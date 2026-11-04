Keisha Lance Bottoms ganó el cargo de Gobernador de Georgia, según AP. El ex alcalde de Atlanta golpeó a Rick Jackson y se convirtió en el primer demócrata elegido para esa oficina desde 1998. La agencia anuncia su victoria el miércoles a 0224 UTC. La provincia cambió de bando, sin determinar las mayorías en el Congreso.

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Demócrata Keisha Lance Bottoms gana la elección como Gobernador de Georgia, según la Associated Press. La Agencia atribuyó su victoria el 3 de noviembre de 2026 a las 2124 horas orientales, el 4 de noviembre a las 0224 UTC y 0424 Beirut.

Los átomos vencen al republicano Rick JacksonEsta es la primera victoria democrática en esta oficina desde 1998. Ella tendrá éxito el republicano Brian Kemp, que no podría solicitar un tercer mandato. Por lo tanto, la provincia está cambiando de bando.

A first for the State

El ex alcalde de Atlanta se convierte en la primera mujer negra elegida gobernador de Georgia, destacainforme de la Autoridad PalestinaTambién es la primera ex alcaldesa de Atlanta elegida para dirigir el estado.

Los átomos trabajaban en la administración de Joe Biden. Su oponente Rick Jackson es un empresario de salud, que ha comprometido su fortuna personal con la campaña.

Un cambio a nivel estatal

Esta victoria se refiere al ejecutivo de Georgia. Está separado de las elecciones federales del Senado y no determina la mayoría en el Congreso o la composición de las dos cámaras de la asamblea estatal.

La asignación de PA se basa en su análisis electoral y no reemplaza la certificación oficial de resultados. Aquí no se presentan votos totales o margen final.

Foto de ilustración: El Capitolio Federal en Washington, 1997. Arquitecto del Capitolio, dominio público.

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