Períodos intermedios: cambios en el Senado, asientos en dos gráficos

En la lectura de la AP de 4:47 UTC, el bloque democrático alcanzó 51 escaños en el Senado, en comparación con 39 republicanos y 10 no identificados. En la Cámara, 166 demócratas, 104 republicanos y 165 escaños permanecen abiertos. Dos semi-cambertes muestran la distribución sin confusas asignaciones y simples avances.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El control del Senado es asignado a los demócratas por la Associated Press. El medidor consultó el 4 de noviembre de 2026 a las 0447 UTC tenía 51 escaños para el bloque democrático, 39 escaños para los republicanos y 10 no asignados. En la Cámara de Representantes, la AP representa a 166 demócratas y 104 republicanos; 165 escaños permanecen abiertos.

Esta encuesta corresponde a6:47 a.m. en Beirut. Medios miembros presentan una instantánea delmesa electoral de la AutoridadNo se actualizan automáticamente.

Senado: 51 escaños para el bloque democrático

El bloque democrático incluye a los representantes elegidos democráticos y aldos independientes conexas. El total incluye asientos no renovados, al igual que AP. El Organismo tambiénanunció explícitamente la victoria democrática para el control del Senado.

Senado el 4 de noviembre de 047 UTC. El bloque democrático incluye dos independientes relacionadas. Los asientos no renovados se incluyen en total. Infografía Libnanews, datos de AP.

De los 100 mandatos del Senado, 65 no fueron impugnados: 34 en el bloque democrático y 31 en los republicanos. Los resultados ya adjudicados agregan 17 asientos al primer bloque y ocho al segundo. Diez de las 35 carreras de este año siguen sin atribuir AP por hora.

Habitación: 270 plazas asignadas, 165 aún abiertas

Los 166 escaños democráticos y 104 escaños republicanos representan 270 carreras de 435. El umbral de la mayoría es 218. En esta nota, AP no asigna el control de la casa a ninguna parte.

Habitación al 4 de noviembre, 0447 UTC. El gris representa los 165 asientos sin ganador anunciado por AP. Infografía Libnanews, datos de AP.

Desde entoncesnuestra encuesta de 3:13 UTCSe otorgaron 101 carreras adicionales a la Cámara: 59 a los demócratas y 42 a los republicanos. Estos aumentos miden el avance de los anuncios de PA, no los beneficios netos de la parte opuesta.

Cómo leer media-cuentas

Cada sector es proporcional al número de escaños en su cámara: 100 para el Senado, 435 para la Cámara. El azul representa el campamento demócrata, el rojo los republicanos y el gris los asientos no asignados. Un candidato simplemente al frente del recuento permanece en la zona gris mientras el AP no anuncia su victoria.

Los números describen los escaños, no el voto popular nacional. Las funciones periodísticas de la PA son distintas de la certificación oficial. Los diez escaños del Senado y los 165 escaños en la Cámara todavía pueden cambiar los totales presentados aquí.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews