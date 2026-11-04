4 novembre 2026
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Midterms: la carrera de asientos en dos gráficos

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Los resultados de los períodos intermedios son claros, pero AP todavía no asigna una mayoría al Congreso. Dos gráficos muestran los escaños democráticos, republicanos y no asignados en la Cámara y el Senado. El balance del Senado incluye independientes demócratas y escaños no renovados en las elecciones de 2026.

Couverture Midterms : Congrès, la course aux majorités, Chambre et Sénat, sur une photographie d’archives du Capitole américain.
Le Capitole américain à Washington, photographie d’archives de 1997. Crédit : Architect of the Capitol, domaine public. Habillage éditorial Libnanews réalisé à partir de cette photographie avec un outil d’édition d’image assisté par IA. Aucune scène électorale de 2026 n’est représentée. © Architect of the Capitol, 1997, domaine public ; habillage éditorial Libnanews
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En 0313 UTC el miércoles 4 de noviembre de 2026, el contador de Associated Press muestra 107 escaños democráticos y 62 republicanos en la Cámara de Representantes. En el Senado, dio 45 escaños al bloque demócrata, incluyendo independientes relacionadas, y 36 a los republicanos. La agencia no asigna el control de ninguna de las dos cámaras en este momento.

Este balance nacional está redactado5.13 horas en Beirut. Los semi-cambertes de abajo representan la distribución de los asientos según elelectoral de la Autoridad Palestinaconsultada al 0313 UTC. Las zonas grises corresponden a los asientos que la agencia aún no ha asignado.

Casa: 169 plazas asignadas, 266 aún abiertas

De los 435 escaños en la Cámara, todos renovados en estas elecciones, AP asigna 107 a los demócratas y 62 a los republicanos. El número total de razas ya decididas por el organismo alcanzó así 169. Quedan 266 asientos sin asignación de AP. El umbral de la mayoría absoluta es de 218 asientos.

Chambre au 4 novembre 2026 à 3 h 13 UTC : 107 démocrates, 62 républicains et 266 sièges non attribués par AP.
House of Representatives, PA statement at 0313 UTC. Infografía Libnanews. No se conceden asientos no asignados a ningún campamento.

La diferencia entre las dos columnas partidistas no es una ganancia neta de asientos. Tampoco mide el voto popular nacional. Sólo indica cuántas razas AP ya se han asignado a cada campamento en el momento seleccionado.

Senado: bloque democrático en 45, Republicanos en 36

El mostrador del Senado presenta otra construcción. Sus 100 asientos incluyen65 órdenes de no estar en juego34 en el bloque democrático y 31 en el campo republicano. De los 35 escaños afectados por la votación, 19 permanecen sin asignación de AP.

Las victorias ya anunciadas traen al bloque demócrata a 45 escaños, incluyendo los dos independientes relacionados, y los republicanos a 36. Por consiguiente, estos totales incluyen puestos no renovados; No representan el único número de victorias esa noche.

Sénat au 4 novembre 2026 à 3 h 13 UTC : bloc démocrate 45, dont deux indépendants, républicains 36 et 19 non attribués. Sièges non renouvelés inclus.
Senado, PA récord en 0313 UTC. El bloque democrático incluye dos independientes relacionadas. Los asientos no renovados se incluyen en total. Infografía Libnanews.

La marca de 51 escaños corresponde a la mayoría absoluta del Senado. En caso de una división de 50 a 50, el Vicepresidente podrá dividir los votos por igual, como lo recordó elAmerican Senate. Ningún control partidista se deriva aquí de esta regla.

Una fotografía del conteo, no un resultado final

Las superficies azules y rojas no incluyen asientos únicamente sobre la base de un avance temporal. Una carrera sigue siendo gris hasta que el ganador sea anunciado por el AP. Los gráficos siguen así el progreso de las asignaciones, sin convertir las primeras tendencias en victorias.

Los datos pueden cambiar con los siguientes anuncios. Las responsabilidades de la PA se basan en su análisis electoral y no reemplazan la certificación oficial de resultados. Este punto es una instantánea de sello temporal, distinta del resultado final de las elecciones.

Cubierta: fotografía de archivo del Capitolio Americano, Arquitecto del Capitolio, 1997, dominio público. Libnanews editorial dress made from this photograph with an image editing tool assisted by IA. No representa una escena electoral del 2026 de noviembre.

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