Mercados del 6 de noviembre: resiste el empleo, rebotes tecnológicos

El viernes, los valores tecnológicos rebotan en Wall Street después de su caída, mientras que el empleo americano resiste. El aceite vuelve en las lecturas nocturnas. Airbnb, IAG, IREN y NuScale ilustran las diferencias entre actividad, costos y financiación. Nuestro caso también examina las posibles consecuencias para el Líbano y la inversión.

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El rebote americano de este viernes, 6 de noviembre no es suficiente para borrar el terremoto del día anterior. Los valores tecnológicos están recuperando terreno en Wall Street, mientras que Tokio y las principales plazas europeas han terminado en rojo. El informe sobre el empleo de Estados Unidos proporciona una confirmación tangible de la resistencia económica: 165.000 puestos más en octubre. Para los inversores, esta buena noticia tiene una contraparte. Una economía que contrata más puede apoyar las ventas de negocios, pero también deja menos razones para que el banco central relaje rápidamente las condiciones de financiación.

En la edición de esta noche, el hilo es la brecha entre la actividad y su financiación. Los viajeros siguen reservando en Airbnb, pero la factura de combustible de IAG afecta su rentabilidad. Los operadores de infraestructura de inteligencia artificial registran ingresos, mientras tienen que financiar inversiones y mantener calendarios industriales. En el Líbano, la misma distinción entre la financiación prometida, la financiación movilizada y la ejecución concreta sigue siendo esencial para comprender la reconstrucción.

Viernes, 6 de noviembre, edición 2026. Los cursos a continuación son los de las últimas lecturas disponibles durante la preparación, con su propio tiempo de estampación. Los mercados asiáticos y europeos están cerrados; Wall Street se queda en sesión. Este caso no constituye una revisión del cierre de Estados Unidos. Cubierta: composición editorial basada en una foto de archivos Libnanews publicada en junio de 2019, utilizada como ilustración.

Becas: rebote de Estados Unidos sigue siendo parcial

SPLP 500: 7 402,91 puntos (+0,67%) 20:40:57 sello de tiempo en Beirut (18:40:57 UTC), 6 de noviembre; American sitting in progress, aplazared flow.

20:40:57 sello de tiempo en Beirut (18:40:57 UTC), 6 de noviembre; American sitting in progress, aplazared flow. Nasdaq Composite: 24 635.97 puntos (+1,32%) , 20:41:22 sello de tiempo en Beirut (18:41:22 UTC), 6 de noviembre; americano sentado en progreso, flujo diferido.

, 20:41:22 sello de tiempo en Beirut (18:41:22 UTC), 6 de noviembre; americano sentado en progreso, flujo diferido. ACC 40: 8 139.00 puntos (−0,81%) 19:05:02 en Beirut (17:05:02 UTC), 6 de noviembre; clausurada la reunión europea.

19:05:02 en Beirut (17:05:02 UTC), 6 de noviembre; clausurada la reunión europea. DAX: 25 820.36 (1,92%) , 18:50:00 en Beirut (16:50:00 UTC), 6 de noviembre; reunión europea clausurada, flujo aplazado.

, 18:50:00 en Beirut (16:50:00 UTC), 6 de noviembre; reunión europea clausurada, flujo aplazado. Nikkei 225:57.434.77 – (5,96%)8:30:03 en Beirut (06:30:03 UTC), 6 de noviembre; terminó la sesión japonesa, nivel confirmado por los índices de Nikkei.

Declaraciones de Boursorama en las páginas específicas de cada instrumento. Las variaciones utilizan la valla de referencia anterior mostrada por el proveedor. Horas francesas convertidas de París a UTC y Asia/Beirut, UTC+2. Los flujos estadounidenses se retrasan; el sitio no indica una duración garantizada. Las lecturas no son simultáneas. En Nueva York, la reunión ordinaria del viernes termina a las 9 p.m. UTC, o a las 11 p.m. en Beirut.

Acciones: sesiones en diferentes momentos

% cambio a partir del 5 noviembre referencia. Índice Bajo ← → Incremento Cambio Nikkei 225 -5.96 % DAX -1,92% ACC 40 -0,81 % SPLP 500 +0,67% Nasdaq Composite +1,32 % Escala: Cada media columna representa 6 puntos porcentuales. 6 de noviembre Registros UTC: Nikkei 06:30:03, DAX 16:50:00, CAC 40 17:05:02, S implicaP 500 18:40:57, Nasdaq 18:41:22. Asia y Europa: sesiones cerradas. Wall Street: sentado en progreso, flujo retardado. Original Libnanews gráfica, datos de Boursorama; Nikkei cruzó con los índices de Nikkei.

La diferencia entre continentes radica en primer lugar en el orden de las sesiones. Tokio absorbió el choque americano del jueves durante su día. París y Fráncfort se compusieron con este deterioro del clima financiero, antes de que las transacciones estadounidenses demostraran una recuperación parcial. Por lo tanto, la yuxtaposición de estas variaciones no significa observar varios mercados reaccionando exactamente al mismo tiempo a la información única.

Tampoco los índices tienen la misma estructura. El lugar de la tecnología, los bancos, la energía y la industria varía considerablemente de una referencia a otra. El Nikkei es un índice de acciones ponderado en los precios, mientras que el peso de las empresas en el S plagaP 500 depende de su capitalización flotante. Una disminución concentrada en unos pocos valores grandes puede tener efectos muy diferentes dependiendo del indicador elegido. Esto prohíbe la deducción directa de la salud de una economía nacional de la única variación diaria de su índice.

El contexto político de Estados Unidos sigue siendo un elemento explicativo, sin proporcionar certeza sobre futuras decisiones.Reuters informó el vierneslos inversores reevaluan el riesgo de una gestión más estricta de la IA y los centros de datos después de las elecciones de mitad de período. Los proyectos mencionados para el próximo Congreso ya no han aprobado leyes. Quedan por establecer su alcance, plazos y modalidades de aplicación.

Tampoco un rebote demuestra que estas preguntas han desaparecido. Después de un pronunciado descenso, las compras pueden ser una nueva apreciación de las perspectivas, los arbitrajes de cartera o el cierre de puestos de ventas. Sin datos para separar estos mecanismos, asignar cada punto ganado a una sola causa sería excesivo. La observación robusta, en esta etapa de la sesión, sigue siendo la de una recuperación parcial de Wall Street, después de un día particularmente desfavorable a los valores de AI.

El empleo americano resiste, pero sus detalles cuentan

ElOficina de Estadísticas Laborales, en su informe publicado el 6 de noviembre a las 8.30 horas en Nueva York, a las 13.30 horas, figura a165 000el aumento del empleo remunerado no agrícola en octubre. Este aumento supera el promedio mensual de 48 000 puestos calculados por el Organismo en los 12 meses anteriores. La tasa de desempleo es4.1 %, después del 4,2% en septiembre. El BLS describe esto como una variación limitada, que va del 4,1% al 4,3% desde marzo.

La revisión de meses anteriores refuerza el cuadro. Agosto subió de 133.000 a 186.000 creaciones netas, y septiembre de 29.000 a 60.000. Esto representa otros 84.000 puestos de trabajo en comparación con estimaciones publicadas anteriormente. Estas correcciones no son una segunda ola de contratación en noviembre. Estos incluyen respuestas adicionales de las instituciones encuestadas y la recalculación de factores estacionales.

Personas empleadas no agrícolas, datos ajustados estacionalmente, 2026 de octubre. BLS, publicado el 6 de noviembre a las 13:30 UTC. Total: 165.000; Otros sectores calculados por diferencia. © Libnanews, BLS public data

Los servicios profesionales y empresariales traen 70.000 empleos en octubre. La salud añade 42.000, transporte y almacenamiento 25.000. La fabricación aumentó en 19.000 empleos. Estas cuatro categorías representan la mayor parte de la ganancia neta, pero no deben añadirse a sus propios subsectores, a riesgo de tener varias veces los mismos empleos. La creación de empleo en la salud no describe, por ejemplo, el mismo ciclo económico que los pedidos de equipo industrial.

El salario medio por hora para el sector privado es de 38 dólares, un 0,4% más de un mes y un 3,1% más de un año. El tiempo semanal promedio sigue siendo de 34,4 horas. Para evaluar los ingresos por trabajo, es necesario examinar conjuntamente la remuneración por hora, las horas trabajadas y el número de personas empleadas. Un aumento de los salarios por hora no significa necesariamente el mismo aumento de los ingresos mensuales si el volumen de trabajo disminuye.

El informe también es frágil: el número de personas que trabajan a tiempo parcial por razones económicas está aumentando de 339.000 a 4,8 millones. Les gustaría trabajar a tiempo completo, pero sus horarios han sido reducidos o no han encontrado ese trabajo. La tasa de participación fue del 61,9%, frente al 61,8% del mes anterior. Así, sólo una estadística no resume el mercado laboral. La baja tasa de desempleo coexiste con situaciones de empleo incompletas y grandes diferencias entre categorías de trabajadores.

Por último, la creación de empleo y la tasa de desempleo proceden de dos encuestas separadas. Las primeras preguntas son instituciones; hogares. Sus campos, métodos y márgenes de incertidumbre difieren. Los movimientos mensuales no son necesarios para coincidir exactamente. Para el análisis económico, una serie de publicaciones y sus revisiones valen más que una lectura aislada de la figura principal.

Tasa y dólar: una actividad sólida puede aumentar el dinero

Un banco central examina el empleo porque proporciona información sobre la demanda, los ingresos y ciertas presiones de producción. Si los hogares tienen más ingresos ordinarios, pueden apoyar el consumo. Pero cuando la inflación sigue siendo una preocupación, también puede reducir la urgencia de la relajación monetaria. El informe del día no hace posible anunciar una decisión de la Reserva Federal: también dependerá de los precios, actividad y condiciones financieras.

Para los mercados, este razonamiento crea dos efectos competidores. Las empresas capaces de vender más pueden mejorar sus ganancias. Por otra parte, las altas tasas aumentan el costo de los nuevos préstamos y reducen con mucho tiempo el valor actual de los beneficios esperados. Las empresas rentables de hoy y aquellos cuya mayor rentabilidad se espera en varios años no tienen la misma sensibilidad a un cambio en el costo del dinero.

El mercado de divisas transmite parte de estas diferencias. Eltasa de referencia del Banco Central Europeo del 6 de noviembrees1 euro por 1.1165 dólares. Es un referente diario publicado para información, no una oferta bancaria o cotización instantánea. El BCE indica que la consulta para establecer estos tipos normalmente tiene lugar en torno a 14.10 CET, es decir, 13.10 UTC, y no recomienda su uso como precio de transacción.

Para un importador que cobra en dólares y compra en euros, el significado de esta cotización es concreto: un euro más barato reduce, todas las cosas iguales, la cantidad en dólares necesaria para un acuerdo europeo. El efecto inverso se aplica a los ingresos en euros convertidos en dólares. Sin embargo, los contratos de cobertura, los plazos de pago y los márgenes intermedios pueden cambiar la cantidad finalmente pagada. Por lo tanto, una tasa de referencia nunca debe presentarse como el arancel realmente disponible en el mostrador.

Petróleo y oro: precios de mercado, no facturas finales

La serieBrent ICE BRNpantalla97,40 dólares por barril (1,93%), a las 20:46:15 en Beirut (18:46:15 UTC). La serieWTI ICE WBSes90,02 dólares por barril (-1,12%)a 20:44:31 (18:44:31 UTC). Ambas declaraciones están fechadas el 6 de noviembre y se distribuyen tarde, sin garantía publicada. Sus variaciones se calculan sobre la referencia del día anterior.

Estas páginas no especifican la expiración de la serie de aceites. Por consiguiente, los valores se presentan como puntos de referencia indicativos, no como precios de determinados contratos de entrega. La serie WTI ICE WBS no se asimila aquí al contrato NYMEX. No se deducen diferencias de precios entre los contratos o el rendimiento de la inversión.

Variaciones del día anterior: Brent -1.93%, WTI -1.12%, oro -0.34%. 6 de noviembre: 18:46:15, 18:44:31 y 18:56:16 UTC respectivamente. Serie de aceite diferido, plazos no especificados; o reportado en tiempo real por el proveedor. © Libnanews, datos de Boursorama

La caída del barril observado el viernes viene en un contexto donde los mercados reevaluan el riesgo regional. En suanálisis de 6 de noviembreReuters vincula la reciente disminución del petróleo a las esperanzas de desescalificación alrededor de Irán, al tiempo que destaca las preguntas sobre el crecimiento y la inflación. La anticipación diplomática no es garantía de flujos de producción o transporte. El precio puede cambiar antes de que se observe una modificación física de la oferta.

El precio del crudo también sigue siendo un solo componente de la factura energética. Los consumidores suelen comprar un producto refinado, entregado e impuesto. El transporte marítimo, el seguro, el refinamiento, el almacenamiento, la distribución y el intercambio tienen lugar entre el barril y el precio final. Por lo tanto, una liberación del crudo puede coexistir con una reducción más lenta del combustible vendido localmente. Un stock previamente adquirido a un precio más alto también sigue pesando el costo promedio de un distribuidor.

La misma precaución se aplica a las aerolíneas. Ellos consumen queroseno y pueden haber fijado el precio de parte de sus compras por adelantado utilizando mantas. Sus gastos no siguen instantáneamente al Brent, y sus facturas también dependen del número de vuelos, distancias viajadas y la eficiencia de la aeronave. Las cuentas IAG publicadas este viernes permiten observar estos mecanismos durante un trimestre, en lugar de deducirlos de una sola sesión de petróleo.

Paraoro, referencia SIX emitida por Boursorama, la lectura del 6 de noviembre a las 20:56:16 en Beirut (18:56:16 UTC) da(-0,34%). El proveedor describe este flujo como tiempo real; No es una promesa de ejecución a este precio. Una onza troy es de unos 31.1 gramos. La variación se establece contra la referencia del día anterior.

El oro no debe ser leído como un solo termómetro de ansiedad. No paga cupón ni dividendo: el retorno a otras inversiones, los movimientos del dólar y las necesidades de liquidez pueden influir en su demanda. Su reputación como refugio seguro no garantiza un aumento cada vez que las acciones caen. Las compras de joyas o piezas agregan costos de fabricación, primas y márgenes comerciales que no están incluidos en el parámetro de referencia.

Airbnb: El crecimiento de los viajes sigue siendo visible en las cuentas

En suresultados publicados el 5 de noviembreAirbnb anuncia una cifra trimestral de 4.900 millones de dólares, un 19% al año. El valor bruto de las reservas alcanzó los 27.700 millones de dólares, lo que representa un aumento del 21%, mientras que las noches y los lugares reservados aumentaron un 16%. La empresa atribuye esto a una demanda sostenida y tasas medias moderadamente superiores.

Los ingresos netos fueron de 1.900 millones de dólares. EBITDA ajustado, un indicador separado de resultados contables, alcanzó los 2.500 millones, con un margen del 52%. La Junta también autoriza hasta 12.000 millones de dólares en adquisiciones de acciones adicionales. Es un sobre autorizado, no una cantidad ya gastada.

Estas cifras iluminan un segmento específico de consumo: las estancias reservadas en esta plataforma. No son suficientes para describir los presupuestos de todos los hogares. Para analizar una empresa turística, la comparación entre volúmenes y precios sigue siendo esencial. Una receta superior puede reflejar más viajes, estancias más caras o un cambio de clientela. Aquí, el crecimiento de las reservas acompaña el crecimiento de los ingresos.

IAG: el combustible absorbe parte del crecimiento

El transporte aéreo muestra el otro lado de esta demanda. En suresultados de 6 de noviembre, IAG tiene una facturación de 9.744 millones de euros en el tercer trimestre, un 4,5%. Pero el beneficio operativo antes de artículos excepcionales cayó un 15,9% a 1.726 mil millones. El margen correspondiente aumentó del 22% al 17,7%.

El grupo explica esta presión por el combustible y las perturbaciones operacionales. Su factura de combustible aumenta en un 30,4%, incluso después del efecto positivo de las coberturas financieras. Esta precisión cuenta: cubrir parte de sus compras amortiza las variaciones, sin eliminar la exposición energética. Los resultados de una empresa no reaccionan mecánicamente al último precio diario del petróleo.

IAG mantiene para 2026 un objetivo de margen operativo antes de artículos excepcionales de al menos 12 %. Este pronóstico no es un resultado adquirido. El grupo también informó de que su capacidad en la zona de África, Oriente Medio y Asia meridional disminuyó en un 19% en el trimestre, ya que varios destinos del Golfo ya no se prestaron. La reasignación de aeronaves puede preservar los ingresos, pero requiere programas de reconstrucción y ventas.

IREN: Ingresos reales de AI, un calendario aún limitado

Elcomunicado de 5 de noviembrepermite distinguir el crecimiento y las promesas. En el trimestre terminado el 30 de septiembre, el primer trimestre de su año fiscal 2027, la compañía generó $228 millones en ingresos, de los cuales $200 millones estaba en su negocio de nubes para la AI. Queda en déficit: la pérdida neta es de 263 millones, a pesar de un EBITDA ajustado positivo de 66 millones.

El objetivo de más de 4.000 millones de dólares en ingresos anuales en el período previo al final de 2026 está fijado para enero de 2027, con una posible extensión hasta finales de febrero. IREN invoca un cambio solicitado por los plazos de cliente y proveedor. Este ARR es un indicador operativo basado en supuestos de precio y uso, no una facturación anual ya alcanzada.

Para su programa general, el IREN sigue planificando 15 mil millones de dólares en inversiones: 9.000 millones en efectivo, financiación comprometida y pagos anticipados se identifican y 6.000 millones siguen siendo solicitados. El objetivo de RRR de más de 4.000 millones se presenta como financiado, sujeto a condiciones. Estos dos perímetros deben distinguirse.

NuScale: tiempo industrial detrás de la promesa de energía

Las necesidades eléctricas de la infraestructura digital ponen de relieve la energía nuclear modular. En supunto trimestral del 5 de noviembre, NuScale anuncia que ha firmado un acuerdo con Doosan Energility para fabricar la parte superior del circuito de refrigeración de su módulo nuclear. Esta etapa se refiere a un componente industrial. No significa que una central eléctrica ya produzca electricidad o que un cliente inmediatamente tenga una nueva fuente de alimentación.

La empresa tiene efectivo a corto y largo plazo e inversiones de 1.900 millones de dólares al 30 de septiembre. También explica la disminución de sus ingresos trimestrales al final del trabajo de ingeniería asociado con el proyecto Rumano RoPower en 2025. Un contrato de estudio completado y la entrega de equipo futuro están en diferentes etapas del ciclo de negocios.

Para evaluar este sector, debe seguir autorizaciones, pedidos firmes, costos de construcción y fechas de entrega. Hacer un componente reduce ciertos riesgos técnicos; no regula automáticamente la financiación de todo un proyecto. Así pues, el calendario industrial sigue siendo un elemento central del análisis, más allá de los anuncios sobre la demanda energética futura.

Líbano: seguimiento de los costos importados y el dinero efectivamente movilizado

Para el Líbano, las variaciones internacionales dependen principalmente de sus canales de transmisión. El combustible importado de menor costo puede reducir algunos costos de transporte y producción, pero el beneficio depende de la tasa de impacto en los precios locales. Por otra parte, la financiación mundial más costosa puede complicar la inversión incluso cuando su equipo se vuelve más barato. Ambos movimientos pueden ocurrir simultáneamente.

Esta lectura requiere separar varias realidades: precio en dólares, posible conversión en libros, condiciones de asentamiento y acceso efectivo a la financiación. Una gota de aceite no resuelve automáticamente las dificultades de un hogar o empresa que carece de liquidez. Del mismo modo, mostrar un precio estable en una moneda no es suficiente para medir su accesibilidad: debe estar vinculado a los ingresos del comprador y el método de pago.

La reconstrucción proporciona otro ejemplo de esta precisión necesaria. Elregistro del Consejo de Desarrollo y Reconstrucciónclasifica el contrato de limpieza y rehabilitación de carreteras Nabatiyé, LEAP Program File 1250, como se le ha asignado. La tarjeta menciona la financiación del Banco Mundial y una notificación de fecha 9 de octubre. Estos elementos, examinados ennuestro seguimiento publicado este viernesestablecer una etapa administrativa. No constituyen un balance de trabajo recibido en noviembre.

Pasar de la publicidad a la actividad económica requiere desembolsos, suministros, equipos y ejecución verificable. Una empresa puede tener un contrato sin haber recibido aún todos los pagos necesarios; un sitio puede progresar sin que cada paso se documente inmediatamente en línea. El seguimiento útil es acercar las decisiones, los calendarios y los logros, sin convertir la ausencia de una exposición pública en evidencia de cese.

Aquí no se incluyen precios recientes de la Bolsa de Beirut ni precios locales de combustible suficientemente documentados. Su ausencia es preferible a la presentación de una vieja calificación como figura del día. Los parámetros globales de esta edición arrojan luz sobre las limitaciones externas; no reemplazan una medida de las condiciones que realmente se encuentran en el Líbano.

El concepto del día: actualización La definición.La actualización consiste en calcular lo que vale ahora una cantidad esperada en el futuro. Se pueden colocar o utilizar cien dólares en efectivo inmediatamente. Cien dólares prometidos en diez años no proporcionan la misma disponibilidad y, según el deudor, suponen un riesgo de impago. El mecanismo.La suma futura se reduce a su valor actual por una tasa. Cuanto mayor sea esta tasa, menor será el valor actual. La tasa puede reflejar el tiempo, el rendimiento de una inversión de referencia e indemnización por riesgo. Este cálculo no debe confundirse con una simple corrección estadística de la inflación. Ejemplo ficticio.Un pago único de $100 en diez años vale ahora alrededor de $61.39 a una tasa anual del 5%. Al 7%, su valor baja a $50.83. El cálculo es 100 dividido por 1.05 potencia diez en el primer caso, y 100 dividido por 1.07 potencia diez en el segundo. La promesa final sigue siendo la misma; su valor actual disminuye en alrededor del 17,2%. Estas cifras se utilizan sólo para explicar el mecanismo, no para valorar la acción real. ¿Por qué importa esta noche.La infraestructura de AIA requiere inversión inmediata, mientras que algunos de los ingresos se espera más adelante. La financiación más costosa o la entrega retrasada pueden reducir su valor económico incluso si la demanda futura sigue siendo fuerte. La información sobre empleo, tasas y calendarios industriales se incluye así en el cálculo del valor. Para ser recordado.Una actividad prometedora no tiene un precio justificado en ninguna condición. Debe examinarse la cantidad de ingresos previstos, su fecha, probabilidad y costo de capital comprometidos con ellos.

Qué comprobar después de rebotar

Tres preguntas guiarán futuros puntos de mercado. Primero, ¿la reanudación de los valores tecnológicos se extenderá más allá de los títulos que más han caído? En segundo lugar, ¿las nuevas estadísticas confirmarán la resistencia del empleo sin una aceleración duradera de las presiones de precios? Por último, ¿pueden las empresas que están muy comprometidas con la infraestructura convertir sus pedidos y objetivos en ingresos sin degradar su financiación?

Estas preguntas requieren comentarios separados. El cierre de EE.UU. traerá una declaración de sesión más completa, las futuras publicaciones económicas aclararán la tendencia y las cuentas de negocios seguirán los márgenes y la corriente de efectivo. Por el momento, los datos verificados muestran una economía estadounidense que sigue creando empleo, una tecnología de rebote parcial y una disminución del petróleo en las lecturas nocturnas. No conducen a la conclusión de que se han eliminado las incertidumbres sobre las tasas, la energía o la inversión.

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