4 novembre 2026
Cuenta de lector
Español
RSS
El medio ciudadano del Líbano
Todas las secciones

Noticias

Midterms: Bennett toma asiento republicano en Nueva Jersey

Libnanews
· 1 min de lectura · 7 vues

Rebecca Bennett ganó el séptimo distrito de Nueva Jersey, según AP, que anunció su victoria en 0248 UTC. El demócrata golpeó al representante republicano saliente Thomas Kean Jr. Esta ganancia en la Cámara no conduce a la conclusión de que el Congreso debe ser controlado después de las elecciones.

Midterms : Rebecca Bennett gagne un siège au New Jersey. Photographie d’illustration du Capitole fédéral, archives de 1997.
Photo d’illustration : le Capitole fédéral à Washington, archives de 1997. Architect of the Capitol, domaine public. © Architect of the Capitol, domaine public, photographie de 1997. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:United_States_Capitol_-_west_front.jpg
Inicia sesión para guardar
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandItalienPortugaisRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El demócrata Rebecca Bennett gana la sede del séptimo distrito de Nueva Jersey en la Cámara de Representantes, según la Associated Press. Golpea al republicano Thomas H. Kean Jr. y así coloca este asiento en el campo democrático.

AP atribuyó la victoria a Bennettel 3 de noviembre de 2026 a 2148 Tiempo, es decir, el 4 de noviembre a las 0248 UTC y 0448 Beirut.

Ganancia democrática en la Casa

Un ex piloto de la Marina estadounidense, Bennett hizo campaña por aumentos de precios. Pidió que se pusiera fin a la guerra en Irán y que el Congreso controlara el uso de derechos aduaneros por Donald Trump, informa a la agencia.

El distrito incluye el club de golf de Trump en Bedminster. Ya había cambiado de bando en cada una de las dos elecciones de mitad de período anteriores, según AP.

Un premio, no una certificación

Este resultado se refiere a una plaza en la Sala. No es suficiente establecer qué partido controlará toda la cámara, y no determinará la mayoría en el Senado.

El anuncio de la AP se basa en su análisis de la carrera electoral. No sustituye la certificación oficial de resultados. En este informe no se presentan votos totales o margen final.

Foto de ilustración: El Capitolio Federal en Washington, 1997. Arquitecto del Capitolio, dominio público.

Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IATodos sus artículos →

Comentarios

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *