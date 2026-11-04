Midterms : Donalds elegido en Florida, nuevos resultados y reacciones

Byron Donalds se convirtió en el primer gobernador negro de Florida, según AP. La agencia también atribuye victorias a Pia Dandiya, Andy Barr y Ned Lamont. Roy Cooper reporta el reconocimiento del resultado por su oponente. En Nueva York, Zohran Mamdani pide a los demócratas que demuestren su capacidad de actuar después de las elecciones.

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El 4 de noviembre de 2026 se detuvo a las 0221 UTC, a las 0421 horas en Beirut y las 2121 horas del martes en la costa este de los Estados Unidos. El republicano Byron Donalds gana la elección como gobernador de Florida, según la Associated Press. La agencia también atribuye nuevas razas a Pia Dandiya, Andy Barr y Ned Lamont, mientras que las reacciones están aumentando.

Florida: Gobernador de Donalds, Dandiya en la Cámara

AP anuncia la victoria para Byron Donaldscontra Demócrata David Jolly a las 0209 UTC, 909 Hora Oriental. Se convertirá en el primer gobernador negro del estado. El representante federal, aliado de Donald Trump, tendrá éxito con el republicano Ron DeSantis, que ha alcanzado el límite del número de mandatos autorizados. El puesto sigue siendo republicano.

A las 0211 UTC, AP asigna el22o Distrito de Florida a Pia Democrática Dandiya, frente al republicano Casey Askar. El director de la antigua escuela ganó en una circunscripción rediseñada, descrita por la agencia como pro-Republican. El informe no califica esta victoria como cambio; Por lo tanto, este punto no lo cuenta como tal.

Kentucky : Barr tendrá éxito McConnell

El RepublicanoAndy Barr es elegido para el Senado, según la asignación de PA en 0216 UTC. Derrotó al demócrata Charles Booker y logró al republicano Mitch McConnell. El asiento permanece en el mismo campamento.

Connecticut: tercer mandato para Lamont

El DemócrataNed Lamont reelegido gobernadorcontra el republicano Ryan Fazio. El llamamiento a la AP ocurrió en 0217 UTC. Lamont obtuvo un tercer mandato como jefe de estado.

Cooper y Mamdani reaccionan

En un boletín publicado en 0210 UTC,AP reporta las declaraciones de Roy Cooperdespués de su victoria en Carolina del Norte. El Demócrata dijo que habló con Michael Whatley y dijo que su oponente reconoció el resultado. Promete representar a su Estado con independencia.

En Nueva York,Zohran Mamdani pide a los demócratas que demuestren su capacidad de actuarDurante una noche de elecciones en Manhattan. El alcalde habló durante el anuncio de la victoria de Kathy Hochul, según el boletín PA publicado en 0221 UTC. Estos horarios se refieren a la publicación de reacciones por parte de la agencia, no necesariamente su tiempo de pronunciación.

Estos resultados se refieren a elecciones separadas y no determinan ninguna mayoría nacional. Las asignaciones de PA no sustituyen la certificación oficial de los resultados; No se muestran asientos o votos totales finales aquí.

Foto de ilustración: El Capitolio Federal en Washington, 1997. Arquitecto del Capitolio, dominio público.

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