agregan 17 asientos al primer bloque y ocho al segundo. Diez de las 35 carreras de este año siguen sin atribuir AP por hora.
Habitación: 270 plazas asignadas, 165 aún abiertas
Los 166 escaños democráticos y 104 escaños republicanos representan 270 carreras de 435. El umbral de la mayoría es 218. En esta nota, AP no asigna el control de la casa a ninguna parte.
Desde entoncesnuestra encuesta de 3:13 UTCSe otorgaron 101 carreras adicionales a la Cámara: 59 a los demócratas y 42 a los republicanos. Estos aumentos miden el avance de los anuncios de PA, no los beneficios netos de la parte opuesta.
Cómo leer media-cuentas
Cada sector es proporcional al número de escaños en su cámara: 100 para el Senado, 435 para la Cámara. El azul representa el campamento demócrata, el rojo los republicanos y el gris los asientos no asignados. Un candidato simplemente al frente del recuento permanece en la zona gris mientras el AP no anuncia su victoria.
Los números describen los escaños, no el voto popular nacional. Las funciones periodísticas de la PA son distintas de la certificación oficial. Los diez escaños del Senado y los 165 escaños en la Cámara todavía pueden cambiar los totales presentados aquí.
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