Midterms: seis resultados en el Senado y entre gobernadores

A las dos horas UTC, AP asignó seis votos en Colorado, Nuevo México, Wyoming y Nueva York. Tres senadores y tres gobernadores son elegidos o reelegidos. Estas posiciones permanecen en su campo político. El conteo continúa y estos anuncios no determinan una mayoría nacional en ambas cámaras.

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La Associated Press asignó seis votos a las oficinas del Senado y Gobernador el 3 de noviembre de 2026, a las 9 p.m. hora oriental, el 4 de noviembre, a las 2 UTC y las 4 a.m. en Beirut. Se refieren a Colorado, Nuevo México, Wyoming y Nueva York. Las seis posiciones permanecen en el mismo campo político.

Tres escaños del Senado

Colorado, el demócrataJohn Hickenlooper reelegidofrente al republicano Mark Baisley. El ex gobernador obtuvo un segundo mandato en el Senado federal.

En Nuevo México, el DemócrataBen Luján también reelegidoContra el republicano Larry E. Marker. Ha servido en el Senado desde su primera elección en 2020.

En Wyoming, el republicanoHarriet Hageman gana las eleccionescontra el Demócrata James Byrd. Ella tendrá éxito Cynthia Lummis, también un republicano, que no se representó.

Tres gobernadores elegidos o reelegidos

Colorado, el demócrataPhil Weiser venció al republicano Víctor Marx. El Fiscal General del Estado tendrá éxito Polis de Jared demócrata, que ha alcanzado el límite del número de mandatos autorizados.

En Wyoming, el republicanoEric Barlow gana sobre el demócrata Kenneth Casner. Reemplazará al republicano Mark Gordon, también impidió buscar un nuevo término.

En Nueva York, los demócratasKathy Hochul reelegidoel republicano Bruce A. Blakeman. Había asumido el puesto en 2021 y ganó un primer mandato completo en 2022.

Resultados de la carrera, no una mayoría nacional

Estos anuncios abarcan seis elecciones específicas. No permiten que concluya una mayoría en el Senado o la Cámara de Representantes. Las provincias no son escaños en el Congreso.

Las responsabilidades de la PA se basan en su análisis electoral y no reemplazan la certificación oficial de resultados. El conteo continúa en otro lugar; aquí no se presenta ningún total nacional final.

Foto de ilustración: El Capitolio Federal en Washington, 1997. Arquitecto del Capitolio, dominio público.

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