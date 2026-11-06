Saint George Bay: La mítica Beirut del período de preguerra

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Baie Saint-Georges: la mítica preguerra Beirut

Construido en 1934 por el arquitecto Auguste Perret, el Hotel Saint-Georges y su Club de Yates encarnan el glamour de Beirut: Elizabeth Taylor, Richard Burton, el Shah de Irán, junto con políticos libaneses que llegaron a negociar en esta mítica cala. La guerra civil de 1975 lo convirtió en un campo de batalla, el ataque de 2005 contra Rafic Hariri detuvo su reconstrucción, y una batalla legal se opuso a Solidere. Incluso hoy, el edificio sigue siendo una carcasa vacía, un fantasma de Beirut de edad.

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